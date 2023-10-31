Месси о Мбаппе и Холанде: «Они получат «Золотой мяч» очень скоро. Экстраординарные футболисты»
Лионель Месси высоко отозвался о Килиане Мбаппе и Эрлинге Холанде.
«Они экстраординарные футболисты. Я два года играл в одном клубе с Килианом [в «ПСЖ»], я знаю, что у него громадный талант.
Мбаппе еще очень молод, они оба молоды. В будущем мы снова встретим их [тут]. У Холанда также выдающаяся карьера.
Я убежден, что очень скоро они тоже станут обладателями «Золотого мяча», – сказал Месси.
36-летний капитан сборной Аргентины и клуба МЛС «Интер Майами» в рекордный, 8-й раз, в карьере получил самый престижный индивидуальный приз в футболе. Ранее он брал награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 годах.
Мбаппе занял третье место в голосовании, Холанд стал вторым.
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У Холланда мощный Сити,который спокойно может опять все награды забрать,у Джуда нестабильный Реал,но все же сильная сборная,у Кейна такая же история,кто заберет ЛЧ,и будет стабилен,выиграет )
Холанд получил бы ЗМ даже без титула ЛЧ, если бы играл такую же роль, как Месси) Но после финала ЛЧ, где Холанд команде совсем не был нужен, всё было очевидно с ЗМ.
Но безусловно, Холанд был близок, уступил только величайшему. Ещё успеет своё забрать)
А так ЗМ сильно от медийки зависит. Кейн, Беллингем, Мбаппе, Холанд (может Родри если евро выиграет с Испанией)