Месси о презентации «Золотого мяча» фанатам «ПСЖ»: «Не уверен, что парижане этого захотят»

Теги ПСЖ МЛС Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Золотой мяч Парк де Пренс Интер Майами Футбол

Лионель Месси не планирует презентовать «Золотой мяч» болельщикам «ПСЖ».

Вчера аргентинец выиграл награду в 8-й раз. В сезоне-2022/23 Месси, играя за «ПСЖ», стал чемпионом Франции и выиграл Суперкубок страны.

В составе сборной Аргентины Лионель выиграл ЧМ-2022. Он забил 7 голов, стал вторым бомбардиром турнира и был признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре. В финале сборная Аргентины обыграла команду Франции.

На церемонии вручения «Золотого мяча» Месси спросили, не хочет ли он вернуться на «Парк де Пренс» и провести презентацию награды.

«Не уверен, что парижане захотят, чтобы я презентовал «Золотой мяч» на «Парк де Пренс», – сказал Месси с улыбкой.

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23 комментария

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Отец Абду
Выиграл ЧМ у Франции, ушёл, вернулся обратно и выиграл ЗМ в Париже... Двойной удар по ним:)
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GuruFutbola
Ответ Мукунку хороший
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Двойное проникновение от Месси 👍🏻
+22
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+21
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atomio
Эти отбитые могут только освистывать и орать под домами игроков
+21
-2
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Экспертное мнение
Какие же ПСЖ и шейхи добрые, продолжают покупать для Месси награды даже после ухода, а не своему Мбаппе))

Покупают победы для Аргентины, а своему Катару даже 1 очко не смогли купить на ЧМ. Месси хозяин всего футбола.
+12
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+9
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VERBLYUD
Следующий официальный матч Лео будет против Уругвая в Аргентине. Будет круто, если он перед этим матчем представит свой ЗМ Аргентинским болельщиками)
+9
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Oleg
8 ЗМ Чемпион Мира скорее всего представит в Аргентине на стадионе Бомбонера.
Пишет Tyc Sports.
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Станислав Л
Ответ А. Мостовой
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почему-то уверен, что Месси еще больше плевать на это
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Greatest Of All Time
Будь у Франсуа Футбол воля, они бы не дали ЗМ Месси из-за проигрыша Франции на ЧМ.
А тут фанаты 🐫 кричат что ЗМ дарят.
Будь воля у Франсуа футбол они бы его подарили бы кому угодно но не Месси, из-за ЧМ.
+4
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BZB
Слишком много чести для фанатов и всего ТСЖ.
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Cearvm
Очень неудачная имиджевая ситуация для ПСЖ случилась. Игрок получил ЗМ за год выступления в их команде в том числе, но настолько его там не приняли, что он даже не хочет возвращаться на стадион и будет праздновать в Майами. Хотя все понимают, что никто бы его там не освистывал, как Мартинеса, да и президент ПСЖ поздравил. Какой же неудачный трансфер получился...
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GuruFutbola
Дешаму презентуй)
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A K
Ответ VERBLYUD
Следующий официальный матч Лео будет против Уругвая в Аргентине. Будет круто, если он перед этим матчем представит свой ЗМ Аргентинским болельщиками)
Ещё и Суарес его поздравит 💪🏻
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sd4fmwrvz8
Забудь про этот мешок и этот этап карьеры,кайфуй лучше наслаждайся моментом
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Ibra Meji
Видимо сам не хочет.
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Юсуф Тайсумов
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Ответ А. Мостовой
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мостовой, ты ли это?
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Ман Сити
Они имеют право на недовольство, все силы на ЧМ, а против Баварии просто встал и стоял 2 матча, даже не сделав ни 1 попытки что-то изменить.
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A K
Фанаты ПСЖ пусть смотрят на ПСЖ. Зачем им грубиян с ЗМ? Этого после ЧМ22 их нежные души могут не выдержать 🤣🤣🤣
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Ibra Meji
Ответ Отец Абду
Выиграл ЧМ у Франции, ушёл, вернулся обратно и выиграл ЗМ в Париже... Двойной удар по ним:)
Выиграл в ПСЖ вообще то.
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A K
Ответ Экспертное мнение
Какие же ПСЖ и шейхи добрые, продолжают покупать для Месси награды даже после ухода, а не своему Мбаппе)) Покупают победы для Аргентины, а своему Катару даже 1 очко не смогли купить на ЧМ. Месси хозяин всего футбола.
👍🏻👍🏻👍🏻🤣🤣🤣
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Дмитрий Рабко
Ответ Экспертное мнение
Какие же ПСЖ и шейхи добрые, продолжают покупать для Месси награды даже после ухода, а не своему Мбаппе)) Покупают победы для Аргентины, а своему Катару даже 1 очко не смогли купить на ЧМ. Месси хозяин всего футбола.
Просто Саудиты больше отстегнули.
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