Невилл о Бруну: «Его поведение читается как книга – прогуливается пешком, получит карточку, начнет ныть, пнет кого-то в последние 10 минут. Он лучший в «МЮ» и заслуживает играть в хорошей команде»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Манчестер Сити премьер-лига Англия Бруну Фернандеш Маркус Рэшфорд Антони Футбол

Гари Невилл недоволен поведением Бруну Фернандеша в дерби с «Манчестер Сити».

«МЮ» уступил в дерби на «Олд Траффорд» в 10-м туре АПЛ (0:3). Бруну получил желтую карточку в добавленное ко второму тайму время.

«Меня бесило то, что я видел на поле в последние 10 минут. Маркус Рэшфорд, фантастический игрок, выглядел так, будто он дуется перед уходом. Антони сидит на скамейке и качает головой.

Бруну Фернандеш – капитан, который прогуливается пешком, и все знают, что он  будет делать в последние 10 минут. Это можно прочитать, как открытую книгу: он получит карточку, начнет ныть, ударит кого-нибудь. Это все показное, ничего особенного.

Он невероятно талантливый игрок, лучший в «Манчестер Юнайтед», на его счету множество голов и результативных передач. И он заслуживает того, чтобы играть в хорошей команде, в фантастическом коллективе», – сказал бывший игрок «МЮ».

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8 комментариев

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Chuha-Motibg
Не пойму всего этого хайпа вокруг Бруну. Человек эмоционально неуравновешанный. Голы его в основном с пенальти. Вся его игра это отдать длинный пас на Рэшфорда. У человека дриблинга, скорости и характера нет. Есть удар и дальный пас. Когда МЮ тяжело он начинает первым психовать и рушит и без того никакую игру.

Как его вчера Бернарду прошел во время второго гола показатель того как он играет в отборе. С каждым годом он чувствует свою важность и не выкладывается. Так лидеры не поступают.
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hiper74
Капитан без яиц.
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Spaten
Сэра Алекса на них нет, пижонов гонять. Из Роналду человека сделал
+2
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City 100 points
Сгубил карьеру в пригороде, а ведь мог в топ клубе отжигать.
+1
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SLEVIN
Ответ Chuha-Motibg
Не пойму всего этого хайпа вокруг Бруну. Человек эмоционально неуравновешанный. Голы его в основном с пенальти. Вся его игра это отдать длинный пас на Рэшфорда. У человека дриблинга, скорости и характера нет. Есть удар и дальный пас. Когда МЮ тяжело он начинает первым психовать и рушит и без того никакую игру. Как его вчера Бернарду прошел во время второго гола показатель того как он играет в отборе. С каждым годом он чувствует свою важность и не выкладывается. Так лидеры не поступают.
в основном с пенальти? ты жертва без собственного мнения. у человека стата лучше чем у де брюйне по гол +пас , и напомни ка.мне сколько пенальти дали мю за последние пару лет?😁 парочку всего лишь Алеша
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corazón blanco
Бруну вообще не должен быть капитаном, он абсолютно не подходит на эту роль. Да, он классный игрок, может быть лидером, но только, как игрок. А вот так, чтобы заступиться за товарища, повести ее вперед, когда дела идут из рук вон как плохо - нет. Он сразу начинает психовать, играть грязно, за такого капитана если честно стыдно. Тем более в таком великом клубе, как Юнайтед.
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QWertY
Ответ Chuha-Motibg
Не пойму всего этого хайпа вокруг Бруну. Человек эмоционально неуравновешанный. Голы его в основном с пенальти. Вся его игра это отдать длинный пас на Рэшфорда. У человека дриблинга, скорости и характера нет. Есть удар и дальный пас. Когда МЮ тяжело он начинает первым психовать и рушит и без того никакую игру. Как его вчера Бернарду прошел во время второго гола показатель того как он играет в отборе. С каждым годом он чувствует свою важность и не выкладывается. Так лидеры не поступают.
Разница между Бруно и Силвой заметна в сборной, и она не в пользу последнего. Просто Бернарду повезло с клубной командой и тренером, а вот Бруно нет.

Особенно смешно с «нет дриблинга, скорости и характера», знаю одного рыжего гения, у которого нет таких атрибутов, он кстати тоже из Сити. Получается Силва и лучше него?)
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