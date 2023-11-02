Нани о Бруну: «Он усердно работает, выкладывается, но другие игроки «МЮ» за ним не поспевают. Я бы раскритиковал и его, если бы он не старался»

Нани похвалил игру Бруну Фернандеша за «Манчестер Юнайтед».

«В « » уже есть отличные игроки. У нас есть . Если бы Бруну играл плохо, я бы раскритиковал и его, но он жертвует и вкладывает в игру усилия. Это заметно.

Он усердно работает, выкладывается полностью и вносит свой вклад. Просто другие за этим не поспевают», – сказал бывший игрок «МЮ» и сборной в подкасте 1 PARA 1.

Рой Кин о Бруну: «Лишил бы его капитанства, он не подходит для этой роли. Он ноет, стонет – полная противоположность тому, чего мне бы хотелось от капитана»

Нани об «МЮ»: «Сейчас в команде больше талантов, чем в наше время, возможно. Но нет ни самопожертвования, ни боевого духа – настоящие звезды должны переломить игру»

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