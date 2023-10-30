Игнашевич о «Золотом мяче»: «Месси – все очевидно. Лучший игрок ЧМ-2022, взорвал МЛС, хотя это не самый слабый чемпионат»

Сергей Игнашевич объяснил, почему Лионель Месси получит «Золотой мяч».

«Я за Месси – безоговорочно лучший игрок чемпионата мира. Да, не самый результативный сезон во Франции, но он для себя поднял высоко планку.

А он взорвал, хотя это не самый слабый чемпионат. Для меня все очевидно, несмотря на достоинства других ребят», – сказал главный тренер «Балтики» .

Месси выиграл с «Интер Майами» Кубок лиг. В регулярном чемпионате МЛС его команда заняла 14-е место в Восточной конференции и не вышла в плей-офф.

Сегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча».

Как устроено голосование за «Золотой мяч»? И в какие годы его вручали несправедливо?

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