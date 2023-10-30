Невилл о Бруну: «Его поведение читается как книга – прогуливается пешком, получит карточку, начнет ныть, пнет кого-то в последние 10 минут. Он лучший в «МЮ» и заслуживает играть в хорошей команде»
Гари Невилл недоволен поведением Бруну Фернандеша в дерби с «Манчестер Сити».
«МЮ» уступил в дерби на «Олд Траффорд» в 10-м туре АПЛ (0:3). Бруну получил желтую карточку в добавленное ко второму тайму время.
«Меня бесило то, что я видел на поле в последние 10 минут. Маркус Рэшфорд, фантастический игрок, выглядел так, будто он дуется перед уходом. Антони сидит на скамейке и качает головой.
Бруну Фернандеш – капитан, который прогуливается пешком, и все знают, что он будет делать в последние 10 минут. Это можно прочитать, как открытую книгу: он получит карточку, начнет ныть, ударит кого-нибудь. Это все показное, ничего особенного.
Он невероятно талантливый игрок, лучший в «Манчестер Юнайтед», на его счету множество голов и результативных передач. И он заслуживает того, чтобы играть в хорошей команде, в фантастическом коллективе», – сказал бывший игрок «МЮ».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Как его вчера Бернарду прошел во время второго гола показатель того как он играет в отборе. С каждым годом он чувствует свою важность и не выкладывается. Так лидеры не поступают.
Особенно смешно с «нет дриблинга, скорости и характера», знаю одного рыжего гения, у которого нет таких атрибутов, он кстати тоже из Сити. Получается Силва и лучше него?)