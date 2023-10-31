Рыжиков о «Золотом мяче»: «Холанд – машина голов, взял требл и больше всех заслужил, но выиграл снова Месси. Должно быть какое-то разнообразие»
Сергей Рыжиков считает, что Эрлинг Холанд заслужил «Золотой мяч» в 2023 году.
Вчера в Париже состоялась церемония вручения «Золотого мяча». Лионель Месси получил этот приз в 8-й раз. Холанд, получивший трофей Герда Мюллера как лучший бомбардир сезона-2022/23, занял в голосовании 2-е место.
«Холанд – это машина голов. У жюри был очень тяжелый выбор. Все трое достойны награды. Месси выиграл чемпионат мира, Холанд взял требл, Мбаппе оформил хет-трик в финале чемпионата мира, реанимировав сборную Франции.
Наверное, больше всех заслужил Холанд. Должно быть какое-то разнообразие, к тому же это разнообразие полностью оправданно. Но выиграл снова Месси», – сказал бывший голкипер «Рубина».
Легенды со вторых и третьих мест «Золотого мяча»: кто оставался рядом?
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
лучший выиграл
Вчера крутили нарезку его голов, так там большая часть - замыкания и добивания
Если не давать ЗМ Лео из принципа, то брать должен был КДБ
о чем можно тут вообще говрить, если он Мбаппе даёт ЗМ только за один хет-трик))))
В финале дубль сделал, стал Чемпионом.
Просто тупо отдали за главный турнир в истории спорта, за звание лучшего на этом турнире и установленый рекорд 10 лчков по гол/пас.
Еще попутно Месси тупо в 36 лет сделал 40 + 28.
Так что можешь выбрать кого то из Милито, Снейде, только опять не ошибись с датами🤣
Ну или Форлана, он в отличии от Иньесты был признан МВП ЧМ.
ЧМ относился к сезону 10 - 11, но там не было победы в ЛЧ , а сам Иньеста даже лучшим игроком ЧМ не был признан🤣
Хейтеры Месси это какие то совсем копеечные 🤡, на ходу реальность придумывают.
Это кстати ФИФА было признано лучшими перфомаесами в истории ЧМ?