Фанату «Марселя» на 18 месяцев запретили посещать матчи. Его задержали с 28 дымовыми шашками перед отмененной игрой с «Лионом»

Фанату «Марселя» на 18 месяцев запретили посещать матчи за пронос дымовых шашек.

Один из членов ультрас «Марселя» был задержан перед отмененным матчем против «Лиона» 29 октября. При себе у болельщика было 28 дымовых шашек.

В суде нарушитель признал вину. Ему запретили посещать футбольные матчи на 18 месяцев и обязали выплатить штраф.

Напомним, матч « » и « » был перенесен из-за нападения на автобусы «Лиона» с командой и болельщиками. Пострадал, в частности, главный тренер гостей Фабио Гроссо, которому наложили 15 швов после ранений от осколков стекла.

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