Бекхэм о 8-м «Золотом мяче» Месси: «Устроим ему отличную вечеринку в Майами»
Дэвид Бекхэм пообещал устроить вечеринку для Лионеля Месси в Майами.
36-летний капитан сборной Аргентины и клуба МЛС «Интер Майами» в рекордный, 8-й раз, в карьере получил самый престижный индивидуальный приз в футболе. Ранее он брал награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 годах.
«Для меня удовольствие и честь быть здесь, чтобы отпраздновать с Месси.
Мне повезло, что я живу в том же городе, что и он. Мы устроим ему отличную вечеринку в Майами», – сказал совладелец «Интер Майами» Бекхэм, вручивший приз аргентинцу.
«Сочувствую тем, кто делит с ним одну эру». Анри, Оуэн, Роналдо и другие про новый «ЗМ» Месси
Месси выиграл «Золотой мяч»! Восьмой в коллекции 🤯
Месси или Холанд: а что говорят данные?
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
8 комментариев