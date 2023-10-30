Хвича: «Месси заслужил «Золотой мяч», он выиграл ЧМ. У меня нет слов, чтобы описать то, что он сделал»
Хвича Кварацхелия заявил, что Лионель Месси должен получить «Золотой мяч».
«Месси заслужил «Золотой мяч». Он выиграл чемпионат мира. И у меня нет слов, чтобы описать то, что он сделал», – сказал полузащитник «Наполи» и сборной Грузии.
Сам Кварацхелия занял 17-е место в голосовании.
Сегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча».
Как устроено голосование за «Золотой мяч»? И в какие годы его вручали несправедливо?
Чей «Золотой мяч»? Спорим про Месси, Холанда, Мбаппе и еще трех звезд
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
какой же удар фанатам Роналду (они же фанаты Холанда, Мбаппе, они же кто угодно лишь бы не Месси).
а Хвича вообще красивый? нужно спросить самого Роналду.
Все, Хвича теперь некрасивый, неадекват.
То ли дело много людей за Холанда, аж двое Осинькин и Павлюченко. Теперь они клубничные герои EVER)
Когда Дешам, что потерпел поражение от Месси, говорит что Лео выиграет ибо ЧМ - вершина всего, то какие могут быть споры?)
Лучше всех в футболе разбираются клубничные7, они же точно знают, кто должен получить ЗМ
Ну-ка, поведай мне, что там Каннаваро показал, и почему это не было отмечено по итогам каждого матча?
Каннаваро играл просто блестяще
Но при этом игрок претендент должен показать игру высочайшего уровня
Как это в своё время сделал например Каннаваро
А как играл Месси на чемпионате мира все видели кроме его хейтеров.