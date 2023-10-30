Родри о том, кто заслужил «Золотой мяч»: «Месси, только не говорите Холанду»

Партнер Эрлинга Холанда по «Ман Сити» отдал бы «Золотой мяч» Лионелю Месси.

– Кто заслужил «Золотой мяч»?

– Месси, только не говорите , – сказал хавбек « » и сборной Испании Родри.

Сегодня проходит церемония вручения «Золотого мяча».

Как устроено голосование за «Золотой мяч»? И в какие годы его вручали несправедливо?

Чей «Золотой мяч»? Спорим про Месси, Холанда, Мбаппе и еще трех звезд

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