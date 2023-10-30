Газзаев об Абаскале: «Далекий от футбола человек. Он не готов к «Спартаку», и это не его вина, а беда тех, кто его позвал»

Теги Спартак Зенит Крылья Советов Сергей Семак Валерий Газзаев премьер-лига Россия Сергей Юран Факел Игорь Осинькин Пари НН Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Валерий Газзаев считает, что Гильермо Абаскаль не готов тренировать «Спартак».

В 13-м туре Мир РПЛ красно-белые потерпели поражение от «Факела» – 0:2.

– До матча ЦСКА – «Краснодар» самой обсуждаемой темой в российском футболе было поражение «Спартака» в Воронеже. Некоторые эксперты уже даже поставили крест на перспективах Гильермо Абаскале в московской команде.

– Что тут сказать...Когда «Спартак» только пригласил Абаскаля, у меня закрались большие сомнения, что у него здесь что-то получится. Но из принципов корпоративной этики я долгое время не позволял себе его критиковать. Сейчас прошло достаточно много времени, чтобы сделать выводы по этому специалисту. К сожалению, у меня сложилось такое впечатление, что Абаскаль – человек, далекий от футбола.

– Даже так?

– Сужу так по его решениям по составу, по тактическим нюансам, по его высказываниям на пресс-конференциях. Понимаете, футбол не обманешь. В таком клубе, как «Спартак», должен работать тренер с определенным багажом знаний, с довольно большим опытом, с харизмой и авторитетом.

А где до «Спартака» трудился испанец? В «Базеле» да в молодежных и любительских командах Италии и Испании? И за это его надо было звать в «Спартак»? Только потому что кто-то дал ему положительную характеристику?! Ребята, это несерьезно.

– Но поначалу все не выглядело безнадежно.

– Да, несколько неплохих игр при нем «Спартак» выдал. Не более того. Да и не могло быть по-другому! «Спартак» – это не поле для экспериментов! Сюда должен приходить работать уже состоявшийся специалист, который сразу же завоюет авторитет среди футболистов.

А что мы увидели в Воронеже? Да, поле, конечно, тяжелое, но оно вообще-то было одинаковым для всех. И если у тебя не получается комбинационная игра, футболисты должны включать характер, волевые качества. Они должны биться и за себя, и за своего тренера. Но этого даже и близко не было в матче против «Факела»! «Спартак» во втором тайме, по сути, без особого боя отдал эту игру...

Знаете, а ведь не каждый тренер может работать под давлением, в большом клубе. У каждого специалиста есть свой потолок. Мы видим, что Абаскаль пока не готов к такому вызову. И это не его вина, а беда тех, кто его сюда позвал. Я не злорадствую и не ставлю крест на карьере испанца. Но ему еще нужно пройти немалый путь, чтобы встать у руля такой команды, как «Спартак».

Мне просто не нравится, что у нас часто взоры обращаются на Запад. Немцы в «Локомотиве» вообще могут стать героями анекдотов. Увы, довольно грустных. Черный юмор... Сидели тихо, как мыши, делали свои дела. А потом так же незаметно исчезли. Только вот «Локо» чуть в стыках не оказался.

Надо доверять своим. Тем более есть российские тренеры, которые заслуживают того, чтобы им дали шанс поработать в ведущих клубах. Вообще-то «Пари НН» Сергея Юрана набрал столько же очков, сколько и «Спартак» при Абаскале. Есть Игорь Осинькин, чьи «Крылья Советов» показывают весьма зрелищный футбол. Самарцы – третьи. Очень рад, что в свое время «Зенит» назначил Семака. Думаю, за эти годы Сергей всем все доказал, – сказал бывший главный тренер ЦСКА.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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57 комментариев

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Евгений Суворов
Ответ i.ivanov...russia.dca......
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К банкротству тоже он привёл)
+46
-3
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Aleksey Yashin
"В таком клубе, как «Спартак», должен работать тренер с определенным багажом знаний, с довольно большим опытом, с харизмой и авторитетом"

