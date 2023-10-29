«Спартаку» надо поискать проблемы в себе. Мы готовили поле как могли». Директор «Факела» о газоне стадиона в Воронеже

В «Факеле» призвали игроков и руководство «Спартака» искать проблемы в себе.

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов отреагировал на слова тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля о качестве газона в Воронеже. Испанец заявил: «При таком состоянии поля, в таких условиях «Факел», наверное, лучшая команда в чемпионате».

«Хочу напомнить, что когда мы играли против «Спартака» в марте прошлого сезона, поле было не особо лучше, если кто-то там подзабыл. Если в этом проблема «Спартака», что они проиграли, то я думаю, что надо – ладно болельщикам – но самим игрокам и руководству клуба поискать проблемы в себе.

Слова Абаскаля? Если честно, без разницы, что говорит Абаскаль. В принципе неинтересна его оценка, вообще безразлична.

Приедет комиссия и приедет. Думаю, что все агрономы, которые занимаются нашим полем будут делать все, чтобы 11 ноября игра [против ЦСКА] состоялась в Воронеже. Не надо забывать, что есть климатические условия.

Как могли это поле готовили. Но выпало 12 сантиметров снега, три дня шел дождь, который прекратился только перед игрой. Понятно, что поле тяжелое. Все равно думаю, что на таких полях играли», – сказал Котов.

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