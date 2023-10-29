Рой Кин о Бруну: «Лишил бы его капитанства, он не подходит для этой роли. Он ноет, стонет – полная противоположность тому, чего мне бы хотелось от капитана»

Рой Кин сомневается в лидерских качествах Бруну Фернандеша.

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» призвал Эрика тен лишить португальца капитанской повязки после поражения в дерби с « » (0:3).

«После того, что я сегодня увидел, я бы лишил капитанской повязки. Он не подходит на роль капитана.

Он ноет, стонет. Я бы начал с этого, потому что это во власти тренера. Он – полная противоположность тому, чего мне бы хотелось от капитана», – сказал бывший игрок « ».

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