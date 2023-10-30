Игнашевич о «Золотом мяче»: «Месси – все очевидно. Лучший игрок ЧМ-2022, взорвал МЛС, хотя это не самый слабый чемпионат»
Сергей Игнашевич объяснил, почему Лионель Месси получит «Золотой мяч».
«Я за Месси – безоговорочно лучший игрок чемпионата мира. Да, не самый результативный сезон во Франции, но он для себя поднял высоко планку.
А МЛС он взорвал, хотя это не самый слабый чемпионат. Для меня все очевидно, несмотря на достоинства других ребят», – сказал главный тренер «Балтики» Игнашевич.
Месси выиграл с «Интер Майами» Кубок лиг. В регулярном чемпионате МЛС его команда заняла 14-е место в Восточной конференции и не вышла в плей-офф.
Сегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча».
Как устроено голосование за «Золотой мяч»? И в какие годы его вручали несправедливо?
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Только Холланд играл в сильнейшей клубной команде Европы прошлого года и выиграл с ней трофей, а Лео выиграл главный трофей четырхлетия с командой у которой даже состав в пятерку лучших составов турнира не входил.
А так они оба еще взяли внутренние чемпионаты своих стран, где Холанд стал лучшим бомбардиром, а Лео поделили первое место чемпионата с Мбапе по системе гол+пас.
Если бы не исторический треббл Сити, то вопросов вообще бы никаких не было кто должен получать ЗМ.
А так по-моему,если навскидку , 60 на 40 в пользу Лео по заслуженности ЗМ.
Хотя удовольствия от игры Аргентины осбого не получал ( кроме 80 минут в финале) в отличии от просмотра игр Сити
надо было Азара в Рубин... после подрыва фнл - 100% ЗМ его был бы...
В регулярке изначально не было шансов