Кержаков считает, что Месси заслужил «Золотой мяч»: «Чемпион мира и лучший игрок турнира является лучшим в мире на данный момент»

Теги МЛС Лионель Месси Александр Кержаков высшая лига Сербия Золотой мяч Спартак Суботица Интер Майами Чемпионат.com Футбол

Александр Кержаков считает, что Лионель Месси должен получить «Золотой мяч».

Церемония вручения награды лучшему игроку года по версии журнала France Football состоится сегодня. 

«Кто больше заслужил «Золотой мяч»? Месси, конечно. Если мы говорим о лучшем футболисте мира сейчас, то для меня это Месси.

Чемпион мира и лучший игрок этого турнира, наверное, и является лучшим в мире на данный момент», – сказал бывший нападающий сборной России, а ныне главный тренер «Спартака» из Суботицы. 

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7 комментариев

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Agent Smith
Поставил точку в этом споре. Кто посмеет бросить вызов этому титану?
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Человек1991
Керж Адекват )
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VERBLYUD
Ответ ApXuMaHqPuT
Лучший в мире на данный момент Мбаппе, но ЗМ получит сами знаете кто😐
Ну так сейчас уже сезон 23/24, если он лучший в мире, то получит ЗМ в 2024.
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Никита Волков
Ответ ApXuMaHqPuT
Лучший в мире на данный момент Мбаппе, но ЗМ получит сами знаете кто😐
Если Мбаппе лучше в мире на данный момент, то кто тогда Беллингем и Холанд?
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VERBLYUD
Ответ Никита Волков
Если Мбаппе лучше в мире на данный момент, то кто тогда Беллингем и Холанд?
Вместо Холанда я бы назвал Кейна
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