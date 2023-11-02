Нани об «МЮ»: «Сейчас в команде больше талантов, чем в наше время, возможно. Но нет ни самопожертвования, ни боевого духа – настоящие звезды должны переломить игру»

Нани считает, что игрокам «МЮ» не хватает волевых качеств.

Вчера «Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка английской лиги, проиграв « » со счетом 0:3. «МЮ» проиграл 8 из 15 матчей сезона – подобного не было с 1962 года. Также «МЮ» впервые с сезона-1930/31 уступил в 5 из 10 домашних игр.

«Когда мы играли в «Манчестер Юнайтед», одной из особенностей клуба было то, что можно было пропустить трижды за 15 минут, когда до конца игры остается 10 минут – и вот тогда можно было увидеть, что такое сила духа. Речь уже шла не о таланте, а о том, чтобы забить мяч в ворота. Мы делали то, что было необходимо.

Сейчас, наблюдая за игрой «МЮ», можно увидеть много талантливых игроков, может, даже больше, чем в наше время – с точки зрения техники все они одарены. Но в игре нет ни самопожертвования, ни боевого духа... Настоящий игрок, звезда «Манчестера», должен переломить игру – ничего не получится, если этого не сделать», – сказал бывший игрок « » в подкасте 1 PARA 1.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!