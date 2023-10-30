Хвича: «Месси заслужил «Золотой мяч», он выиграл ЧМ. У меня нет слов, чтобы описать то, что он сделал»

Хвича Кварацхелия заявил, что Лионель Месси должен получить «Золотой мяч».

«Месси заслужил «Золотой мяч». Он выиграл чемпионат мира. И у меня нет слов, чтобы описать то, что он сделал», – сказал полузащитник « » и сборной Грузии.

Сам Кварацхелия занял 17-е место в голосовании.

Сегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча».

Как устроено голосование за «Золотой мяч»? И в какие годы его вручали несправедливо?

Чей «Золотой мяч»? Спорим про Месси, Холанда, Мбаппе и еще трех звезд

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