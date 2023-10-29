Рой Кин о Бруну: «Лишил бы его капитанства, он не подходит для этой роли. Он ноет, стонет – полная противоположность тому, чего мне бы хотелось от капитана»
Рой Кин сомневается в лидерских качествах Бруну Фернандеша.
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» призвал Эрика тен Хага лишить португальца капитанской повязки после поражения в дерби с «Манчестер Сити» (0:3).
«После того, что я сегодня увидел, я бы лишил Фернандеша капитанской повязки. Он не подходит на роль капитана.
Он ноет, стонет. Я бы начал с этого, потому что это во власти тренера. Он – полная противоположность тому, чего мне бы хотелось от капитана», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
по мне так, Шоу капитан МЮ, только вот играет редко