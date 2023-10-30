Черчесов считает, что Месси получит «Золотой мяч»: «ЧМ – венец всего. Он чемпион мира, чемпион Франции, чемпион МЛС»

Теги Станислав Черчесов МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Золотой мяч ЧМ-2022 Интер Майами Эрлинг Холанд Чемпионат.com Футбол

Станислав Черчесов считает, что «Золотой мяч» должен получить Лионель Месси.

«Месси заслужил «Золотой мяч». Он стал чемпионом мира, а это венец всего.

Потом поехал в Америку, выиграл титул с «Майами» – чемпион мира [с Аргентиной], чемпион Франции [с «ПСЖ»], чемпион МЛС.

И здесь нет разницы, что Холанд еще успеет получить – нет разницы, сколько лет человеку. Чемпионат мира все показал», – сказал бывший главный тренер сборной России Черчесов.

Отметим, что Месси выиграл в составе «Интер Майами» Кубок лиг. В регулярном чемпионате МЛС его команда заняла 14-е место в Восточной конференции и не попала в плей-офф.

Сегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча».

Как устроено голосование за «Золотой мяч»? И в какие годы его вручали несправедливо?

Чей «Золотой мяч»? Спорим про Месси, Холанда, Мбаппе и еще трех звезд

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

81 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JURAVLI
Черчесов: Месси - чемпион Мира, чемпион Франции, чемпион МЛС, чемпион АПЛ, чемпион РПЛ, чемпион Серии А, обладатель Кубка Дэвиса
+194
-8
+186
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мартинелли
Черчесов не в курсе о том, что Месси не чемпион МЛС?
+104
-7
+97
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Черчесов, как истинно великий стратег, заглянул далеко вперед и увидел Месси чемпионом МЛС. Тонали нужно взять на заметку)
+74
-4
+70
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jlaw
Ответ JURAVLI
Черчесов: Месси - чемпион Мира, чемпион Франции, чемпион МЛС, чемпион АПЛ, чемпион РПЛ, чемпион Серии А, обладатель Кубка Дэвиса
чемпион НХЛ, чемпион НБА, чемпион ФНЛ
+67
-4
+63
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sundance
Ответ JURAVLI
Черчесов: Месси - чемпион Мира, чемпион Франции, чемпион МЛС, чемпион АПЛ, чемпион РПЛ, чемпион Серии А, обладатель Кубка Дэвиса
он еще Кубок Гагарина с «Авангардом» выиграл
+39
-1
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ложный Латераль
МЛС) Ну многие тренеры и капитаны из стран третьего мира так и голосуют
+26
-9
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кефтеме
Чёрч , ЗМ за сезон дают и чемпионом МЛС он не стал)
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JENNINGS
Ответ Oleg
А кто? Кто то из Испании?) Ну назови кого из Испании хотя бы рассматривали на лучшего игрока турнира?)))
По принципу «больше некому»?
Т.е провалился ли Месси на ЧМ или выиграл его, ЗМ всё равно должен получить он?
Что Месси показал в ЮАР?
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vatikan
Ответ Мартинелли
Черчесов не в курсе о том, что Месси не чемпион МЛС?
Просто этот чемпионат никому не сдался. Слышал просто, что что-то выиграл
+13
-6
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
maximilian_15
Чемпион МЛС - это Мамаев и Кокорин
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фут.Боль
Ответ Мартинелли
Черчесов не в курсе о том, что Месси не чемпион МЛС?
У полевого командира старые данные пока что. А может и новые уже......
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SergeyFedorov93
Ответ JURAVLI
Черчесов: Месси - чемпион Мира, чемпион Франции, чемпион МЛС, чемпион АПЛ, чемпион РПЛ, чемпион Серии А, обладатель Кубка Дэвиса
Помню, мама на рынке купила тетрадку с Павлом Буре, на которой было написано, что он обладатель Кубка Дэвиса. Такой же черчесов делал
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мукунку хороший
Ответ Александр Жук
Артемка со Спортса не согласен)
.. а Артёмка из Локомотива?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
маринованный огурчик
Альварес вообще все выиграл в этом году, да и на ЧМ посильнее смотрелся
+15
-10
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
encaro_one
Ответ Ложный Латераль
МЛС) Ну многие тренеры и капитаны из стран третьего мира так и голосуют
Тренеры и капитаны не голосуют
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S. A.
Ответ VERBLYUD
Великий сезон от Ман Сити, Норвежец даже в топ-3 самых важных игроков команды не входит.
Человек с 52-мя голами за сезон вне топ-3 самых важных. Так и запишем
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S. A.
А Холанд чемпион Англии, победитель Лиги Чемпионов, обладатель Кубка Англии, лучший бомбардир АПЛ, рекордсмен АПЛ, лучший бомбардир ЛЧ.

Великий сезон от норвежца, а ЗМ отдают сами знаете кому. Очередной позор
+13
-9
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Olegov
Ответ JURAVLI
Черчесов: Месси - чемпион Мира, чемпион Франции, чемпион МЛС, чемпион АПЛ, чемпион РПЛ, чемпион Серии А, обладатель Кубка Дэвиса
Сегодня у нас в гостях человек, при жизни ставший легендой.
Народный артист Советского Союза, Украины, России и даже Чечено-Ингушетии, лауреат государственной премии СССР и премии ленинского комсомола, человек признанный, известный, авторитетный, мэтр, но потом подумав я всё-таки решил начать иначе, сегодня у нас в гостях человек который творил эту эпоху, и который сам стал эпохой, человек которого я очень уважаю и люблю.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman Roman
Ответ Adrenaline Z
да просто чемпион мира и точка! Месси.!
чемпион мира по теннису? он там один в команде был?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
waleri
Ответ Adrenaline Z
считай что один.
И серии пенальти тоже тащил... все сам, все сам 😁
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Born is the King
Ответ Мартинелли
Черчесов не в курсе о том, что Месси не чемпион МЛС?
Примерно такие черчесовы и решали,кому дать ЗМ . В итоге сейчас ЗМ максимально обесценился
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dima Rus
млс? Он курит?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hi Hi
Ахахаха Чемпион МЛС?)))
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JURAVLI
Чемпион МЛС это конечно с большим авансом)))
Но Черчесову виднее!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Северный болельщик
Но и Молдоване и Фареры обожают Стаса-моряка!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий