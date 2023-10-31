Месси о Мбаппе и Холанде: «Они получат «Золотой мяч» очень скоро. Экстраординарные футболисты»

Лионель Месси высоко отозвался о Килиане Мбаппе и Эрлинге Холанде.

«Они экстраординарные футболисты. Я два года играл в одном клубе с [в « »], я знаю, что у него громадный талант.

Мбаппе еще очень молод, они оба молоды. В будущем мы снова встретим их [тут]. У Холанда также выдающаяся карьера.

Я убежден, что очень скоро они тоже станут обладателями «Золотого мяча», – сказал Месси.

36-летний капитан сборной и клуба « » в рекордный, 8-й раз, в карьере получил самый престижный индивидуальный приз в футболе. Ранее он брал награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 годах.

Мбаппе занял третье место в голосовании, Холанд стал вторым.

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