Саттон о капитанстве Бруну в «МЮ»: «Он кажется мне избалованным ребенком, который забирает мяч домой, когда что-то не ладится. Предпочел бы выйти из тоннеля за Магуайром»

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Крис Саттон считает, что Бруну Фернандеш не подходит на роль капитана «МЮ».

«Посмотрите на великих капитанов «Манчестер Юнайтед» в прошлом. Рой Кин, Робсон, Брюс, Видич и Невилл. Это капитаны с некоторым влиянием, властью. За ними хочется выходить из тоннеля [на поле], и ты, кажется, прошел бы с ними сквозь стену.

К Бруну Фернандешу я никогда не испытывал ничего подобного. Он кажется мне капризным. Он как талантливый, но избалованный ребенок на площадке, который забирает мяч домой, когда что-то не ладится. Таким он мне представляется.

До сих пор мы защищали тен Хага, но это он сменил капитана и назначил Бруну. Были причины, по которым Магуайр не играл, но я бы предпочел стоять в подтрибунном помещении позади него. Мне бы хотелось, чтобы меня вывел он, а не условный Бруну», – сказал экс-форвард «Челси».

Рой Кин о Бруну: «Лишил бы его капитанства, он не подходит для этой роли. Он ноет, стонет – полная противоположность тому, чего мне бы хотелось от капитана»

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5 комментариев

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Дмитрий Илющенко
Недавно видел видос, как у мальчика спрашивают:
Какой твой любимый клуб?
- Манчестер Юнайтед
Какой любимый игрок?
- Никто, они все отстой
И возразить нечего
+12
0
+12
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Люблю Марго Робби
Бруну классный игрок, но на кэпа не тянет.....как только что-то идёт нетак у него начинается истерика, но дело в том что сейчас в команде нет лидера
+5
0
+5
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