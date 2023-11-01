LFP расследует исламофобные и расистские лозунги фанатов «Лиона» в адрес ультрас «Марселя»

LFP расследует поведение болельщиков «Лиона» на отмененном матче с «Марселем».

Матч 10-го тура Лиги 1 « » – «Лион», который должен был состояться 29 октября, перенесли из-за атаки на автобус гостей и их фанатов. Автобусы были закиданы камнями. Тренер лионцев Фабио Гроссо и его помощник получили ранения от осколков стекла.

Позже министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера заявила о неприемлемых действиях на стадионе: «Были нацистские приветствия, обезьяньи крики, гомофобные кричалки». Сообщалось, что ультрас « » размахивали флагами Франции и выкрикивали расистские и исламофобные лозунги, направленные против ультрас «Марселя». Также в социальных сетях появилось видео, на которых фанаты «Лиона» выкрикивали расистские оскорбления из открытой дверей автобусов, везущих их на «Велодром» – еще до нападения со стороны фанатов «Марселя».

Дисциплинарная комиссия Профессиональной лиги Франции (LFP) заявила, что дело о поведении болельщиков «Лиона» передано на расследование. Решение будет вынесено 22 ноября после ознакомления комиссии с отчетом.

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