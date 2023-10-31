Рыжиков о «Золотом мяче»: «Холанд – машина голов, взял требл и больше всех заслужил, но выиграл снова Месси. Должно быть какое-то разнообразие»

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Сергей Рыжиков считает, что Эрлинг Холанд заслужил «Золотой мяч» в 2023 году.

Вчера в Париже состоялась церемония вручения «Золотого мяча». Лионель Месси получил этот приз в 8-й раз. Холанд, получивший трофей Герда Мюллера как лучший бомбардир сезона-2022/23, занял в голосовании 2-е место.

«Холанд – это машина голов. У жюри был очень тяжелый выбор. Все трое достойны награды. Месси выиграл чемпионат мира, Холанд взял требл, Мбаппе оформил хет-трик в финале чемпионата мира, реанимировав сборную Франции.

Наверное, больше всех заслужил Холанд. Должно быть какое-то разнообразие, к тому же это разнообразие полностью оправданно. Но выиграл снова Месси», – сказал бывший голкипер «Рубина».

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32 комментария

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skxgpkt7xn
это вам не зоопарк, что бы было разнообразие.
лучший выиграл
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Zidan GOAT
Ответ Егор Ковалёв
Какой Холанд? Специально для этих самых машин голов и существует награда Герда Мюллера, а Золотой Мяч отдают лучшего игроку сезона. Месси больше всех заслужил. Мбаппе тоже мог бы получить, но только в том случае если бы он выиграл финал ЧМ.
То есть из-за того, что команда Мбаппе проиграла серию пенальти команде Месси он не выиграл ИНДИВИДУАЛЬНУЮ награду? Логика покинула чат
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Bazilic
Холланд получил то, что заслуживал - золотую бутсу
Вчера крутили нарезку его голов, так там большая часть - замыкания и добивания
Если не давать ЗМ Лео из принципа, то брать должен был КДБ
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Andreir888
Ответ GuruFutbola
Че за ноунейм
Здрасьте! Сергей - легенда "Рубина"
+7
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Александр Северный
Ответ Bazilic
Холланд получил то, что заслуживал - золотую бутсу Вчера крутили нарезку его голов, так там большая часть - замыкания и добивания Если не давать ЗМ Лео из принципа, то брать должен был КДБ
так рыжик и сказал для разнообразия. таким как он и прочим, просто уже надоело что получает постоянно Месси. и ему плевать, что по совокупности Лео внёс гараздо больше вклада в успех сборной на ЧМ и даже пускай в чемпеонстве Парижа.
о чем можно тут вообще говрить, если он Мбаппе даёт ЗМ только за один хет-трик))))
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МСД
Холану надо было становиться лучшим игроком ЛЧ. За мячи дают только ЗБ.
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Альберт Гайфуллин
Ответ GuruFutbola
Че за ноунейм
Вот вам яркий пример местного фаната Месси, как говорится, без комментариев 🤷🏻‍♂️
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Oleg
Ответ Камбоджа Иванов
Отсутствие золотого мяча у Иньесты, в принципе, наглядно говорит о том, что эту награду не всегда дают лучшим футболистам. Медиазвездам - да, а лучшим футболистам сезона - нет (привет Иньесте и Левандовскому).
И когда Иньеста был лучшим в мире?)))
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Oleg
Ответ Камбоджа Иванов
Лучший, что и доказал это в играх за ПСЖ.
На ЧМ доказал, а это вершина спорта.
В финале дубль сделал, стал Чемпионом.
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Камбоджа Иванов
Отсутствие золотого мяча у Иньесты, в принципе, наглядно говорит о том, что эту награду не всегда дают лучшим футболистам. Медиазвездам - да, а лучшим футболистам сезона - нет (привет Иньесте и Левандовскому).
+3
-3
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marcusdi
ну все, оказывается Холанда с рождения прокатили с золотым мячом в годы проведения ЧМ
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Oleg
Ответ Demedieu
Согласен, дали тупо за ЧМ. Не удивлюсь, если Месси и на будущий год будет претендентом на ЗМ играя в заштатной американской лиге. Какое-то помешательство на этом аргентинце
Тупо за ЧМ)
Просто тупо отдали за главный турнир в истории спорта, за звание лучшего на этом турнире и установленый рекорд 10 лчков по гол/пас.
Еще попутно Месси тупо в 36 лет сделал 40 + 28.
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Oleg
Ответ Камбоджа Иванов
В сезоне 2010/11 пойдет? Когда они с Месси взяли Ла лигу, ЛЧ, а Иньеста ещё и был действующим чемпионом мира в 2010. Ведь "ЧМ - это вершина спорта", как ты сказал. Или уже не вершина, потому что это не пользу Месси?
Когда Испания выиграла ЧМ, ЛЧ взял Интер😂
Так что можешь выбрать кого то из Милито, Снейде, только опять не ошибись с датами🤣
Ну или Форлана, он в отличии от Иньесты был признан МВП ЧМ.
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Oleg
Ответ Камбоджа Иванов
В сезоне 2010/11 пойдет? Когда они с Месси взяли Ла лигу, ЛЧ, а Иньеста ещё и был действующим чемпионом мира в 2010. Ведь "ЧМ - это вершина спорта", как ты сказал. Или уже не вершина, потому что это не пользу Месси?
Ла Лигу, ЛЧ Месси и Иньеста взяли в сезоне 11 - 12.

ЧМ относился к сезону 10 - 11, но там не было победы в ЛЧ , а сам Иньеста даже лучшим игроком ЧМ не был признан🤣

Хейтеры Месси это какие то совсем копеечные 🤡, на ходу реальность придумывают.
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Камбоджа Иванов
Ответ Oleg
И когда Иньеста был лучшим в мире?)))
В сезоне 2010/11 пойдет? Когда они с Месси взяли Ла лигу, ЛЧ, а Иньеста ещё и был действующим чемпионом мира в 2010. Ведь "ЧМ - это вершина спорта", как ты сказал. Или уже не вершина, потому что это не пользу Месси?
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Oleg
Ответ Камбоджа Иванов
Сколько там испанцев, французев и немцев взяли ЗМ за последние 12 лет? Не могу посчитать
А кто из испанцев, немцев выдал выступление как Месси 2022, Диего 1986 и Пеле 1970.
Это кстати ФИФА было признано лучшими перфомаесами в истории ЧМ?
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Камбоджа Иванов
Ответ GuruFutbola
Че за ноунейм
Рыжиков - это один из вратарей, которому Месси не смог забить в 4 матчах. То есть, ни разу.
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Artem Piatkov
Ответ GuruFutbola
Че за ноунейм
Этому Ноунейму Месси забил ровно 0 голов за 4 игры
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donatodonatore
Вот когда Норвегия чемпионат мира тогда и поговорим
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V_J_I_K
Это как молоток и скрипка. И то, и то инструменты, но, как говорится, есть нюанс.))
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МСД
Машина голов буксует против топов-Реала и Интера. В финале вообще отскочили, Интер имел гораздо больше моментов. И сейчас в отборе на ЕВРО 2024 "машина" не тянет. Пролетает Норвегия над ЧЕ мимо!! За замыкания достаточно ЗБ
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Александр Северный
как же я рад, что Лео напоследок подорвал задницы всему европейскому футбольному миру. который обиженный лишь только и за того, что ВСЕ ДОСТОЙНЫ ЗМ, НО ТОЛЬКО НЕ МЕССИ. но я боюсь, что даже из Америки Лео сделает это ещё не раз. на радость тем кто сегодня необоснованно негодует))
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