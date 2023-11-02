У тен Хага лучший процент побед во главе «МЮ» после ухода Фергюсона – 62,3. Худший – у Рангника

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер Жозе Моуринью Луи ван Гал Дэвид Мойес премьер-лига Англия рейтинги Ральф Рангник Эрик тен Хаг Футбол

У Эрика тен Хага лучшие результаты среди тренеров «Манчестер Юнайтед» за 10 лет.

С лета 2022 года под руководством нидерландца команда выиграла 48 из 77 матчей – 62,34%. После ухода Алекса Фергюсона (2013 год) это лучший показатель.

Хуже всех проявил себя Ральф Рангник, возглавлявший команду с конца 2021 года до лета 2022 года. Он победил в 37,93% матчей.

У Оле-Гуннара Сульшера (2018-2021) – 54,17%, Жозе Моуринью (2016-2018) – 58,33%, Луи ван Гала (2014-2016) – 52,43%, Дэвида Мойеса (2013-2014) – 52,94%.

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27 комментариев

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Мастер снижения зарплат в Барселоне
шах и мат, хейтеры 😁
+37
-7
+30
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realvoronin
Всё норм, парни.
Оставляем!)
+19
-1
+18
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Хызыр
Зря опубликовали, теперь он не уйдет пока не побьет и рекорд Рангника
+15
0
+15
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Real_v_dushe
Ответ Мастер снижения зарплат в Барселоне
шах и мат, хейтеры 😁
Меня эта новость просто положила на лопатки и обезоружила, я чувствую, должен извиниться перед этим великим физруком(
+15
-6
+9
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Крыс Пол
Сильнейший тренер в пост-фергюсоновскую эпоху. Ещё один трофей в копилку Эрика.
+8
-3
+5
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Real_v_dushe
Раз такое дело, то можно и контракт продлять автоматом ещё + на 1 год, как у него прописано. Даёшь 4 сезона 7хага в МЮ!))
+2
-1
+1
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Александр Бугаев
Комментарий удален пользователем
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Кирилл.С-Пб
По ходу кто-то не совладал с калькулятором
+2
-2
0
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Антибаскет Поповича
Тен Хаг, иди уже... в Ден Хааг.
+1
-1
0
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byche di
У него и рекорды и антирекорды 🤷🏻‍♂️
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Андрей Лубянков
Это всë, что нужно знать о МЮ после Фергюсона, вот настолько там всë плохо!
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_Beast_
клубы АПЛ могут спать спокойно:) он остается и дальше пинать МЮ вниз по таблице
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Jazzzz
Рагник - это был развод по-круче Гарри Нэвилла в Валенсии🤣
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Morning Again
Настоящий лысый шарлатан)
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
Ответ Real_v_dushe
Меня эта новость просто положила на лопатки и обезоружила, я чувствую, должен извиниться перед этим великим физруком(
а теперь представьте % побед, если бы великий физрук не облажался так в начале этого сезона, а травмы не подкосили бы полсостава))
+3
-3
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