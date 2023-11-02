Руни о критике тен Хага: «Это часть работы. Игроки «МЮ» тоже должны взять на себя ответственность – они не играют на уровне, на который способны»

Теги Манчестер Юнайтед Уэйн Руни Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок английской лиги Бирмингем Эрик тен Хаг Футбол

Уэйн Руни высказался о критике Эрика тен Хага на фоне результатов «МЮ».

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Ньюкаслу» (0:3) в 1/8 финала Кубка английской лиги. В прошлой игре манкунианцы уступили «Манчестер Сити» со счетом 0:3 в рамках АПЛ.

С начала сезона «МЮ» проиграл 8 из 15 матчей – подобного не было с 1962 года. Также команда впервые с сезона-1930/31 уступила в 5 из 10 домашних игр.

«Это часть его работы. Мы все знаем об этом, когда устраиваемся на работу, какой бы она ни была.

Приезжая сюда [в «Бирмингем»], я знал, что столкнусь с большим давлением, и я уверен, что и Эрик тен Хаг в «Манчестер Юнайтед» знает это. Все идет не так хорошо, как они хотели или надеялись.

Но я думаю, что игроки также должны взять на себя немалую ответственность. Я знаю некоторых из игроков, и они играют не на том уровне, на который, как я знаю, они способны.

Конечно, в конце концов все начинается и заканчивается на тренере, и это часть тренерской работы. Он получит критику за [результаты] последних нескольких недель, но я думаю, что игроки могут сделать для него гораздо больше, чем сейчас», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед», ныне тренирующий «Бирмингем».

Эрик тен Хаг: «МЮ» в плохом положении, беру ответственность на себя. Я боец, вижу в этом вызов»

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11 комментариев

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Люблю Марго Робби
Ничего они не будут делать, зажравшиеся принцессы просто сливают Хага, в МЮ сейчас нет мужчин, одни нытики воглаве с капитаном истеричкой
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CyberUnited
Ответ Zlatan Ibra
Игроки ждут, когда уже сольётся настоящий Лысый Шарлатан в свою Эредивизи, чтобы начать играть.
Да-да, как только сольется сразу же заиграют, проверяйте...
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Алекс Мелкумян
Ответ Люблю Марго Робби
Ничего они не будут делать, зажравшиеся принцессы просто сливают Хага, в МЮ сейчас нет мужчин, одни нытики воглаве с капитаном истеричкой
Было бы неплохо со стороны руководства сказать им что Тен Хаг ни при каких обстоятельствах не уйдет, а бунтари будут выставлены на трансфер, но так конечно не будет. Ждем новый цикл: новый тренер -> хороший первый сезон -> плохой второй/третий -> слив тренера игроками -> увольнение тренера.
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<~Inter~>
Бруну только на судей умеет кричать, Харри всегда прекрасен и Рэшфорд после продления больше думает об общественно-политической деятельности
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Чёрный тюльпан
Руководство пусть дальше что игрокам, что тренерам-выскочкам жирные контракты со старта выписывает, отбивая всякую мотивацию к прогрессу, тогда МЮ не только через 10 лет так и будет барахтаться, но и через 50.
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Ахма Начоо
Ответ Алекс Мелкумян
Было бы неплохо со стороны руководства сказать им что Тен Хаг ни при каких обстоятельствах не уйдет, а бунтари будут выставлены на трансфер, но так конечно не будет. Ждем новый цикл: новый тренер -> хороший первый сезон -> плохой второй/третий -> слив тренера игроками -> увольнение тренера.
Это действительно хорошее предложение потому что Маура игрока слили, Сульшера, теперь и Тен Хага.
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Today I feel Qatari
Ответ CyberUnited
Да-да, как только сольется сразу же заиграют, проверяйте...
То есть игроки приведенные Хагом сливают самого Хага, я правильно понял логику его защитников? Просто из игравших при Сульшере "сливщиков" во вчерашнем составе вышли только Магуайр, Линделеф и Марсиаль. Слабая видать команда у лысого если ее способны развалить три игрока
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CyberUnited
Ответ Today I feel Qatari
То есть игроки приведенные Хагом сливают самого Хага, я правильно понял логику его защитников? Просто из игравших при Сульшере "сливщиков" во вчерашнем составе вышли только Магуайр, Линделеф и Марсиаль. Слабая видать команда у лысого если ее способны развалить три игрока
Еще Далот, то бишь 3 игрока защиты + бездарнейший Регилон, который даже на скамейку ТТХ не попадал и которого не от хорошей жизни взяли. Но я не говорю, что ТХ сливают, просто даже Клопп с Гвардиолой не способны с таким составом кому-либо навязать борьбу. Единственная ошибка Тен Хага - это то что он поверил, что команда готова играть в атакующий футбол и вместо укрепления защиты взял Маунта, к чему это привело все видели в первом туре. В итоге вся защита в лазарете, а играют Регилоны. Как это решить? Ставить Оле-болл, пока Варан, Мартинес и Шоу не будут готовы. Но ТХ не будет этим заниматься. И самое главное, что все хотят заплатить неустойку в 20 миллионов и выгнать его, но что делать дальше никто не говорит. А Глейзеры просто поставят Флетчера тренировать до конца сезона и после пары побед на кураже предложат долгосрочный контракт. И так продожится цикл типичного "фаната" МЮ.
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Today I feel Qatari
Ответ CyberUnited
Еще Далот, то бишь 3 игрока защиты + бездарнейший Регилон, который даже на скамейку ТТХ не попадал и которого не от хорошей жизни взяли. Но я не говорю, что ТХ сливают, просто даже Клопп с Гвардиолой не способны с таким составом кому-либо навязать борьбу. Единственная ошибка Тен Хага - это то что он поверил, что команда готова играть в атакующий футбол и вместо укрепления защиты взял Маунта, к чему это привело все видели в первом туре. В итоге вся защита в лазарете, а играют Регилоны. Как это решить? Ставить Оле-болл, пока Варан, Мартинес и Шоу не будут готовы. Но ТХ не будет этим заниматься. И самое главное, что все хотят заплатить неустойку в 20 миллионов и выгнать его, но что делать дальше никто не говорит. А Глейзеры просто поставят Флетчера тренировать до конца сезона и после пары побед на кураже предложат долгосрочный контракт. И так продожится цикл типичного "фаната" МЮ.
А в какой футбол хаг играл в первых турах этого сезона, когда все были здоровы? Сильно отличался от нынешнего?
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