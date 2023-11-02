Руни о критике тен Хага: «Это часть работы. Игроки «МЮ» тоже должны взять на себя ответственность – они не играют на уровне, на который способны»

Уэйн Руни высказался о критике Эрика тен Хага на фоне результатов «МЮ».

«Манчестер Юнайтед» проиграл « » (0:3) в 1/8 финала Кубка английской лиги. В прошлой игре манкунианцы уступили « » со счетом 0:3 в рамках .

С начала сезона «МЮ» проиграл 8 из 15 матчей – подобного не было с 1962 года. Также команда впервые с сезона-1930/31 уступила в 5 из 10 домашних игр.

«Это часть его работы. Мы все знаем об этом, когда устраиваемся на работу, какой бы она ни была.

Приезжая сюда [в « »], я знал, что столкнусь с большим давлением, и я уверен, что и Эрик тен Хаг в «Манчестер Юнайтед» знает это. Все идет не так хорошо, как они хотели или надеялись.

Но я думаю, что игроки также должны взять на себя немалую ответственность. Я знаю некоторых из игроков, и они играют не на том уровне, на который, как я знаю, они способны.

Конечно, в конце концов все начинается и заканчивается на тренере, и это часть тренерской работы. Он получит критику за [результаты] последних нескольких недель, но я думаю, что игроки могут сделать для него гораздо больше, чем сейчас», – сказал бывший игрок « », ныне тренирующий «Бирмингем».

Эрик тен Хаг: «МЮ» в плохом положении, беру ответственность на себя. Я боец, вижу в этом вызов»

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