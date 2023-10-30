Федотов считает, что Месси получит «Золотой мяч»: «После ЧМ вопросов быть не должно. Лео – уникальный человек, с ним сильнее становится именно команда»

Теги ЦСКА МЛС премьер-лига Россия Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Золотой мяч ЧМ-2022 Владимир Федотов Интер Майами Чемпионат.com Футбол

Владимир Федотов уверен, что Лионель Месси получит «Золотой мяч».

«Я за Месси, думаю, что он должен получить приз. После чемпионата мира вопросов быть не должно.

Лео – уникальный человек. Помимо таланта, у него потрясающие требования к себе, ведь нужно учитывать и возраст.

И важно отметить, насколько сильнее с ним становится именно команда. А не просто, сколько забил тот или иной футболист. В футболе это всегда ключевое», – сказал главный тренер ЦСКА Федотов.

Сегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча».

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38 комментариев

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Александр Жук
Ответ Абдул Абакаев
про команду в точку. напоминаю Арги были 7 по составу на ЧМ
Достаточно посмотреть комменты после поражения от Саудитов, а после победы на ЧМ выясняется, что Макалистер, Де пауль, Паредес это прям Хавиньеста и Бускетс)
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Абдул Абакаев
про команду в точку. напоминаю Арги были 7 по составу на ЧМ
+20
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Александр Жук
И опять некрасивый человек)
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zzzeeerrrooo
Ответ Гамарджоба Генацвале
7-я по стоимости состава?Очень объективно.На любом ЧМ Аргентина всегда фаворит. Интересно, сколько стоит состав украины сейчас, если там за Мудрика отдали 70+30млн.
Это факт
Франция Бразилия Португалия Англия Германия точно дороже
Арги были на уровне Бельгии
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Мгер Цолакян
Вот такие мнение было у людей об Аргентине, пока Месси не взялся за дело:

"Никак не мог понять почему и за что аргентину кличат фаворитом турнира , ну этот матч только подтвердил мой скептицизм"

"Как же я обожаю такие истории. "Король идет за своим кубком", "Аргентина главный фаворит", "это их турнир", "в этот раз вот точно", а потом в первом же матче происходит такое. Не спорю, что они еще могут выйти из группы и выиграть в дальнейшем, но всё таки насколько же было очевидно, что с игровой точки зрения эту сборную максимально переоценили."

"Что с лицом, господа сектанты?
самая лучшая и сбалансированная сборная за всё время?
лидер ПСЖ поведет Аргентину за собой?
Directed by Robert B. Weide
p.s Месси-лучший игрок матча по версии каталонских болельщиков МАТЧ ТВ))))"

"Кубок Америки, величайший и сложнейший турнир, по его итогам заслуженно ЗМ.... И вдруг, из-за угла вышли Саудиты😂😂😂"
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Александр Жук
Ответ JENNINGS
Почему тогда Месси выиграл ЗМ 2010 с одним Чемпионатом Испании?
Первый футболист забивший 50+ голов за сезон за долгие годы, разрыв шаблона, ЗМ был к такому не готов
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Oleg
Ответ Гамарджоба Генацвале
Фанатики Месси зачморили Осинькина, который высказался за Холланда.Федотов же теперь их кумир))
За Месси высказались : Венгер, Жиру, Родри, Силва, Азар, Зубастик, Оуэн, Анри и тд.

За Холанда Осинькин)
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Oleg
Ответ Александр Жук
Достаточно посмотреть комменты после поражения от Саудитов, а после победы на ЧМ выясняется, что Макалистер, Де пауль, Паредес это прям Хавиньеста и Бускетс)
После саудитов да, как только не склоняли Аргентину и игроков, какую им только бездарность и переоцененность не приписывали.
А после 18.12.2022 оказалось что Де Поль, Энцо и Маккалистер это Хави и Иньеста во плоти)

Какое отчаянье Лео вызывает у своих хейтеров.
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Universal1000
Ответ JENNINGS
Получается, Холланду никогда не выиграть ЗМ, потому что сборная Норвегии наверняка никогда не выиграет ЧМ?
А чьи это проблемы?
Пусть меняет паспорт.

