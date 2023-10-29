Рой Кин о Бруну: «Лишил бы его капитанства, он не подходит для этой роли. Он ноет, стонет – полная противоположность тому, чего мне бы хотелось от капитана»

Теги Манчестер Юнайтед Рой Кин Манчестер Сити премьер-лига Англия Бруну Фернандеш Эрик тен Хаг Футбол

Рой Кин сомневается в лидерских качествах Бруну Фернандеша.

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» призвал Эрика тен Хага лишить португальца капитанской повязки после поражения в дерби с «Манчестер Сити» (0:3).

«После того, что я сегодня увидел, я бы лишил Фернандеша капитанской повязки. Он не подходит на роль капитана.

Он ноет, стонет. Я бы начал с этого, потому что это во власти тренера. Он – полная противоположность тому, чего мне бы хотелось от капитана», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».

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25 комментариев

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corazón blanco
Абсолютно верно, Бруно может быть лидером, как игрок, но не как капитан. Для этого у него нет качеств.
+28
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red hikkikomori
Полностью согласен, это было понятно задолго до сегодняшнего матча
+16
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+16
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Real_v_dushe
Рой, тебя бы 7хаг выгнал быстрее, чем Роналду. Ты просто не понимаешь, о чём ты говоришь, сильная личность при 7хаге капитаном команды быть не может априори.
+17
-3
+14
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vagntrito
каждая вторая его потеря мяча оборачивается острым моментом у ворот МЮ. но сегодня он играл на фланге.... я конечно не тренер,но не понимаю зачем тен хаг ставит его туда. у фернандеша нет ни скорости, ни дриблинга ,а без этих качеств фланговый игрок бесполезен.
+7
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+7
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Aleksey Yashin
Фернандеш - полная противоположность Рою Кину, который ломал отца Холланда за то, что тот назвал Кина симулянтом
+7
-2
+5
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Direct free kick
Ответ red hikkikomori
Полностью согласен, это было понятно задолго до сегодняшнего матча
Скоро 4 года портку в АПЛ. Забит 1 штрафной за это время и 0 красных карточек. Оба факты удивляют и почти не комментируются
+5
-1
+4
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Андрей Леонов
Лысый шарлатан целенаправленно избавляется от авторитетов и стальных яиц в команде, что неясно? Он всю дорогу в мю будет самый главный и самый красивый. Ему сейчас даром дай кого угодно - Месси, Рона, Рамоса, да любую личность - да он блдь убежит из клуба.
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ARIGAMI ARIGAMI
Весь МЮ бесхребетен
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Waititi
Рой Кин подтверждает мои слова ппошлога сезона. лучший сезон Бруну когда он был никем в МЮ и играл молча, вот это был класс, а потом поймал звезду и теперь одно нытье.
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Тимофей Яблонский
Давно писал об этом, словил минусов
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Ola BP
Ответ vagntrito
каждая вторая его потеря мяча оборачивается острым моментом у ворот МЮ. но сегодня он играл на фланге.... я конечно не тренер,но не понимаю зачем тен хаг ставит его туда. у фернандеша нет ни скорости, ни дриблинга ,а без этих качеств фланговый игрок бесполезен.
Ну, ТенХаг за такого сотку отдал)
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Sema32
Аахаха. Началось, опять капитан виноват, кому на этот раз повязку давать? Опять Магуайру? Я там вообще лидеров не вижу
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Алекс Мелкумян
Ну кстати да, сегодня надоел уже, эпизоды более-менее нормально доигрывал, но сколько нытья и плача при этом ужс. Вопрос а кому ее тогда давать. Мб Шоу, но он ломается частенько. Мактоминей косячный и не игрок основы. Рэшфорд кажется слишком замкнутым. Каземиро всего год в команде. Хз короче.
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PGBBM
Согласен
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Elessar08
Магваер: хи ви гоу эгееееен
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Jlaw
Верни Харри повязку
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Ман Сити
Какой капитан из него. Верните повязку лидеру Магваеру
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balander09
противоположность капитана (то есть меня)
по мне так, Шоу капитан МЮ, только вот играет редко
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k.m
Ответ corazón blanco
Абсолютно верно, Бруно может быть лидером, как игрок, но не как капитан. Для этого у него нет качеств.
Яиц
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Sn00pyyy
Ответ Алекс Мелкумян
Ну кстати да, сегодня надоел уже, эпизоды более-менее нормально доигрывал, но сколько нытья и плача при этом ужс. Вопрос а кому ее тогда давать. Мб Шоу, но он ломается частенько. Мактоминей косячный и не игрок основы. Рэшфорд кажется слишком замкнутым. Каземиро всего год в команде. Хз короче.
В этом составе только Каземиро можно-но может оно ему и не нужно. Уверен-глядя на хаос в этой команде и вспоминая Реал, он сожалеет о переходе.
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Андрей
Ответ Алекс Мелкумян
Ну кстати да, сегодня надоел уже, эпизоды более-менее нормально доигрывал, но сколько нытья и плача при этом ужс. Вопрос а кому ее тогда давать. Мб Шоу, но он ломается частенько. Мактоминей косячный и не игрок основы. Рэшфорд кажется слишком замкнутым. Каземиро всего год в команде. Хз короче.
Онане чтоб с двух ног влетал.))
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Меган Лайф
Ответ Алекс Мелкумян
Ну кстати да, сегодня надоел уже, эпизоды более-менее нормально доигрывал, но сколько нытья и плача при этом ужс. Вопрос а кому ее тогда давать. Мб Шоу, но он ломается частенько. Мактоминей косячный и не игрок основы. Рэшфорд кажется слишком замкнутым. Каземиро всего год в команде. Хз короче.
Харри))
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Ola BP
Ответ Алекс Мелкумян
Ну кстати да, сегодня надоел уже, эпизоды более-менее нормально доигрывал, но сколько нытья и плача при этом ужс. Вопрос а кому ее тогда давать. Мб Шоу, но он ломается частенько. Мактоминей косячный и не игрок основы. Рэшфорд кажется слишком замкнутым. Каземиро всего год в команде. Хз короче.
Мне вообще кажется, что именно Бруну наныл Сантушу на ЧМ, что бы тот Роналду убрал.
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Гамаль Хайдаров
Ответ Тимофей Яблонский
Давно писал об этом, словил минусов
так токсики Мюшные в розовых очках ходят, где Бруно это Де Брейне, а Тен Хэг улучшенный Гвардиола, еще и Хейлунда взяли по приколу…
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