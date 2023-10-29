Гендиректор «Спартака»: «Место в таблице явно ниже, чем мы ожидали. Зарема? Нет смысла комментировать слова отдельных болельщиков»

В «Спартаке» оценили место команды в таблице Мир РПЛ и слова Заремы Салиховой.

«Спартак» в субботу в 13‑м туре на выезде проиграл «Факелу» (0:2). Москвичи набрали 20 очков и занимают пятую строчку в турнирной таблице.

– Положение в таблице явно ниже, чем мы ожидали. Надо его исправлять.

Поле [в Воронеже] было тяжелым, мяч застревал, но оно оптимальное для обеих команд. Это не оправдание, хоть и наша команда играет низом.

– Вы читали многочисленные заявления , которая считает, что руководство « » ведет себя не слишком жестко с , предоставляя ему особый карт‑бланш?

– Нет смысла комментировать слова отдельных болельщиков. Мы работаем и стараемся поддерживать тренерский штаб.

Я считаю, что какого‑то особого отношения нет. Положение ровно то, в котором мы должны развиваться, – сказал гендиректор «Спартака» .

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!