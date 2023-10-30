Станислав Черчесов считает, что «Золотой мяч» должен получить Лионель Месси.

«Месси заслужил «Золотой мяч». Он стал чемпионом мира, а это венец всего.

Потом поехал в Америку, выиграл титул с « » – чемпион мира [с ], чемпион Франции [с «ПСЖ»], чемпион .

И здесь нет разницы, что Холанд еще успеет получить – нет разницы, сколько лет человеку. Чемпионат мира все показал», – сказал бывший главный тренер сборной России Черчесов.

Отметим, что Месси выиграл в составе « » Кубок лиг. В регулярном чемпионате МЛС его команда заняла 14-е место в Восточной конференции и не попала в плей-офф.

Сегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча».

Как устроено голосование за «Золотой мяч»? И в какие годы его вручали несправедливо?

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