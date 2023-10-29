«Спартаку» надо поискать проблемы в себе. Мы готовили поле как могли». Директор «Факела» о газоне стадиона в Воронеже

Теги Спартак премьер-лига Россия Факел Кирилл Котов Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

В «Факеле» призвали игроков и руководство «Спартака» искать проблемы в себе.

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов отреагировал на слова тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля о качестве газона в Воронеже. Испанец заявил: «При таком состоянии поля, в таких условиях «Факел», наверное, лучшая команда в чемпионате».

«Хочу напомнить, что когда мы играли против «Спартака» в марте прошлого сезона, поле было не особо лучше, если кто-то там подзабыл. Если в этом проблема «Спартака», что они проиграли, то я думаю, что надо – ладно болельщикам – но самим игрокам и руководству клуба поискать проблемы в себе.

Слова Абаскаля? Если честно, без разницы, что говорит Абаскаль. В принципе неинтересна его оценка, вообще безразлична.

Приедет комиссия и приедет. Думаю, что все агрономы, которые занимаются нашим полем будут делать все, чтобы 11 ноября игра [против ЦСКА] состоялась в Воронеже. Не надо забывать, что есть климатические условия.

Как могли это поле готовили. Но выпало 12 сантиметров снега, три дня шел дождь, который прекратился только перед игрой. Понятно, что поле тяжелое. Все равно думаю, что на таких полях играли», – сказал Котов.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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17 комментариев

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Невский баклан
Да Спартак и на хороших полях играет так себе
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Barcelona Forever
Конечно спихивать всё на поле это чушь собачья,но ведь поле действительно было отвратительное.
Надо просто запрещать выступать на таких полях и переносить матч в другое место
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Andrey62.1975
Стыдно должно быть Вам г.Котов за такой огород, а не поле.
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suka1989
Ответ Невский баклан
Да Спартак и на хороших полях играет так себе
Может быть , но не кажется вам что много хейта для команды которая идет на 4 месте и вышла в кубке с первого места ? А относительно поля , вчера оно было картофельным
+3
-2
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Михаил1970
Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны)
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igls54
Хорош директор! Ему бы в психологи
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Ваня Кассирский
Господи, русский футбол мертв, а статьи все пишут и пишут
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Вячеслав Припузов
Готовили как могли, подливали воды в нужных местах, надеюсь сегодня на повторах матч тв перед матчем многие это заметили
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Назар Игорь
Все претензии Абаскаля к пророку Илье, он заведует погодой на Руси.
А если без шуток, Абаскаль ещё поле во Владивостоке не видел.
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против ЦСКА надо игру перенести, тогда и посмотрим, что скажут все эти птицы цветные по факту переноса...зла Воронежу не желаю, но бог не тимошка...
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Evgeny Trifonov
Ответ last_guard
Врать не надо. Играли на искусственном поле, потому что такое положили в Лужниках. Так решили владельцы арены. А больше просто негде было играть.
в чем враньё🤡? что Спартак там играл? или что оно давало преимущество?
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Вячеслав Припузов
Ответ suka1989
Может быть , но не кажется вам что много хейта для команды которая идет на 4 месте и вышла в кубке с первого места ? А относительно поля , вчера оно было картофельным
Точнее просто болотом
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