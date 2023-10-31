Бекхэм о 8-м «Золотом мяче» Месси: «Устроим ему отличную вечеринку в Майами»

Дэвид Бекхэм пообещал устроить вечеринку для Лионеля Месси в Майами.

36-летний капитан сборной и клуба « » в рекордный, 8-й раз, в карьере получил самый престижный индивидуальный приз в футболе. Ранее он брал награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 годах.

«Для меня удовольствие и честь быть здесь, чтобы отпраздновать с Месси.

Мне повезло, что я живу в том же городе, что и он. Мы устроим ему отличную вечеринку в Майами», – сказал совладелец « » , вручивший приз аргентинцу.

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