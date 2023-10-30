Игнашевич о «Золотом мяче»: «Месси – все очевидно. Лучший игрок ЧМ-2022, взорвал МЛС, хотя это не самый слабый чемпионат»

Теги Сергей Игнашевич МЛС премьер-лига Россия Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Балтика Золотой мяч ЧМ-2022 Интер Майами Чемпионат.com Футбол

Сергей Игнашевич объяснил, почему Лионель Месси получит «Золотой мяч».

«Я за Месси – безоговорочно лучший игрок чемпионата мира. Да, не самый результативный сезон во Франции, но он для себя поднял высоко планку.

А МЛС он взорвал, хотя это не самый слабый чемпионат. Для меня все очевидно, несмотря на достоинства других ребят», – сказал главный тренер «Балтики» Игнашевич.

Месси выиграл с «Интер Майами» Кубок лиг. В регулярном чемпионате МЛС его команда заняла 14-е место в Восточной конференции и не вышла в плей-офф.

Сегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча».

Как устроено голосование за «Золотой мяч»? И в какие годы его вручали несправедливо?

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40 комментариев

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10ztv
Ответ факты про футбол
1+2 в Бургер лиге за 6 матчей= взорвал? Не забить 2 месяца голов= лучший игрок мира P.S. Ах да, как же я смог забыть про дубль великому Перу, простите
это уже другой сезон гений. А Перу 22-я команда в рейтинге, повыше шотландий турций босний
+7
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Борис Энгельгардт
как он МЛС взорвал? 1 гол)
+9
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10ztv
Ответ Leon Petov
Если бы Месси взял АПЛ оформив 36+8 и ЛЧ со статусом лучшего бомбардира, а Холанд на пенках затащил ЧМ провалившись в клубе - всё равно ЗМ отдали бы не норвежцу
только вот месси не играет замыкателя, а в лиге 1 он лучший по гол+пас без пенок. Про чм и голы в важных матчах можно и не говорить
+18
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Ришад Хайруллин
Ответ Leon Petov
Если бы Месси взял АПЛ оформив 36+8 и ЛЧ со статусом лучшего бомбардира, а Холанд на пенках затащил ЧМ провалившись в клубе - всё равно ЗМ отдали бы не норвежцу
ага на пенках видать матч с Мексиканцами тоже пенка затащила,у Месси в финале дубль это никак кринж убежал с финала симулируя травму
+4
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Леван Мкртчян
Ответ Штаны Габора Кирая
Ну как взорвал... Вместо взрыва там был скорее пшик, в виде 6 матчей, в которых гений оформил великолепные 1+2. Ну и 890 голевых моментов, 525 предголевых обводок, но это уже к человеку1991, у него более подробная статистика.
Ну, Во-первых, матчей было 7 у Месси ( так же как и в плей-офф ЛЧ у Холланда, если что).
Только Холланд играл в сильнейшей клубной команде Европы прошлого года и выиграл с ней трофей, а Лео выиграл главный трофей четырхлетия с командой у которой даже состав в пятерку лучших составов турнира не входил.
А так они оба еще взяли внутренние чемпионаты своих стран, где Холанд стал лучшим бомбардиром, а Лео поделили первое место чемпионата с Мбапе по системе гол+пас.

