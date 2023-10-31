Месси о презентации «Золотого мяча» фанатам «ПСЖ»: «Не уверен, что парижане этого захотят»

Лионель Месси не планирует презентовать «Золотой мяч» болельщикам «ПСЖ».

Вчера аргентинец выиграл награду в 8-й раз. В сезоне-2022/23 Месси, играя за «ПСЖ», стал чемпионом Франции и выиграл Суперкубок страны.

В составе сборной Аргентины Лионель выиграл ЧМ-2022. Он забил 7 голов, стал вторым бомбардиром турнира и был признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре. В финале сборная Аргентины обыграла команду Франции.

На церемонии вручения «Золотого мяча» Месси спросили, не хочет ли он вернуться на «Парк де Пренс» и провести презентацию награды.

«Не уверен, что парижане захотят, чтобы я презентовал « » на « де Пренс», – сказал Месси с улыбкой.

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