Мой сосед лучше Пеле играл. На голову. Нет - на три.
Но выступал только за сборную двора т.к. родился во дворе, клуб тоже дворовый был соответственно и он не имел возможности в итоге выиграть ЛЧ, ЧМ и ЧЕ или набить стату(партнеры слабые, никак).
И ЗМ у него нет поэтому.(
Обидно пипец
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ульянов ленинставший уткинавсегда
Ответ Гамарджоба Генацвале
Так речь не о том, кто высказался за, а о том, что тех, кто против, вы чморите)Как-будто Холланд - это не достойный кандидат на ЗМ.
Холланд - очень достойный кандидат. С десятком партнёров уровня плей-офф еврокубков в очередной раз не занять второе место в отборочной группе и продолжать уступать по этому показателю суперсборным Албании и Северной Македонии)
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Vinnipukh Vinni
Ответ Гамарджоба Генацвале
Так речь не о том, кто высказался за, а о том, что тех, кто против, вы чморите)Как-будто Холланд - это не достойный кандидат на ЗМ.
Конечно, недостойный. В МанСити есть де Брюйне для этого.
А Холанд наиграл на Золотую бутсу.
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Oleg
Ответ JENNINGS
Снейдер, Иньеста, Форлан, Мюллер, Касильяс, Вилья У Месси в ЮАР - одна голевая на Тевеса. И то гол из оффсайда. Так за что ЗМ?
Ну и в чем блекс Иньесты, можно подробней?)))
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Ювентиниус
Ответ JENNINGS
Почему тогда Месси выиграл ЗМ 2010 с одним Чемпионатом Испании?
То что в 10 м демонстриовал Лео , сравнительно нынешний Холанд близко непоказывает.
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Юсуф Тайсумов
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ JENNINGS
Посмотрел бы я, что бы они все говорили, если бы Месси выбил бы 36+8 в АПЛ, побил рекорд Алана Ширера, выиграл бы требл и стал бы лучшим футболистом сезона по версии УЕФА, а Холланд бы на пенках выиграл бы ЧМ )))
Месси в его годы выдал 91 гол за календарный год , Холанд и близко не подобрался
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Oleg
Ответ JENNINGS
И всё? Он стал лучшим бомбардиром ЧМ, за что получил ЗБ. По вашей логике в год ЧМ ЗМ должен получить, кто ярко себя проявил на Мундиале. У Месси 0плюс1 в ЮАР. Где логика?
А кто на Мундиале 2010 себя ярко проявил?)))
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Oleg
Ответ JENNINGS
Посмотрел бы я, что бы они все говорили, если бы Месси выбил бы 36+8 в АПЛ, побил рекорд Алана Ширера, выиграл бы требл и стал бы лучшим футболистом сезона по версии УЕФА, а Холланд бы на пенках выиграл бы ЧМ )))
Скажи мне, чего вы фанаты Реала за холанда вцепились?
Ведь потешно будете смотреться, когда этот холанд будет конкуриррвать с Джудом.

Месси выиграл главный турнир в истории спорта, эпично, исторически, с дублем в финале и МВП ЧМ.
Просто смирись.
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Си Эм Панк
Ответ Андрей Евсеенко
ЧМ - это лишь 7 матчей, которые вытащил в одиночку лучший игрок Аргентины - пенальти
Даже послематчевые пенальти были за Аргентину, срочно лишить чемпионства)
Сарказм.
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JENNINGS
Ответ Александр Жук
Комментарий удален пользователем
Почему тогда Месси выиграл ЗМ 2010 с одним Чемпионатом Испании?
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Vinnipukh Vinni
Ответ Андрей Евсеенко
ЧМ - это лишь 7 матчей, которые вытащил в одиночку лучший игрок Аргентины - пенальти
Как же смешно сейчас вспоминать, как ты и тебе подобные орали "пусть Месси выиграет что-то со сборной!" А сейчас это "всего семь матчей".))
Какие же вы убогие и нелепые ))
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Александр Жук
Ответ JENNINGS
Посмотрел бы я, что бы они все говорили, если бы Месси выбил бы 36+8 в АПЛ, побил рекорд Алана Ширера, выиграл бы требл и стал бы лучшим футболистом сезона по версии УЕФА, а Холланд бы на пенках выиграл бы ЧМ )))
Холанду нужно сперва хотя бы попасть на ЧМ, уже колосальный успех.
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Александр Жук
Ответ JENNINGS
Посмотрел бы я, что бы они все говорили, если бы Месси выбил бы 36+8 в АПЛ, побил рекорд Алана Ширера, выиграл бы требл и стал бы лучшим футболистом сезона по версии УЕФА, а Холланд бы на пенках выиграл бы ЧМ )))
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Vinnipukh Vinni
Ответ Гамарджоба Генацвале
7-я по стоимости состава?Очень объективно.На любом ЧМ Аргентина всегда фаворит. Интересно, сколько стоит состав украины сейчас, если там за Мудрика отдали 70+30млн.
Фаворит - это просто слова.
В 2002 она была "всегда фаворитом". Помнишь результат?
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zzzeeerrrooo
Ответ Гамарджоба Генацвале
Это все равно топовый уровень.Стоимость составов сейчас это очень не объективный показатель. Там сборная Англии будет всегда в топе, но когда она что-то выигрывала в последний раз? В 60-х годах?
Тренер тоже должен быть хороший , та же Португалия всегда имеет хороший состав , но единственную медаль ЧМ им принёс великий Эусебиу(
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ЖЭКА 81
В этом году придумали что за ЧМ надо дать! А какой француз в 18 году получил золотой мяч? Может быть немец в 14 или испанец в 10?! В 2010 году Снейдер из Интера, провел фантастический сезон! Выиграл чемпионат Италии, Лигу чемпионов! Вытащил сборную Голландии в финал ЧМ и все равно эти сволочи его прокатили! После этого лично для меня этот золотой мяч умер! Неинтересно...
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андрэ
В очередной раз задаюсь вопросом читая подобное - выходит все остальные разы были незаслуженно????
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