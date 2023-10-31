Фанату «Марселя» на 18 месяцев запретили посещать матчи. Его задержали с 28 дымовыми шашками перед отмененной игрой с «Лионом»
Фанату «Марселя» на 18 месяцев запретили посещать матчи за пронос дымовых шашек.
Один из членов ультрас «Марселя» был задержан перед отмененным матчем против «Лиона» 29 октября. При себе у болельщика было 28 дымовых шашек.
В суде нарушитель признал вину. Ему запретили посещать футбольные матчи на 18 месяцев и обязали выплатить штраф.
Напомним, матч «Марселя» и «Лиона» был перенесен из-за нападения на автобусы «Лиона» с командой и болельщиками. Пострадал, в частности, главный тренер гостей Фабио Гроссо, которому наложили 15 швов после ранений от осколков стекла.
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Сделать что-то такое, что помешает смотреть футбол болельщикам (в том числе и тебе) и играть в него футболистам.
Это вот чтобы что? Крутость свою проявить? А в чем?