Если бы не исторический треббл Сити, то вопросов вообще бы никаких не было кто должен получать ЗМ.
А так по-моему,если навскидку , 60 на 40 в пользу Лео по заслуженности ЗМ.
Хотя удовольствия от игры Аргентины осбого не получал ( кроме 80 минут в финале) в отличии от просмотра игр Сити
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Имя Фамилия
Ответ Leon Petov
Повторил свою знаменитую серию за ПСЖ, тогда тоже был 1 гол за полгода
1 гол = 1 ЗМ, у меси всё стабильно.
+2
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Си Эм Панк
Ответ Штаны Габора Кирая
Ну как взорвал... Вместо взрыва там был скорее пшик, в виде 6 матчей, в которых гений оформил великолепные 1+2. Ну и 890 голевых моментов, 525 предголевых обводок, но это уже к человеку1991, у него более подробная статистика.
Ну не совсем МЛС, ему это простительно, пошумел в кубке лиг, выиграв сходу титул)
+2
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alexis2020
При всём уважении, МЛС взрывали только Бекхэм и Златан
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Leon Petov
Ответ Борис Энгельгардт
как он МЛС взорвал? 1 гол)
Повторил свою знаменитую серию за ПСЖ, тогда тоже был 1 гол за полгода
+2
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10ztv
Ответ Имя Фамилия
«Замыкать» как Холанн в 100 раз сложнее, чем стоять на месте и кидать вперёд черпачки как меси. Да и единственный важный гол с игры на ЧМ он заковырял в пустые.
бить пенки и замыкать в пустые с метра, конечно же сложнее, чем в соло дирижировать атакой слабого ПСЖ и тащить сборную к ЧМ ассистами, голами издали.
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Антон Киселёв
У одного Меси "чемпион млс", у другого "взорвал млс" хотя в самой лиге почти и не играл, а ведь те, кто голосуют за ЗМ ещё больше оторваны от происходящего в мировом футболе (например чела, который голосует от Коморских островов вообще не существует)🤣
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Новый тренер ФК Спартак
если вдруг аргентинский хасбик станет вторым начнется серия суицидов?
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Ришад Хайруллин
Ответ Имя Фамилия
Ахах взорвал так, что самого размазало тонким слоем о дно таблицы.
кубок сразу выиграли
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Roman Roman
Ответ Ришад Хайруллин
кубок сразу выиграли
кубок МЛС? а пацаны то не знают... будут рубиться за пивную банку,или чо там вручают за плей-офф?
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Roman Roman
Ответ Си Эм Панк
Ну не совсем МЛС, ему это простительно, пошумел в кубке лиг, выиграв сходу титул)
вот если б фнл взорвал...
надо было Азара в Рубин... после подрыва фнл - 100% ЗМ его был бы...
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Кузя Гитарист
Ответ Штаны Габора Кирая
Ну как взорвал... Вместо взрыва там был скорее пшик, в виде 6 матчей, в которых гений оформил великолепные 1+2. Ну и 890 голевых моментов, 525 предголевых обводок, но это уже к человеку1991, у него более подробная статистика.
Месси лудшый
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10ztv
Ответ Leon Petov
Лучший по гол+пас без пенок?🤣 а ты в курсе что без пенок он не лучший игрок ЧМ?)
а лучший игрок на ЧМ определяется только голами? Гениальные ассисты и передачи, контроль мяча, дриблинг, прорыв через оборону?
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Имя Фамилия
Ответ 10ztv
бить пенки и замыкать в пустые с метра, конечно же сложнее, чем в соло дирижировать атакой слабого ПСЖ и тащить сборную к ЧМ ассистами, голами издали.
Бить пенки и замыкать в пустые с метра — это ты про меси? 🤣👍
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koshaus
Ответ 10ztv
это уже другой сезон гений. А Перу 22-я команда в рейтинге, повыше шотландий турций босний
Посмотри какая в рейтинге сборная СА, которая хлопнула Аргентину. Все эти рейтинги - чушь собачья.
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koshaus
Ответ Имя Фамилия
Лучших игроков зовут в лучшие клубы мира. Меси звали только в пустыню и американскую бургер лигу. Так его уровень оценил рынок. И то больше за пиар, чем за игру в футбол. Но там-то на кону деньги, которые никто не хочет просрать из-за балласта меси, а тут только никому не нужный шоколадный приз.
Гномофилы недовольны твоими словами и отчаянно жмут на минус🤣🤣🤣
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Подкат Мальдини
Ответ Борис Энгельгардт
как он МЛС взорвал? 1 гол)
Он к маме полетел
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Подкат Мальдини
Сергей при всем уважении , ты не знаешь что нужно использовать другой глагол , он хлопнул мЛС
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Андрей Евсеенко
Почему этот комментарий отображается именно так?
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От смеха животы разве что разорвал. Не может забить команде, которая образована в конце 2019
+4
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zzzeeerrrooo
Ответ Антон Киселёв
У одного Меси "чемпион млс", у другого "взорвал млс" хотя в самой лиге почти и не играл, а ведь те, кто голосуют за ЗМ ещё больше оторваны от происходящего в мировом футболе (например чела, который голосует от Коморских островов вообще не существует)🤣
Ну они вышли в финал двух кубков один из которых выиграли
В регулярке изначально не было шансов
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