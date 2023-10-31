Месси о Мбаппе и Холанде: «Они получат «Золотой мяч» очень скоро. Экстраординарные футболисты»

Теги ПСЖ Манчестер Сити МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Золотой мяч Килиан Мбаппе Интер Майами Эрлинг Холанд Футбол

Лионель Месси высоко отозвался о Килиане Мбаппе и Эрлинге Холанде.

«Они  экстраординарные футболисты. Я два года играл в одном клубе с Килианом [в «ПСЖ»], я знаю, что у него громадный талант.

Мбаппе еще очень молод, они оба молоды. В будущем мы снова встретим их [тут]. У Холанда также выдающаяся карьера.

Я убежден, что очень скоро они тоже станут обладателями «Золотого мяча», – сказал Месси.

36-летний капитан сборной Аргентины и клуба МЛС «Интер Майами» в рекордный, 8-й раз, в карьере получил самый престижный индивидуальный приз в футболе. Ранее он брал награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 годах.

Мбаппе занял третье место в голосовании, Холанд стал вторым.

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Месси выиграл «Золотой мяч»! Восьмой в коллекции 🤯

Месси или Холанд: а что говорят данные?

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4084 голосa
Да
68%
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Нет
32%
Эрлинг Холанд

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35 комментариев

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davidoser
Фанаты красивого скажут, что этих слов мало, он должен был отдать им свои мячи, хотя бы 3 последние штуки, а лучше 4!
+33
-7
+26
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Morning Again
Последний ЗМ Месси.
+18
-1
+17
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Горькие слёзы Моуриньо
Скорее Джуд чем Мбаппе
+12
-3
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Oleg Olegov
Ответ Си Эм Панк
Ну, кто как думает, кто в следующем году будет претендовать на ЗМ?)
Беллингем
+6
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Rister81
Ответ Си Эм Панк
Ну, кто как думает, кто в следующем году будет претендовать на ЗМ?)
Холланд,Джуд,тут больше нет вариантов,возможно Кейн)
У Холланда мощный Сити,который спокойно может опять все награды забрать,у Джуда нестабильный Реал,но все же сильная сборная,у Кейна такая же история,кто заберет ЛЧ,и будет стабилен,выиграет )
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Homelender_666
Не получат. Один алчный, а другой косплеит позднего Роналду.
+4
-1
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Си Эм Панк
Ну, кто как думает, кто в следующем году будет претендовать на ЗМ?)
+4
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VERBLYUD
Ответ Groznyi2024
Так отдай Холланду этот и верни Леве за 2021
Отдать свои заслуженные мячи?
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Homelender_666
Ответ Rister81
Холланд,Джуд,тут больше нет вариантов,возможно Кейн) У Холланда мощный Сити,который спокойно может опять все награды забрать,у Джуда нестабильный Реал,но все же сильная сборная,у Кейна такая же история,кто заберет ЛЧ,и будет стабилен,выиграет )
Это Реал нестабильный? Серьёзно? Один из трёх клубов, которые гарантируют успех в ЛЧ.
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ArtemEgs
Ответ Си Эм Панк
Ну, кто как думает, кто в следующем году будет претендовать на ЗМ?)
Все зависит от ЛЧ и Евро
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Pazzo7
Месси - это и есть футбол. И созидание, игра из глубины, голы и голевые передачи на любой вкус.

Холанд получил бы ЗМ даже без титула ЛЧ, если бы играл такую же роль, как Месси) Но после финала ЛЧ, где Холанд команде совсем не был нужен, всё было очевидно с ЗМ.

Но безусловно, Холанд был близок, уступил только величайшему. Ещё успеет своё забрать)
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JURAVLI
Лучезарный дал добро: можете награждать молодежь со следующего года.
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Andrey Martynov
Ответ Rister81
Мбапее уже 25,а он все так же сидит и наблюдает,как другие забирают награду,оставшись в ПСЖ,он остановился в развитии,а вот у Холланда есть все шансы выиграть золотой мяч,стабильнее Сити сейчас нет команды,главное чтобы норвежец морально не сломался после такой клоунады от Франс футбол ..
Очень сомневаюсь, что Холланд считает себя лучше Месси. Не попадались мне новости о токсичном окружении, вбивающем поцу, что он n1 ever. Так что все с ним должно быть норм.
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AnMe
Там куда больше текста красивого. Почему все не выложили то? Просто взять и сделать автоматом перевод из поста Фабрицио и все
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Rister81
Ответ Homelender_666
Это Реал нестабильный? Серьёзно? Один из трёх клубов, которые гарантируют успех в ЛЧ.
Реал в ЛЧ всегда опасен,сам болею за клуб,но команда не стабильна,еле ноги унесли от кризисной Барсы,с Сити такое не прокатит,повторятся прошлогодние 4:0,одним Джудом ЛЧ не выиграешь,у Сити система и сильный тренер
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Блуждающий странник
Ответ Си Эм Панк
Ну, кто как думает, кто в следующем году будет претендовать на ЗМ?)
Прогнозы слишком рано давать. Всё зависит от результатов в ЛЧ и чемпионатах. Хотелось бы чуда чтоб условный Олли Уоткинс дотащил Астон Виллу до ЛЧ и взял Евро с Англией. Давно не было таких сенсаций и таких обладателей ЗМ
А так ЗМ сильно от медийки зависит. Кейн, Беллингем, Мбаппе, Холанд (может Родри если евро выиграет с Испанией)
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#SharkTeam
Ответ Человек1991
Да Холланд и Мбаппе топовые футболисты , но прям экстранеординарности в них нет , оба уже приближаются к отметке 50 пенальти. Мбаппе конечно лучше чисто по игре в футбол и иногда может выдать что то невероятное, и редко может забить красивый гол из за штрафной. Холланд зверюга в штрафной площади, по рывкам в штрафную.
Так и Месси уже давно не показывает ничего экстранеординарного
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Greatest Of All Time
Ответ Katya Andreychuk
он даже Хави с Иньестой не отдал. Хотя ну как бы стыдно должно быть. Куда уж тут левым пацанам.
Когда 🐫 вернёт ЗМ, Рибери, Нойеру, Гризману и Неймару за 13,14,16,17 года тогда и Месси подумает.
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Rister81
Ответ Горькие слёзы Моуриньо
Скорее Джуд чем Мбаппе
У Мбаппе и Джуда одно преимущество- это сборные,обе мощные,которые должны забирать ЕВРО.Но на клубном уровне у Холланда конкурентов не будет скорее всего,ибо разница в силе между Сити и остальными сейчас слишком велика,думаю горожане заберут и эту ЛЧ,Реал и Бавария слишком нестабильны
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Ol1
Получат, один на двоих)
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Velirpa
величайший взломщик ЗМ.
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Murtynya
кто из них первом то получат) уже в следующем году узнаем, как по мне сейчас Холанд получит первым, ПСЖ врядли ЛЧ возьмёт, а вот Сити по зубам)
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Velirpa
вакханалия, гном обрел Аркенстоун.
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Человек1991
Да Холланд и Мбаппе топовые футболисты , но прям экстранеординарности в них нет , оба уже приближаются к отметке 50 пенальти. Мбаппе конечно лучше чисто по игре в футбол и иногда может выдать что то невероятное, и редко может забить красивый гол из за штрафной. Холланд зверюга в штрафной площади, по рывкам в штрафную.
+1
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