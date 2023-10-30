Невилл о Бруну: «Его поведение читается как книга – прогуливается пешком, получит карточку, начнет ныть, пнет кого-то в последние 10 минут. Он лучший в «МЮ» и заслуживает играть в хорошей команде»

Гари Невилл недоволен поведением Бруну Фернандеша в дерби с «Манчестер Сити».

«МЮ» уступил в дерби на «Олд Траффорд» в 10-м туре (0:3). Бруну получил желтую карточку в добавленное ко второму тайму время.

«Меня бесило то, что я видел на поле в последние 10 минут. , фантастический игрок, выглядел так, будто он дуется перед уходом. Антони сидит на скамейке и качает головой.

– капитан, который прогуливается пешком, и все знают, что он будет делать в последние 10 минут. Это можно прочитать, как открытую книгу: он получит карточку, начнет ныть, ударит кого-нибудь. Это все показное, ничего особенного.

Он невероятно талантливый игрок, лучший в « », на его счету множество голов и результативных передач. И он заслуживает того, чтобы играть в хорошей команде, в фантастическом коллективе», – сказал бывший игрок «МЮ».

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