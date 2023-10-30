Хвича: «Месси заслужил «Золотой мяч», он выиграл ЧМ. У меня нет слов, чтобы описать то, что он сделал»

Теги МЛС Лионель Месси серия А Италия Сборная Аргентины по футболу Наполи Золотой мяч ЧМ-2022 Интер Майами Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия заявил, что Лионель Месси должен получить «Золотой мяч».

«Месси заслужил «Золотой мяч». Он выиграл чемпионат мира. И у меня нет слов, чтобы описать то, что он сделал», – сказал полузащитник «Наполи» и сборной Грузии.

Сам Кварацхелия занял 17-е место в голосовании.

Сегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча».

Как устроено голосование за «Золотой мяч»? И в какие годы его вручали несправедливо?

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73 комментария

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Blaumerc
и это говорит тот, у кого кумиром является Роналду.
какой же удар фанатам Роналду (они же фанаты Холанда, Мбаппе, они же кто угодно лишь бы не Месси).
а Хвича вообще красивый? нужно спросить самого Роналду.
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+66
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QWertY
Ответ Гамарджоба Генацвале
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Открою секрет: ЧМ проводится лишь раз в 4 года, а ЗМ дают ежегодно. Тока никому не говори, малыш
+59
-8
+51
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Blaumerc
и это говорит тот, у кого кумиром является Роналду. какой же удар фанатам Роналду (они же фанаты Холанда, Мбаппе, они же кто угодно лишь бы не Месси). а Хвича вообще красивый? нужно спросить самого Роналду.
Хвича тут же перестал быть аппетитным хачапури(((
+44
-4
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Andreir888
Хвича и сам провёл отличный сезон!👍
+21
-3
+18
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Александр Жук
Вот слова адеквата 👍
+25
-8
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Футбол_это_жизнь
Ответ Гамарджоба Генацвале
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Почему грузины так хейьят Хвичу?
+9
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Adrenaline Z
Ответ Dexter Morgan
Марио Гётце и Поль Погба тоже выигрывали ЧМ, выбивая великую Аргентину. Но им никто наград не давал. Как и партнёрам по команде.
играли средне
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Человек1991
Хвича брат Адекват )
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Квадратное личико
Хвича, ты о чём вообще? Редакция спортса, Артёмка и Осинькин считают, что Холанд должен победить. А ты кто вообще такой? Сколько у тебя левых аккаунтов на спортсе?
+10
-3
+7
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zzzeeerrrooo
Скудетто с Наполи тоже неплохо
+6
-1
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Oleg
Вот нож в спину артемкам)))

Все, Хвича теперь некрасивый, неадекват.
То ли дело много людей за Холанда, аж двое Осинькин и Павлюченко. Теперь они клубничные герои EVER)
+9
-6
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Oleg
Ответ Квадратное личико
Хвича, ты о чём вообще? Редакция спортса, Артёмка и Осинькин считают, что Холанд должен победить. А ты кто вообще такой? Сколько у тебя левых аккаунтов на спортсе?
https://twitter.com/AtaqueFutbolero/status/1719071036698742844?t=9MscGLH3dXBlToEXUBxgEQ&s=19
Когда Дешам, что потерпел поражение от Месси, говорит что Лео выиграет ибо ЧМ - вершина всего, то какие могут быть споры?)
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Футбол_это_жизнь
Ответ დათო სანაძე
А ты заслужил вернуться в Рубин за последние полгода.
Еще один грузин!
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Lionel Van Damme
Что ты понимаешь в футболе???? Тайсон фьюри вот сказал…
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San Remo
1000%
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Kreeps
Вот это Бомба!!! А не Хвича ли говорил, что его любимый футболист - Роналду?
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Adrenaline Z
Ответ Dexter Morgan
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Месси играл именно шикарно весь мир это видел брат мой
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Ruslen
Ответ Kreeps
Вот это Бомба!!! А не Хвича ли говорил, что его любимый футболист - Роналду?
А где бомба? В детстве фанател от Роналду, сейчас просто по факту сказал что думает о лучшем игроке сезона
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nugoboss
Многие великие футболисти не получили З.М. и всё равно их считали великим и заслуженно, наверно так же и будет с Хвича Кварацхелиа.
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кто-то
Все вот эти, ну как их… футболисты, журналисты, они ничего не знают и не умеют

Лучше всех в футболе разбираются клубничные7, они же точно знают, кто должен получить ЗМ
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Krauvec Cool
Месси выиграл ЧМ. Один человек против целых команд, фантастика
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Scorpio
Ответ Я Гражданин Мира
Уважаемый человек!!!!!!!Главный критерия конечно же чемпионат мира. Но при этом игрок претендент должен показать игру высочайшего уровня Как это в своё время сделал например Каннаваро А как играл Месси на чемпионате мира все видели кроме его хейтеров.
а ну ка поподробнее, про игру высочайшего уровня Каннаваро. Видишь ли, я помню, как гениальный Пирло в той сборной дирижировал и получил игрока матча в 3 из 7, включая полуфинал с Германией и финал с Францией.
Ну-ка, поведай мне, что там Каннаваро показал, и почему это не было отмечено по итогам каждого матча?
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Я Гражданин Мира
Ответ Гамарджоба Генацвале
Каннаваро показывал игру высочайшего уровня?
, В 2006 году на ЧМ без Каннаваро Италия не выиграла бы ЧМ
Каннаваро играл просто блестяще
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leon01
У Хвичи прадед аргентинец, сосед сказал
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Я Гражданин Мира
Ответ Гамарджоба Генацвале
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Уважаемый человек!!!!!!!Главный критерия конечно же чемпионат мира.
Но при этом игрок претендент должен показать игру высочайшего уровня
Как это в своё время сделал например Каннаваро
А как играл Месси на чемпионате мира все видели кроме его хейтеров.
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