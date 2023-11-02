У тен Хага лучший процент побед во главе «МЮ» после ухода Фергюсона – 62,3. Худший – у Рангника

У Эрика тен Хага лучшие результаты среди тренеров «Манчестер Юнайтед» за 10 лет.

С лета 2022 года под руководством нидерландца команда выиграла 48 из 77 матчей – 62,34%. После ухода Алекса Фергюсона (2013 год) это лучший показатель.

Хуже всех проявил себя , возглавлявший команду с конца 2021 года до лета 2022 года. Он победил в 37,93% матчей.

У Оле-Гуннара Сульшера (2018-2021) – 54,17%, (2016-2018) – 58,33%, Луи ван (2014-2016) – 52,43%, (2013-2014) – 52,94%.

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