Гендиректор «Спартака»: «Место в таблице явно ниже, чем мы ожидали. Зарема? Нет смысла комментировать слова отдельных болельщиков»
В «Спартаке» оценили место команды в таблице Мир РПЛ и слова Заремы Салиховой.
«Спартак» в субботу в 13‑м туре РПЛ на выезде проиграл «Факелу» (0:2). Москвичи набрали 20 очков и занимают пятую строчку в турнирной таблице.
– Положение в таблице явно ниже, чем мы ожидали. Надо его исправлять.
Поле [в Воронеже] было тяжелым, мяч застревал, но оно оптимальное для обеих команд. Это не оправдание, хоть и наша команда играет низом.
– Вы читали многочисленные заявления Заремы Салиховой, которая считает, что руководство «Спартака» ведет себя не слишком жестко с Абаскалем, предоставляя ему особый карт‑бланш?
– Нет смысла комментировать слова отдельных болельщиков. Мы работаем и стараемся поддерживать тренерский штаб.
Я считаю, что какого‑то особого отношения нет. Положение ровно то, в котором мы должны развиваться, – сказал гендиректор «Спартака» Олег Малышев.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Так корректно сказать что она никто и звать её никак - это пять баллов с плюсом!
5 место - считай выше головы прыгнули
Наверное, «перепады возможны у всех», но перепады - это когда на смену стабильной игре, победам и удаче, приходит кратковременный спад, проседание физики, травмы и прочие неприятности, ломающие игру. Но тренер и команда, находят решение проблем и возвращаются.
Уважаемый, стабильная игра у Спартака была в прошлом году, осенью. Так что это не «перепады», а планомерное сползание вниз.