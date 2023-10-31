Аршавин о «Спартаке»: «Выглядел боеспособным на старте сезона, сейчас так не кажется. Проблема с нападением добавилась к проблеме с обороной, нужна хорошая селекция»

Теги Спартак Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Срджан Бабич Александр Соболев Павел Мелешин Футбол

Андрей Аршавин сомневается в шансах «Спартака» выиграть чемпионство.

– В принципе, «Спартак» и перед сезоном, и на тарте выглядел боеспособным коллективом. Но по тому, как все складывается для «Спартака» сейчас, мне так не кажется.

– Вы понимаете, что произошло?

– Во-первых, они остались с одним нападающим – с Соболевым. С которым потом поссорились. Есть еще Мелешин, но он молодой. Так появилась проблема с нападением.

Она добавилась к проблеме с обороной, хотя Бабич центр и укрепил. Но остались слабые фланги. «Спартаку» нужна хорошая селекция.

– Это традиционная история для «Спартака» – хорошо начать, потом поссориться и все испортить?

– Не знаю. У «Спартака» вроде как все по-разному, но все одинаково. Пока у них нет стабильности, как и в предыдущих сезонах, – сказал заместитель генерального директора «Зенита».

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13 комментариев

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DVS1
Не выглядел Спартак боеспособным и в начале сезона, просто с совсем слабыми соперниками повезло, но потом все встало на свои места. Спартак был очень слаб во всей весенней части сезона, а после летнего перерыва и даже с учетом всех покупок, стал еще хуже. И только дурак не поймет почему это происходит...но Абаскаль "работает" до сих пор, в Лукойле похоже всем пох и до сих пор есть мазохисты-терпилы, которые думают что оно все рассосется и хотят "дать время" этому чуду, что тренером числится
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zzzeeerrrooo
Ответ Leon9
Нужно минимум два защитника,один опорник ,один под нападающим,один нападающий,минимум.....
Главного тренера забыл
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Konstantin Zorin
Нужен хороший тренер. Ну, и нападающий ещё. Остальное есть.
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Leon9
Ответ adamx
короче все нужны :-)
Двоих нападающих отдали,а дальше купили Дуартэ и Товареша,Товареша нет,то есть троих нет,а я написал пятерых нужно,фактически двоих
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Leon9
Ответ zzzeeerrrooo
Главного тренера забыл
согласен
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adamx
Ответ Leon9
Двоих нападающих отдали,а дальше купили Дуартэ и Товареша,Товареша нет,то есть троих нет,а я написал пятерых нужно,фактически двоих
посмотри сколько игроков нижний отдал. а очков - одинаково, хотя в личной встрече переиграли
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