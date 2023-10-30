Тарпищев о «Спартаке»: «Не все выкладываются на 100%. Претензий к Абаскалю много – нет монолита внутри, сидение Джикии на скамейке не приносит пользу в плане морально-волевых, психологических моментов»

Шамиль Тарпищев недоволен работой Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

После поражения от «Факела» (0:2) в 13-м туре Мир РПЛ красно-белые опустились на 6-ю строчку турнирной таблицы. В следующем туре «Спартак» сыграет с «Локомотивом».

«Не думаю, что дальнейшая судьба Абаскаля в «Спартаке» зависит от исхода предстоящего дерби с «Локомотивом». Это все же контрактные обязательства, договоренности внутри клуба, о которых мы, к сожалению, не знаем. Сейчас смены тренера не будет. У меня вопросы по игре «Спартака», не все выкладываются на 100 процентов. Взять тот же матч с «Факелом» – не все дорабатывают. Надо избегать внутренних конфликтов, а такое ощущение, что там не все в порядке.

Претензии к Абаскалю есть всегда, и их много. Но о них говорить очень сложно, потому что внутри нет монолита. Я, может, по-теннисному мыслю, но роль Джикии в команде очень большая. Его сидение на скамейке не приносит пользу команде в плане морально-волевых, психологических моментов. Это тоже немаловажно, потому что класс игры сейчас у всех команд, кроме «Зенита», нивелировался, ненамного отличается друг от друга. Сейчас спартаковский дух имеет наибольшее значение», – сказал глава ФТР и болельщик «Спартака».

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