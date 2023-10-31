Аршавин о «Спартаке»: «Выглядел боеспособным на старте сезона, сейчас так не кажется. Проблема с нападением добавилась к проблеме с обороной, нужна хорошая селекция»
Андрей Аршавин сомневается в шансах «Спартака» выиграть чемпионство.
– В принципе, «Спартак» и перед сезоном, и на тарте выглядел боеспособным коллективом. Но по тому, как все складывается для «Спартака» сейчас, мне так не кажется.
– Вы понимаете, что произошло?
– Во-первых, они остались с одним нападающим – с Соболевым. С которым потом поссорились. Есть еще Мелешин, но он молодой. Так появилась проблема с нападением.
Она добавилась к проблеме с обороной, хотя Бабич центр и укрепил. Но остались слабые фланги. «Спартаку» нужна хорошая селекция.
– Это традиционная история для «Спартака» – хорошо начать, потом поссориться и все испортить?
– Не знаю. У «Спартака» вроде как все по-разному, но все одинаково. Пока у них нет стабильности, как и в предыдущих сезонах, – сказал заместитель генерального директора «Зенита».
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