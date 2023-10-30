«Абаскаля мочат телеграм-каналы, но и он подливает дешевое масло в огонь – вечно ищет крайнего, ни разу не сказал: «Я ошибся». Гурцкая о тренере «Спартака»
Агент Тимур Гурцкая высказался о тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.
– «Спартак» – сложная команда. Есть недовольные среди своих, телеграм-каналы мочат Абаскаля. Реально раскол: оставлять его или увольнять.
Абаскаль тоже подливает дешевое масло в огонь дешевыми вещами.
– Какими?
– Он вечно ищет крайнего. Он ни разу не сказал: «Я ошибся». Он все время пытается найти вескую причину.
– Почему дешевое масло?
– Потому что это дешевка. Давать народу постоянно какие-то там… Сразу куча сектантов подхватывает: «Да, поле было плохое, поэтому мы проиграли».
– Поле действительно было плохое.
– В этот раз поле было плохое, в прошлый раз судьи были плохие. В прошлый раз травмы помешали выставить основной состав. Каждый раз находится какая-то причина, – сказал Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат!».
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