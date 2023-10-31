Бекхэм о 8-м «Золотом мяче» Месси: «Устроим ему отличную вечеринку в Майами»

Теги МЛС Лионель Месси Дэвид Бекхэм Сборная Аргентины по футболу Золотой мяч Интер Майами Футбол

Дэвид Бекхэм пообещал устроить вечеринку для Лионеля Месси в Майами.

36-летний капитан сборной Аргентины и клуба МЛС «Интер Майами» в рекордный, 8-й раз, в карьере получил самый престижный индивидуальный приз в футболе. Ранее он брал награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 годах.

«Для меня удовольствие и честь быть здесь, чтобы отпраздновать с Месси.

Мне повезло, что я живу в том же городе, что и он. Мы устроим ему отличную вечеринку в Майами», – сказал совладелец «Интер Майами» Бекхэм, вручивший приз аргентинцу.

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8 комментариев

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Гена Базеян
Ответ Роман
Сезон пешком за Майами походит и 9 ЗМ получит) Этакий Брежнев
Парень, у тебя явно какие-то проблемы. Тебе самому не стыдно писать так часто нелепые комменты? Сколько можно жить в негативе? Это же всего лишь футбол. Я искренне не хочу верить, что ты на полном серьёзе это все пишешь.
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Supreme Allah
Ответ Edwin_Hubble
Блэкджеком и шлюхами?
Вот и неплохая шабашка для тебя появилась 😉
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Edwin_Hubble
Блэкджеком и шлюхами?
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Velirpa
Дэдпул вряд ли придет.
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Ярик01
Вот и у американского клуба строчка в wiki как места где футболист получил золотой мяч ) Недорого обошлась.
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Edwin_Hubble
Ответ Supreme Allah
Вот и неплохая шабашка для тебя появилась 😉
Я там не появлюсь, поскольку Месси не знает о моем существовании, тебя, вполне возможно, в качестве шлюмберже и могут позвать.
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