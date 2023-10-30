Родри о том, кто заслужил «Золотой мяч»: «Месси, только не говорите Холанду»

Теги Манчестер Сити МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Золотой мяч Родри Интер Майами Эрлинг Холанд ахахаха Футбол

Партнер Эрлинга Холанда по «Ман Сити» отдал бы «Золотой мяч» Лионелю Месси.

– Кто заслужил «Золотой мяч»?

– Месси, только не говорите Холанду, – сказал хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.

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29 комментариев

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Отец Абду
Беллингем: "У Месси был фантастический ЧМ. Я думаю, что Месси должен выиграть ЗМ"

Многие футболисты считают, что Месси должен взять ЗМ, но тем временем хейтеры во главе Артёмки и Романа: " за 7 матчей не дают ЗМ":)
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Edwin_Hubble
Ответ Отец Абду
Беллингем: "У Месси был фантастический ЧМ. Я думаю, что Месси должен выиграть ЗМ" Многие футболисты считают, что Месси должен взять ЗМ, но тем временем хейтеры во главе Артёмки и Романа: " за 7 матчей не дают ЗМ":)
Какие хэйтерки? Посмотри, чем спортс занимается, выпустив 17650 материалов, чтобы опорочить Лео. Сегодня ресурс просто опозорился.
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JURAVLI
Родри, Роналдо, Азар, Жиру.... господи, даже Черчесов!)))

столько гвоздей в гробы хейтеров Месси за один день ещё никогда не вбивали)))
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Блуждающий странник
Дети со спортс: нет, ты не прав. Это позорная награда и ЧМ это всего лишь 7 игр. До сих пор ржу, что тут пишут про 7 игр..)
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Red_Marlboro_
– Кто заслужил «Золотой мяч»?

– Месси, только не говорите Артёмке, – сказал хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.
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Квадратное личико
Ахахах, даже игрок Сити говорит, что Месси заслужил, а не Холанд 😄 Редакция спортса вместе с Артёмкой в запой уйдут с горя на всю неделю 🤣)
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QWertY
Ответ Имя Фамилия
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Нужно скинуть этот текст в личные сообщения Родри, пускай делает выводы жи есть
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Я Гражданин Мира
Ответ Отец Абду
Беллингем: "У Месси был фантастический ЧМ. Я думаю, что Месси должен выиграть ЗМ" Многие футболисты считают, что Месси должен взять ЗМ, но тем временем хейтеры во главе Артёмки и Романа: " за 7 матчей не дают ЗМ":)
Я уверен сам Холланд скажет что Месси
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Си Эм Панк
Ответ Artem Piatkov
Родри как и Месси - граждане Испании Тут всё ясно.
Ну ты сразу бы написал единокровные братья)
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Дзмітрый Фарботка
пощадите уже фанатов кр
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Vinnipukh Vinni
Ответ Scorpio
такое прописывали только партнерам роналду и месси, большего пиара чем у этих, двоих история футбола не знает слава яйцам, еврофутбол очистился, в прямом смысле слова и со следующего года грабеж игроков прекратится. Еще бы от малолетних фанбоев этих двоих сайт очистить
Осталось узнать, почему же Родри отдал Месси ЗМ?
Не поверишь, но как и все, искренне считает его лучшим.
Но тебе этого не дано понять.
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ХавиГави_Паратрупер
Очередной аргентинец из Барсы…ой, то есть Интер Майами©️
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Старик Стариканов
Родри видимо в контракте ещё не прописано называть Холанда лучшим футболистом мира
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Фанат спорта01
Найс поддержка от одноклубника)
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Я Гражданин Мира
Ответ Имя Фамилия
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В финале лиги чемпионов забил 5 мячей интеру
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Statist
Ну ребят! Вопрос о ЗМ закрыт!
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ToniKroos1999
Выгнать бы Родри из Сити за такое предательство
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Яйца Судьбы
Это нокаутирующий удар по фанаткам Кринжа)
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Я Гражданин Мира
Ответ Имя Фамилия
Столько же, как и меси Ювентусу.
Месси если даже когда не забивает но с мячом постоянно а Холланд вообще помоему не касался к мячу, или пару раз
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Я Гражданин Мира
Ответ Имя Фамилия
Холанн даже когда не забивает он пашет 90 минут и создаёт кучу пространства партнёрам. Меси когда не забивает это просто бесполезное тело, которое 90 минут ходит пешком и постоянно теряет мяч, привозя опасные атаки на свои ворота.
Вы знаете я могу только посмеяться и всё!!!
Желаю вам всего самого лучшего
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Ювентиниус
Ответ Имя Фамилия
Холанн даже когда не забивает он пашет 90 минут и создаёт кучу пространства партнёрам. Меси когда не забивает это просто бесполезное тело, которое 90 минут ходит пешком и постоянно теряет мяч, привозя опасные атаки на свои ворота.
Одному 21 другому 36! Почти в 40 лет дает фору молодым,об этом говарить нехочь?
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Квадратное личико
Комментарий удален пользователем
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Oleg
Ответ Квадратное личико
Комментарий удален пользователем
Или в стационар под успокоительные капельницы)
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Игорь Климов
Родри всё адекватно сказал.
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