Газзаев об Абаскале: «Далекий от футбола человек. Он не готов к «Спартаку», и это не его вина, а беда тех, кто его позвал»
Валерий Газзаев считает, что Гильермо Абаскаль не готов тренировать «Спартак».
В 13-м туре Мир РПЛ красно-белые потерпели поражение от «Факела» – 0:2.
– До матча ЦСКА – «Краснодар» самой обсуждаемой темой в российском футболе было поражение «Спартака» в Воронеже. Некоторые эксперты уже даже поставили крест на перспективах Гильермо Абаскале в московской команде.
– Что тут сказать...Когда «Спартак» только пригласил Абаскаля, у меня закрались большие сомнения, что у него здесь что-то получится. Но из принципов корпоративной этики я долгое время не позволял себе его критиковать. Сейчас прошло достаточно много времени, чтобы сделать выводы по этому специалисту. К сожалению, у меня сложилось такое впечатление, что Абаскаль – человек, далекий от футбола.
– Даже так?
– Сужу так по его решениям по составу, по тактическим нюансам, по его высказываниям на пресс-конференциях. Понимаете, футбол не обманешь. В таком клубе, как «Спартак», должен работать тренер с определенным багажом знаний, с довольно большим опытом, с харизмой и авторитетом.
А где до «Спартака» трудился испанец? В «Базеле» да в молодежных и любительских командах Италии и Испании? И за это его надо было звать в «Спартак»? Только потому что кто-то дал ему положительную характеристику?! Ребята, это несерьезно.
– Но поначалу все не выглядело безнадежно.
– Да, несколько неплохих игр при нем «Спартак» выдал. Не более того. Да и не могло быть по-другому! «Спартак» – это не поле для экспериментов! Сюда должен приходить работать уже состоявшийся специалист, который сразу же завоюет авторитет среди футболистов.
А что мы увидели в Воронеже? Да, поле, конечно, тяжелое, но оно вообще-то было одинаковым для всех. И если у тебя не получается комбинационная игра, футболисты должны включать характер, волевые качества. Они должны биться и за себя, и за своего тренера. Но этого даже и близко не было в матче против «Факела»! «Спартак» во втором тайме, по сути, без особого боя отдал эту игру...
Знаете, а ведь не каждый тренер может работать под давлением, в большом клубе. У каждого специалиста есть свой потолок. Мы видим, что Абаскаль пока не готов к такому вызову. И это не его вина, а беда тех, кто его сюда позвал. Я не злорадствую и не ставлю крест на карьере испанца. Но ему еще нужно пройти немалый путь, чтобы встать у руля такой команды, как «Спартак».
Мне просто не нравится, что у нас часто взоры обращаются на Запад. Немцы в «Локомотиве» вообще могут стать героями анекдотов. Увы, довольно грустных. Черный юмор... Сидели тихо, как мыши, делали свои дела. А потом так же незаметно исчезли. Только вот «Локо» чуть в стыках не оказался.
Надо доверять своим. Тем более есть российские тренеры, которые заслуживают того, чтобы им дали шанс поработать в ведущих клубах. Вообще-то «Пари НН» Сергея Юрана набрал столько же очков, сколько и «Спартак» при Абаскале. Есть Игорь Осинькин, чьи «Крылья Советов» показывают весьма зрелищный футбол. Самарцы – третьи. Очень рад, что в свое время «Зенит» назначил Семака. Думаю, за эти годы Сергей всем все доказал, – сказал бывший главный тренер ЦСКА.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Можно добавить: поигравший 20 или 30 лет на высшем уровне (а то для чего он еще играл то?), способный начеканить около 1000 раз
В Базеле Абаскаль был ИО до окончания сезона. После окончания ему предложили возглавить молодежку, т.к. боссов Базеля работа Абаскаля не впечатлила, а конракт как ассистента тренера с клубом еще действовал.
Абаскаль согласился, куда деваться..
Но тут вмешался Спартак и сделал предложение, от которого даже дурак не отказался бы.
– Что тут сказать...Когда Газаева только пригласили в политические деятели, у меня закрались большие сомнения, что у него здесь что-то получится. Но из принципов корпоративной этики я долгое время не позволял себе его критиковать. Сейчас прошло достаточно много времени, чтобы сделать выводы по этому специалисту. К сожалению, у меня сложилось такое впечатление, что Газаев – человек, далекий от политической деятельности.
– Даже так?
– Сужу так по его решениям, по различным нюансам, по его высказываниям на пресс-конференциях ("Николай Чудотворец дал вам крепкое здоровье и удачу" (с)). Понимаете, народ не обманешь. В такой стране, как Россия, должен работать политический деятель с определенным багажом знаний, с довольно большим опытом, с харизмой и авторитетом.
А где до политической деятельности трудился Газаев? В футболе? И за это его надо было звать в политики? Только потому что кто-то дал ему положительную характеристику?! Ребята, это несерьезно.