Нани об «МЮ»: «Сейчас в команде больше талантов, чем в наше время, возможно. Но нет ни самопожертвования, ни боевого духа – настоящие звезды должны переломить игру»

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл Нани премьер-лига Англия Кубок английской лиги Футбол

Нани считает, что игрокам «МЮ» не хватает волевых качеств.

Вчера «Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка английской лиги, проиграв «Ньюкаслу» со счетом 0:3. «МЮ» проиграл 8 из 15 матчей сезона – подобного не было с 1962 года. Также «МЮ» впервые с сезона-1930/31 уступил в 5 из 10 домашних игр.

«Когда мы играли в «Манчестер Юнайтед», одной из особенностей клуба было то, что можно было пропустить трижды за 15 минут, когда до конца игры остается 10 минут – и вот тогда можно было увидеть, что такое сила духа. Речь уже шла не о таланте, а о том, чтобы забить мяч в ворота. Мы делали то, что было необходимо.

Сейчас, наблюдая за игрой «МЮ», можно увидеть много талантливых игроков, может, даже больше, чем в наше время – с точки зрения техники все они одарены. Но в игре нет ни самопожертвования, ни боевого духа... Настоящий игрок, звезда «Манчестера», должен переломить игру – ничего не получится, если этого не сделать», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» в подкасте 1 PARA 1.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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14 комментариев

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JFT96
Ответ Евгений Кислицын
одна команда духовитая осталась в мировом футболе Бавария, остальное шлак
Ага, вчера видели как из нее дух выбивала команда из третьего дивизона))))))))
+16
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+14
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бан = руки в говне
молодец нани! все верно. бездарные ребята не играют за клуб. и хотят чтобы с ними всегда поступали так как они хотят. о какой игре тогда может идти речь, если они считают себя центром вселенной?
+4
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Наруто_Узумаки
просто они не читали автобиографию сэра Алекса
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Spaten
Хорошо сказал!
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Трент 66
мю сейчас - это совокупность сбитых летчиков и абсолютно посредственных игроков.
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QWertY
Гению Ферги не нужны были таланты, что бы брать АПЛ и громить всякие Арсеналы по 8-2. Дай ему пару топов и всяких дров по типу Джонса, Смоллинга, Клеверли и Эванса и все было бы тип топ))
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Neron
Именно! Слабаки! И Тен Хаг тут ничего поделать не сможет!
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tgdmrwgh94
Ответ Евгений Кислицын
одна команда духовитая осталась в мировом футболе Бавария, остальное шлак
Вчера эти духовитые непонятно кому 1-2 проиграли также бесславно 🤷🏻‍♂️
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Евгений Кислицын
Ответ tgdmrwgh94
Вчера эти духовитые непонятно кому 1-2 проиграли также бесславно 🤷🏻‍♂️
бывает, это спорт, а традиции какие никакие имеются
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Евгений Кислицын
Ответ JFT96
Ага, вчера видели как из нее дух выбивала команда из третьего дивизона))))))))
бывает, ну слили и слили
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