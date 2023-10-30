«Я всегда за Месси, но ЧМ недостаточно. Холанд был более ярок на протяжении сезона». Осинькин про «Золотой мяч»
Игорь Осинькин считает, что «Золотой мяч» должен получить Эрлинг Холанд.
«Всегда был за Месси, но сейчас считаю, что только чемпионата мира не хватит. Я думаю, что сейчас приз больше заслуживает Холанд. Но, конечно, я понимаю, что фигуры Месси и Холанда пока несопоставимы.
Чемпионата мира Месси недостаточно, потому что на протяжении всего сезона Холанд был более ярок. Эта награда не итог чемпионата мира – это годовая награда.
Но вклад в мировой футбол, уровень игры и возможность влиять на игру своей команды Месси и Холанда несопоставимы», – сказал главный тренер «Крыльев Советов» Осинькин.
Сегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча».
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Выше чемпионата мира ничего нето
Так что этот человек пусть отдыхает