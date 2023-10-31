Рыжиков о «Золотом мяче»: «Холанд – машина голов, взял требл и больше всех заслужил, но выиграл снова Месси. Должно быть какое-то разнообразие»

Сергей Рыжиков считает, что Эрлинг Холанд заслужил «Золотой мяч» в 2023 году.

Вчера в Париже состоялась церемония вручения «Золотого мяча». Лионель Месси получил этот приз в 8-й раз. Холанд, получивший трофей Герда Мюллера как лучший бомбардир сезона-2022/23, занял в голосовании 2-е место.

«Холанд – это машина голов. У жюри был очень тяжелый выбор. Все трое достойны награды. Месси выиграл чемпионат мира, взял требл, оформил хет-трик в финале чемпионата мира, реанимировав сборную Франции.

Наверное, больше всех заслужил Холанд. Должно быть какое-то разнообразие, к тому же это разнообразие полностью оправданно. Но выиграл снова Месси», – сказал бывший голкипер « ».

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