Федотов считает, что Месси получит «Золотой мяч»: «После ЧМ вопросов быть не должно. Лео – уникальный человек, с ним сильнее становится именно команда»
Владимир Федотов уверен, что Лионель Месси получит «Золотой мяч».
«Я за Месси, думаю, что он должен получить приз. После чемпионата мира вопросов быть не должно.
Лео – уникальный человек. Помимо таланта, у него потрясающие требования к себе, ведь нужно учитывать и возраст.
И важно отметить, насколько сильнее с ним становится именно команда. А не просто, сколько забил тот или иной футболист. В футболе это всегда ключевое», – сказал главный тренер ЦСКА Федотов.
Сегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча».
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Франция Бразилия Португалия Англия Германия точно дороже
Арги были на уровне Бельгии
"Никак не мог понять почему и за что аргентину кличат фаворитом турнира , ну этот матч только подтвердил мой скептицизм"
"Как же я обожаю такие истории. "Король идет за своим кубком", "Аргентина главный фаворит", "это их турнир", "в этот раз вот точно", а потом в первом же матче происходит такое. Не спорю, что они еще могут выйти из группы и выиграть в дальнейшем, но всё таки насколько же было очевидно, что с игровой точки зрения эту сборную максимально переоценили."
"Что с лицом, господа сектанты?
самая лучшая и сбалансированная сборная за всё время?
лидер ПСЖ поведет Аргентину за собой?
Directed by Robert B. Weide
p.s Месси-лучший игрок матча по версии каталонских болельщиков МАТЧ ТВ))))"
"Кубок Америки, величайший и сложнейший турнир, по его итогам заслуженно ЗМ.... И вдруг, из-за угла вышли Саудиты😂😂😂"
За Холанда Осинькин)
А после 18.12.2022 оказалось что Де Поль, Энцо и Маккалистер это Хави и Иньеста во плоти)
Какое отчаянье Лео вызывает у своих хейтеров.
Пусть меняет паспорт.
Мой сосед лучше Пеле играл. На голову. Нет - на три.
Но выступал только за сборную двора т.к. родился во дворе, клуб тоже дворовый был соответственно и он не имел возможности в итоге выиграть ЛЧ, ЧМ и ЧЕ или набить стату(партнеры слабые, никак).
И ЗМ у него нет поэтому.(
Обидно пипец
А Холанд наиграл на Золотую бутсу.
Ведь потешно будете смотреться, когда этот холанд будет конкуриррвать с Джудом.
Месси выиграл главный турнир в истории спорта, эпично, исторически, с дублем в финале и МВП ЧМ.
Просто смирись.
Сарказм.
Какие же вы убогие и нелепые ))
В 2002 она была "всегда фаворитом". Помнишь результат?