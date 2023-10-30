Тарпищев о «Спартаке»: «Не все выкладываются на 100%. Претензий к Абаскалю много – нет монолита внутри, сидение Джикии на скамейке не приносит пользу в плане морально-волевых, психологических моментов»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Шамиль Тарпищев ФТР Факел Георгий Джикия Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Шамиль Тарпищев недоволен работой Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

После поражения от «Факела» (0:2) в 13-м туре Мир РПЛ красно-белые опустились на 6-ю строчку турнирной таблицы. В следующем туре «Спартак» сыграет с «Локомотивом».

«Не думаю, что дальнейшая судьба Абаскаля в «Спартаке» зависит от исхода предстоящего дерби с «Локомотивом». Это все же контрактные обязательства, договоренности внутри клуба, о которых мы, к сожалению, не знаем. Сейчас смены тренера не будет. У меня вопросы по игре «Спартака», не все выкладываются на 100 процентов. Взять тот же матч с «Факелом» – не все дорабатывают. Надо избегать внутренних конфликтов, а такое ощущение, что там не все в порядке.

Претензии к Абаскалю есть всегда, и их много. Но о них говорить очень сложно, потому что внутри нет монолита. Я, может, по-теннисному мыслю, но роль Джикии в команде очень большая. Его сидение на скамейке не приносит пользу команде в плане морально-волевых, психологических моментов. Это тоже немаловажно, потому что класс игры сейчас у всех команд, кроме «Зенита», нивелировался, ненамного отличается друг от друга. Сейчас спартаковский дух имеет наибольшее значение», – сказал глава ФТР и болельщик «Спартака».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Так он сидит на скамейке, потому что нахождение его на поле не приносит Спартаку вообще никаких результатов. Он сдал, а еще и через агента раскачивает лодку. Уверен, что Абаскаль не враг сам себе и если бы Джикия был сильнее тех, кто играет в старте- он бы играл.
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eric_Cartman
Откуда торпищеву знать, про функциональное состояние Жоры? Что все эти пенсы себе позвоняют-то? Сами разве не были спортсменами, не помнят себя, когда «Акелла промахнулся» происходит уже каждый раз?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей48
Вам бы уважаемый, разобраться с теннисом? Зачем вам Абаскаль? У вас пачками теннисисты разбегаются? Кто во Францию, кто в Казахстан!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Доктор Верховцев
Чтобы был «монолит», субстанция должна застыть, а её всё время разбавляют и помешивают.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Молявин
Ещё не конец чемпионата.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
КБ Сергей
Ответ Сергей48
Вам бы уважаемый, разобраться с теннисом? Зачем вам Абаскаль? У вас пачками теннисисты разбегаются? Кто во Францию, кто в Казахстан!
А Тарпищев тут при чём? Кто-то бежит, чтобы на Олимпиаду попасть, например. Кто-то проигрывает конкуренцию, а кто-то за деньгами или гражданством. При Тарпищеве, наши теннисисты столько титулов взяли, как в личном, так и в командных зачётах, сколько футболисты не выиграют никогда.)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий