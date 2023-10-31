Месси о презентации «Золотого мяча» фанатам «ПСЖ»: «Не уверен, что парижане этого захотят»
Лионель Месси не планирует презентовать «Золотой мяч» болельщикам «ПСЖ».
Вчера аргентинец выиграл награду в 8-й раз. В сезоне-2022/23 Месси, играя за «ПСЖ», стал чемпионом Франции и выиграл Суперкубок страны.
В составе сборной Аргентины Лионель выиграл ЧМ-2022. Он забил 7 голов, стал вторым бомбардиром турнира и был признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре. В финале сборная Аргентины обыграла команду Франции.
На церемонии вручения «Золотого мяча» Месси спросили, не хочет ли он вернуться на «Парк де Пренс» и провести презентацию награды.
«Не уверен, что парижане захотят, чтобы я презентовал «Золотой мяч» на «Парк де Пренс», – сказал Месси с улыбкой.
Месси о «ПСЖ»: «Я был единственным игроком, который не получил почестей от клуба за победу на ЧМ»
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Покупают победы для Аргентины, а своему Катару даже 1 очко не смогли купить на ЧМ. Месси хозяин всего футбола.
Пишет Tyc Sports.
А тут фанаты 🐫 кричат что ЗМ дарят.
Будь воля у Франсуа футбол они бы его подарили бы кому угодно но не Месси, из-за ЧМ.