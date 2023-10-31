Фанату «Марселя» на 18 месяцев запретили посещать матчи. Его задержали с 28 дымовыми шашками перед отмененной игрой с «Лионом»

Теги Лион Марсель лига 1 Франция дисквалификации происшествия болельщики Оранж Велодром Футбол

Фанату «Марселя» на 18 месяцев запретили посещать матчи за пронос дымовых шашек.

Один из членов ультрас «Марселя» был задержан перед отмененным матчем против «Лиона» 29 октября. При себе у болельщика было 28 дымовых шашек.

В суде нарушитель признал вину. Ему запретили посещать футбольные матчи на 18 месяцев и обязали выплатить штраф.

Напомним, матч «Марселя» и «Лиона» был перенесен из-за нападения на автобусы «Лиона» с командой и болельщиками. Пострадал, в частности, главный тренер гостей Фабио Гроссо, которому наложили 15 швов после ранений от осколков стекла.

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5 комментариев

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Очки Дани Алвеса
Никогда не понимал и не пойму этот культ идиотства.
Сделать что-то такое, что помешает смотреть футбол болельщикам (в том числе и тебе) и играть в него футболистам.
Это вот чтобы что? Крутость свою проявить? А в чем?
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lovkac
Интересно, в каком месте он их проносил
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Виталий Ан
Ответ Очки Дани Алвеса
Никогда не понимал и не пойму этот культ идиотства. Сделать что-то такое, что помешает смотреть футбол болельщикам (в том числе и тебе) и играть в него футболистам. Это вот чтобы что? Крутость свою проявить? А в чем?
Кстати имено Лига1 постоянно в дыму. Трансляции ужасные. Тоже никогда не понимал этого.
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Agent Smith
Ответ lovkac
Интересно, в каком месте он их проносил
В Марселе😉⚽️
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