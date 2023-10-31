Аршавин о «Спартаке»: «Выглядел боеспособным на старте сезона, сейчас так не кажется. Проблема с нападением добавилась к проблеме с обороной, нужна хорошая селекция»

Андрей Аршавин сомневается в шансах «Спартака» выиграть чемпионство.

– В принципе, « » и перед сезоном, и на тарте выглядел боеспособным коллективом. Но по тому, как все складывается для « » сейчас, мне так не кажется.

– Вы понимаете, что произошло?

– Во-первых, они остались с одним нападающим – с . С которым потом поссорились. Есть еще , но он молодой. Так появилась проблема с нападением.

Она добавилась к проблеме с обороной, хотя центр и укрепил. Но остались слабые фланги. «Спартаку» нужна хорошая селекция.

– Это традиционная история для «Спартака» – хорошо начать, потом поссориться и все испортить?

– Не знаю. У «Спартака» вроде как все по-разному, но все одинаково. Пока у них нет стабильности, как и в предыдущих сезонах, – сказал заместитель генерального директора « ».

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