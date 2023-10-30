Родри о том, кто заслужил «Золотой мяч»: «Месси, только не говорите Холанду»
Партнер Эрлинга Холанда по «Ман Сити» отдал бы «Золотой мяч» Лионелю Месси.
– Кто заслужил «Золотой мяч»?
– Месси, только не говорите Холанду, – сказал хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.
Сегодня проходит церемония вручения «Золотого мяча».
Как устроено голосование за «Золотой мяч»? И в какие годы его вручали несправедливо?
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Многие футболисты считают, что Месси должен взять ЗМ, но тем временем хейтеры во главе Артёмки и Романа: " за 7 матчей не дают ЗМ":)
столько гвоздей в гробы хейтеров Месси за один день ещё никогда не вбивали)))
– Месси, только не говорите Артёмке, – сказал хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.
Не поверишь, но как и все, искренне считает его лучшим.
Но тебе этого не дано понять.
Желаю вам всего самого лучшего