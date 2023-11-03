В «МЮ» отрицают планы по замене тен Хага на другого тренера. Сообщалось об интересе к Зидану

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Фабрицио Романо Футбол

«Манчестер Юнайтед» не собирается увольнять Эрика тен Хага.

По данным Фабрицио Романо, в клубе отрицает наличие каких-либо планов или контактов по замене тен Хага на нового тренера.

Источники в «МЮ» утверждают, что информация о новом тренере «категорически ложная».

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан или тренер «Спортинга» Рубен Аморим могут сменить тен Хага в «МЮ» из-за последних результатов.

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22 комментария

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Someone from Internet
Знаем мы это руководство. Как всегда сначала говорят, что полностью доверяют тренеру, потом увольняют. Так было и с Моуром, и с Сульшером.
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Док163
Конечно. Тен Хаг вред ли разрешит.
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Подкат Пенальтьевич
Зидан без Переса деньги на ветер
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Дзмітрый Фарботка
Зидан пойдет только на готовое. ждёт наверное, когда в сборную Франции позовут.
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Ложный Латераль
Ответ Подкат Пенальтьевич
Зидан без Переса деньги на ветер
МЮ без Ферги деньги на ветер, 10 лет уже. Насчёт Зидана не стоит принижать того, кто взял 3 ЛЧ подряд.
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Алекс Мелкумян
Да конечно, уже 100% за спиной ведут с кем то переговоры и ждут еще одного-двух поражений чтоб был формальный повод уволить. А болельщикам других команд оно и надо, чтобы этот цирк вечно продолжался и МЮ головы не поднимал. Ну увольняйте, че, мы уже соскучились по новому вектору, хотим нового тренера и еще трансферы по 500 млн уже для него. У нового так точно получится, он судьбу прошлых не повторит 👌
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Антон Суровый
Онана отсрочил увольнение на две недели))
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Мукунку хороший
МЮ- анархия)
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Сергей Галынский
Зидан не пойдет в это болото
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Alex1104
После Копенгагена планы резко появятся?
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Данияр Жумабекович
все уже понимают, что проблемы в клубе зарыты глубоко и их надо решать системно. И конечно, Тен Хаг скорее всего не уровень для большого клуба как МЮ
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Кино Музыка
Значит внеплановая.
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Ихарь Окенфэйлов
Мне одному хочется уже посмотреть на Зидана хоть где нибудь, кроме реала? )
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Kubinec_
МЮ нужен Конте на сезон. Антоха быстро может фундамент построить, а там уже про Зиданов и т.п думать
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Алексей Толстюк
Зизу видимо сразу после новостей написал:»теряйтесь»
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