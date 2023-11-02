Нани о Бруну: «Он усердно работает, выкладывается, но другие игроки «МЮ» за ним не поспевают. Я бы раскритиковал и его, если бы он не старался»

Теги Манчестер Юнайтед Сборная Португалии по футболу Нани премьер-лига Англия Бруну Фернандеш Футбол

Нани похвалил игру Бруну Фернандеша за «Манчестер Юнайтед».

«В «Манчестер Юнайтед» уже есть отличные игроки. У нас есть Бруну Фернандеш. Если бы Бруну играл плохо, я бы раскритиковал и его, но он жертвует и вкладывает в игру усилия. Это заметно.

Он усердно работает, выкладывается полностью и вносит свой вклад. Просто другие за этим не поспевают», – сказал бывший игрок «МЮ» и сборной Португалии в подкасте 1 PARA 1.

Рой Кин о Бруну: «Лишил бы его капитанства, он не подходит для этой роли. Он ноет, стонет – полная противоположность тому, чего мне бы хотелось от капитана»

Нани об «МЮ»: «Сейчас в команде больше талантов, чем в наше время, возможно. Но нет ни самопожертвования, ни боевого духа – настоящие звезды должны переломить игру»

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spaten
Да хорош, обесценил все свои слова до этого
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
damondiamond
вчера очень показательно было, когда его Антони вывел на удар из штрафной, а он раньше, чем нужно, ударил по мячу) ноль уверенности у каждого игрока МЮ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий