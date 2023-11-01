«Спартак» выглядел как реальный импотент, игра с «Факелом» была хуже, чем поле. С Абаскалем ментальную часть не реанимировать». Корнеев о поражении красно-белых
Игорь Корнеев считает, что при Гильермо Абаскале «Спартаку» не прибавить.
«Игра «Спартака» [с «Факелом»] была хуже, чем поле. Самое главное, что «Спартак» выглядел как реальный импотент. Не только по игре – не было видно эмоций, заряженности на победу. Не было характера. Это отражение работы Абаскаля и его тренерского штаба.
По мне, разделения на Кубок и чемпионат для «Спартака» не должно быть. Каждый матч надо пытаться выигрывать и каким‑то образом реанимировать ментальную часть внутри команды. Повторюсь, что с этим тренером это невозможно», – заявил бывший полузащитник «Барселоны».
Абаскаль про 0:2 с «Факелом»: «Нельзя было играть в футбол. «Спартак» бился. На таких полях только так»
Гендиректор «Факела» о жалобах Абаскаля на поле: «Слова слабого человека, который не умеет достойно проигрывать. Повлиять на погоду никто не может!»
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