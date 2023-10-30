Федотов считает, что Месси получит «Золотой мяч»: «После ЧМ вопросов быть не должно. Лео – уникальный человек, с ним сильнее становится именно команда»

Владимир Федотов уверен, что Лионель Месси получит «Золотой мяч».

«Я за Месси, думаю, что он должен получить приз. После чемпионата мира вопросов быть не должно.

Лео – уникальный человек. Помимо таланта, у него потрясающие требования к себе, ведь нужно учитывать и возраст.

И важно отметить, насколько сильнее с ним становится именно команда. А не просто, сколько забил тот или иной футболист. В футболе это всегда ключевое», – сказал главный тренер ЦСКА Федотов.

Сегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча».

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