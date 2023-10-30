Кержаков считает, что Месси заслужил «Золотой мяч»: «Чемпион мира и лучший игрок турнира является лучшим в мире на данный момент»

Александр Кержаков считает, что Лионель Месси должен получить «Золотой мяч».

Церемония вручения награды лучшему игроку года по версии журнала France Football состоится сегодня.

«Кто больше заслужил « »? , конечно. Если мы говорим о лучшем футболисте мира сейчас, то для меня это Месси.

Чемпион мира и лучший игрок этого турнира, наверное, и является лучшим в мире на данный момент», – сказал бывший нападающий сборной России, а ныне главный тренер « » из Суботицы.

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