Черчесов считает, что Месси получит «Золотой мяч»: «ЧМ – венец всего. Он чемпион мира, чемпион Франции, чемпион МЛС»
Станислав Черчесов считает, что «Золотой мяч» должен получить Лионель Месси.
«Месси заслужил «Золотой мяч». Он стал чемпионом мира, а это венец всего.
Потом поехал в Америку, выиграл титул с «Майами» – чемпион мира [с Аргентиной], чемпион Франции [с «ПСЖ»], чемпион МЛС.
И здесь нет разницы, что Холанд еще успеет получить – нет разницы, сколько лет человеку. Чемпионат мира все показал», – сказал бывший главный тренер сборной России Черчесов.
Отметим, что Месси выиграл в составе «Интер Майами» Кубок лиг. В регулярном чемпионате МЛС его команда заняла 14-е место в Восточной конференции и не попала в плей-офф.
Сегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча».
Как устроено голосование за «Золотой мяч»? И в какие годы его вручали несправедливо?
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Т.е провалился ли Месси на ЧМ или выиграл его, ЗМ всё равно должен получить он?
Что Месси показал в ЮАР?
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Народный артист Советского Союза, Украины, России и даже Чечено-Ингушетии, лауреат государственной премии СССР и премии ленинского комсомола, человек признанный, известный, авторитетный, мэтр, но потом подумав я всё-таки решил начать иначе, сегодня у нас в гостях человек который творил эту эпоху, и который сам стал эпохой, человек которого я очень уважаю и люблю.
Но Черчесову виднее!