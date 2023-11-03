В «МЮ» отрицают планы по замене тен Хага на другого тренера. Сообщалось об интересе к Зидану

«Манчестер Юнайтед» не собирается увольнять Эрика тен Хага.

По данным Фабрицио Романо, в клубе отрицает наличие каких-либо планов или контактов по замене тен Хага на нового тренера.

Источники в «МЮ» утверждают, что информация о новом тренере «категорически ложная».

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан или тренер «Спортинга» Рубен Аморим могут сменить тен Хага в «МЮ» из-за последних результатов.

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