Гендиректор «Спартака»: «Место в таблице явно ниже, чем мы ожидали. Зарема? Нет смысла комментировать слова отдельных болельщиков»

Теги Спартак премьер-лига Россия Факел Центральный стадион профсоюзов Матч ТВ Зарема Салихова Гильермо Абаскаль Олег Малышев Футбол

В «Спартаке» оценили место команды в таблице Мир РПЛ и слова Заремы Салиховой.

«Спартак» в субботу в 13‑м туре РПЛ на выезде проиграл «Факелу» (0:2). Москвичи набрали 20 очков и занимают пятую строчку в турнирной таблице.

– Положение в таблице явно ниже, чем мы ожидали. Надо его исправлять.

Поле [в Воронеже] было тяжелым, мяч застревал, но оно оптимальное для обеих команд. Это не оправдание, хоть и наша команда играет низом.

– Вы читали многочисленные заявления Заремы Салиховой, которая считает, что руководство «Спартака» ведет себя не слишком жестко с Абаскалем, предоставляя ему особый карт‑бланш?

– Нет смысла комментировать слова отдельных болельщиков. Мы работаем и стараемся поддерживать тренерский штаб.

Я считаю, что какого‑то особого отношения нет. Положение ровно то, в котором мы должны развиваться, – сказал гендиректор «Спартака» Олег Малышев.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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15 комментариев

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Overkiller
"– Нет смысла комментировать слова отдельных болельщиков."

Так корректно сказать что она никто и звать её никак - это пять баллов с плюсом!
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Aleksey Yashin
Зарема: Нынешнее руководство Спартака - ставленники Зенита!
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Андрей Катиков
С такой поддержкой тренерского штаба, весной минимум в стыках будем.
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justbored
Временщики вроде Малышева приходят и уходят, Зарема - навсегда! ))
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Андрей Катиков
Ответ </c/>
с чего вдруг? если уберём Абаскаля то однозначно будем, не надо дёргать тренера, а дать ему возможность спокойно почистить состав и зимой усилиться...
с его подачи летом почистили состав, привезя не пойми кого, и лишившись нападающих .
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Bring Me The Horizon
Ой да ладно лукавить)
5 место - считай выше головы прыгнули
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La Crosse Bobcats
нормально экспертницу притушил.
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Кирилл Демченко
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с чего вдруг? если уберём Абаскаля то однозначно будем, не надо дёргать тренера, а дать ему возможность спокойно почистить состав и зимой усилиться...
ещё усилиться?! вы чего с ума сошли , уже на отделки абаскаля потратили 40+ млн . куда ещё то?
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baldik
Что то давно не слышно Червяченко, куда то пропал? Уж ему то простор для критики.
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Роман Комаров
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с чего вдруг? если уберём Абаскаля то однозначно будем, не надо дёргать тренера, а дать ему возможность спокойно почистить состав и зимой усилиться...
ага давай, только сезон уже провалили, даже факелу влетели...
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Team_Coach
Ответ Андрей Катиков
С такой поддержкой тренерского штаба, весной минимум в стыках будем.
5 место не участвует в стыках. В стыках будут, если начнут по старой схеме тренеров менять, как перчатки
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КБ Сергей
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адекватная позиция руководства, без истерик...работа заключается ни в одном конкретном матче, а на протяжении всего сезона и перепады возможны у всех...до зимнего перерыва дёргать никого не нужно, зимой спокойно скидывать балласт, подтянуть травмированных, усилить позиции которые требуют усиления, в частности центральный нападающий и вперёд за медалями...на золото скорее всего претендовать будет сложно, но всё может быть...
Оказывается, проблемы у Спартака были только «в одном конкретном матче»?
Наверное, «перепады возможны у всех», но перепады - это когда на смену стабильной игре, победам и удаче, приходит кратковременный спад, проседание физики, травмы и прочие неприятности, ломающие игру. Но тренер и команда, находят решение проблем и возвращаются.
Уважаемый, стабильная игра у Спартака была в прошлом году, осенью. Так что это не «перепады», а планомерное сползание вниз.
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