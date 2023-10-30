Кержаков считает, что Месси заслужил «Золотой мяч»: «Чемпион мира и лучший игрок турнира является лучшим в мире на данный момент»
Александр Кержаков считает, что Лионель Месси должен получить «Золотой мяч».
Церемония вручения награды лучшему игроку года по версии журнала France Football состоится сегодня.
«Кто больше заслужил «Золотой мяч»? Месси, конечно. Если мы говорим о лучшем футболисте мира сейчас, то для меня это Месси.
Чемпион мира и лучший игрок этого турнира, наверное, и является лучшим в мире на данный момент», – сказал бывший нападающий сборной России, а ныне главный тренер «Спартака» из Суботицы.
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