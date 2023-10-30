«Я всегда за Месси, но ЧМ недостаточно. Холанд был более ярок на протяжении сезона». Осинькин про «Золотой мяч»

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Игорь Осинькин считает, что «Золотой мяч» должен получить Эрлинг Холанд.

«Всегда был за Месси, но сейчас считаю, что только чемпионата мира не хватит. Я думаю, что сейчас приз больше заслуживает Холанд. Но, конечно, я понимаю, что фигуры Месси и Холанда пока несопоставимы.

Чемпионата мира Месси недостаточно, потому что на протяжении всего сезона Холанд был более ярок. Эта награда не итог чемпионата мира – это годовая награда.

Но вклад в мировой футбол, уровень игры и возможность влиять на игру своей команды Месси и Холанда несопоставимы», – сказал главный тренер «Крыльев Советов» Осинькин.

Сегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча».

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9 комментариев

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Roman Araslanov
Осторожно, он адекват!
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Cruel Snake
А он хорош, логичен, объективен и адекватен
+5
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hompos
Холанд заслужил зм больше, чем Месси
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Причёска Бэйла
Голос разума. Но негры из Зимбабве, которые знают только фамилию месси, уже сделали свой выбор.
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Dexter Morgan
Факт
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atomio
Ярок, особенно в своих финалах - ЛЧ, Суперкубок, Кубок…. А в 1/2 нагнул Реал!
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Я Гражданин Мира
Ответ Cruel Snake
А он хорош, логичен, объективен и адекватен
Это только по вашему
Выше чемпионата мира ничего нето
Так что этот человек пусть отдыхает
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Станислав Л
Ответ Dexter Morgan
Факт
дочитай новость до последнего предложения🤷‍♂️
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