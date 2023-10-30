«Абаскаля мочат телеграм-каналы, но и он подливает дешевое масло в огонь – вечно ищет крайнего, ни разу не сказал: «Я ошибся». Гурцкая о тренере «Спартака»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи соцсети Тимур Гурцкая Гильермо Абаскаль Это футбол, брат! Футбол

Агент Тимур Гурцкая высказался о тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

– «Спартак» – сложная команда. Есть недовольные среди своих, телеграм-каналы мочат Абаскаля. Реально раскол: оставлять его или увольнять.

Абаскаль тоже подливает дешевое масло в огонь дешевыми вещами.

– Какими?

– Он вечно ищет крайнего. Он ни разу не сказал: «Я ошибся». Он все время пытается найти вескую причину.

– Почему дешевое масло?

– Потому что это дешевка. Давать народу постоянно какие-то там… Сразу куча сектантов подхватывает: «Да, поле было плохое, поэтому мы проиграли».

– Поле действительно было плохое.

– В этот раз поле было плохое, в прошлый раз судьи были плохие. В прошлый раз травмы помешали выставить основной состав. Каждый раз находится какая-то причина, – сказал Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

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26 комментариев

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Подкат Мальдини
Гурцкая вообще видела игру спартака ?
+19
-5
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Саша Пушкин
Гурцкая что не видит как непросто приходится Абаскалю в Спартаке!?
+9
-3
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Джульетта Джульетта
Это, оказывается, Тимур, а я грешным делом подумал, что Диане удачную операцию сделали)
+6
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T622222
Сам поди строчит )
+4
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Spaten
Как будто хоть один тренер у нас так говорит)
+2
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Алекс Мелкумян
Ответ Джульетта Джульетта
Это, оказывается, Тимур, а я грешным делом подумал, что Диане удачную операцию сделали)
Тут только слепой не разглядит что это Тимур
+3
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corazón blanco
Ответ Алекс Мелкумян
Тут только слепой не разглядит что это Тимур
Ваш юмор настолько черный, что он только что обыграл меня в баскетбол (с)
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vincere
Так вот почему телеграмм с перебоями работает...
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Arty Novikoff
Гурцкая - это сестра Заремы Салиховой?
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Spartacus Pro
Все тренеры в России, которые всегда при поражении говорят "это я виноват", тренировали уже 10+ команд, их каждые полгода увольняют. Фамилии все известны. Их ещё называют физруками. Кстати, на загнивающем Западе тоже самое.
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Чупакабра из Мачу-Пикчу
Ответ Джульетта Джульетта
Это, оказывается, Тимур, а я грешным делом подумал, что Диане удачную операцию сделали)
Не вижу ничего смешного
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Леонид Матросов
Ответ Arty Novikoff
Гурцкая - это сестра Заремы Салиховой?
Нет, певицы Дианы.
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diversant
Ответ Подкат Мальдини
Гурцкая вообще видела игру спартака ?
Гурцкая это мужчина 🤣
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Подкат Мальдини
Ответ Tpy6kaMerlina
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Каждый видит то что хочет
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Tpy6kaMerlina
Ответ Подкат Мальдини
Гурцкая вообще видела игру спартака ?
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Джульетта Джульетта
Ответ Саша Пушкин
Аж в глазах почернело, от ваших мерзких шуток здесь!
Что же мерзкого в том, что я, абсолютно не помня про какого-то там агента, на полном серьезе решил, что певица пошла по стопам Заремы?
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Алекс Мелкумян
Ответ corazón blanco
Ваш юмор настолько черный, что он только что обыграл меня в баскетбол (с)
хах, в тихом коразоне черти водятся)
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Джульетта Джульетта
Ответ Чупакабра из Мачу-Пикчу
Не вижу ничего смешного
Потому что Вы не поняли, что я смеюсь над собой!
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Саша Пушкин
Ответ Джульетта Джульетта
Это, оказывается, Тимур, а я грешным делом подумал, что Диане удачную операцию сделали)
Разуй глаза!
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Саша Пушкин
Ответ petrgusev917@gmail.com
Устал ,,бедный,,,по Испании тоскует.Гнать ,и как можно быстрее.Хуже не будет,дальше полный провал.Нужен российский тренер,Осинькин,Ромащенко,Рахимов,да есть хорошие,опытные специалисты,но этот деятель,такое чувство,был куплен,чтобы разрушить клуб. Спартак не та команда, чтобы ставить на ней эксперименты,да ещё такому делитанту.Вообще нужно спрашивать с того,кто этого рыжего Гильермушку посоветовал прикупить.Ну и чтобы этот дядя из своего кармана платил ему неустойку зимой,раньше его наверное не попрут.Хотя если с Локомотивом не получится набрать очки,то может и раньше с этим гением расстанемся.
А как из всего этого следует, что "Нужен российский тренер " ?
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ne4sp
не понимаю такие психи, у спартака команда в целом хорошая просто не создавайте прецедентов для желтой прессы и играйте спокойно, зачем эти качели с увольнением Абаскаля
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