Можно добавить: поигравший 20 или 30 лет на высшем уровне (а то для чего он еще играл то?), способный начеканить около 1000 раз
+31
-9
+22
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Bartez1986
руководить Аланией тебя тоже в свое время зря позвали
+26
-8
+18
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Rudenzik
Это какая-то спланированная акция против Абаскаля, с целью очернить его. 15 клубов РПЛ решительно выступают против и заявляют: "Дайте Абаскалю поработать".
+18
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+14
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Серафима Кузьмина
Об уровне можно спорить, но называть человека работающего в футболе больше 10 лет далеким от футбола.... От Газзаева, который 10 лет как раз не работает, звучит смешно
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kilo_gilo
лучше уж быть "далеким" от футбола, как Абаскаль, чем "близким" к нему, как Газзаев. совесть чище будет
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Spaten
В фамилии Абаскаль ошибки, правильно писать Мостовой)
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Konstantin Zorin
Ну, в том, что Абаскаль не для Спартака и, вообще, не для больших команд, это факт. Ни в одном топ клубе не дадут тренеру учиться по ходу сезона и раскачиваться полтора года. Это нонсенс. Нет результата, в отставку. А некоторые тут готовы дать Абаскалю ещё два года поэкспериментировать. Потрачены большие деньги на выполнение просьб Абаскаля, увеличен штаб. Х.з. сколько помощников, а результата нет. Какие ещё аргументы нужны, чтобы его убрать?
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Bill Zapulil
Минусуйте, конечно, но я с Газзаевым согласен) хотя будет неприятно осознавать, что только из-за его сомнительной в некоторых периодах биографии - с ним не согласятся. Он прав как по Абаскалю, так и по Юрану с Осинькиным. Юрана следует пригласить в Спартак.
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Дмитрий Рабко
Ответ Aleksey Yashin
"В таком клубе, как «Спартак», должен работать тренер с определенным багажом знаний, с довольно большим опытом, с харизмой и авторитетом" Можно добавить: поигравший 20 или 30 лет на высшем уровне (а то для чего он еще играл то?), способный начеканить около 1000 раз
....и обязательно пышные усы.
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инок
Бегай вдоль бровки, размахивая руками, кричи на судей. А тренировать? Да не, не надо...
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Karel
Ответ a2wai
Абаскаль не к Спартаку оказался не готов, а к тому, что ему вместо футболистов насовали брусков) После Базеля он мог бы найти команду с менеджментом получше, но предпочел вляпаться в цикл.
Ты не в курсе просто.. Ничего он не мог найти, потому и согласился на молодежку Базеля.
В Базеле Абаскаль был ИО до окончания сезона. После окончания ему предложили возглавить молодежку, т.к. боссов Базеля работа Абаскаля не впечатлила, а конракт как ассистента тренера с клубом еще действовал.

Абаскаль согласился, куда деваться..
Но тут вмешался Спартак и сделал предложение, от которого даже дурак не отказался бы.
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Павел Ермаков
Когда наступят времена ,когда спрашивать станем с игроков,а не с тренера.
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tolstiy
да к спартаку никто сейчас не готов, ну мостовой разве что....
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Slavnov
Ответ a2wai
Абаскаль не к Спартаку оказался не готов, а к тому, что ему вместо футболистов насовали брусков) После Базеля он мог бы найти команду с менеджментом получше, но предпочел вляпаться в цикл.
месси выписать надо?чтоб воронежца калинина обыгрывать))у этого лола 2 состав в лиге, скамейка, лучшая в лиге и он то акрону, то факелу проигрывает, его из базеля то пнули в молодежку, какие у него еще варианты были?грассхопер молодежный?ааа севилья наверное))
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Slavnov
Да надоели уже эти ноунеймы, типо абаскаля,все хотят выцепить молодую европейскую тренерскую звезду, на деле же приходят люди, которые если бы, были россиянами их и за тренера то не считали, с таким опытом, послужным списком...
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Меган Лайф
Ответ Konstantin Zorin
Ну, в том, что Абаскаль не для Спартака и, вообще, не для больших команд, это факт. Ни в одном топ клубе не дадут тренеру учиться по ходу сезона и раскачиваться полтора года. Это нонсенс. Нет результата, в отставку. А некоторые тут готовы дать Абаскалю ещё два года поэкспериментировать. Потрачены большие деньги на выполнение просьб Абаскаля, увеличен штаб. Х.з. сколько помощников, а результата нет. Какие ещё аргументы нужны, чтобы его убрать?
Инзаги в интере? Хави в барсе?
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Владимир Дмитриев
Ответ trashbox
Его укусил Мостовой ?
понюхал
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Maxim Yevdokimov
Ответ Konstantin Zorin
Ну, в том, что Абаскаль не для Спартака и, вообще, не для больших команд, это факт. Ни в одном топ клубе не дадут тренеру учиться по ходу сезона и раскачиваться полтора года. Это нонсенс. Нет результата, в отставку. А некоторые тут готовы дать Абаскалю ещё два года поэкспериментировать. Потрачены большие деньги на выполнение просьб Абаскаля, увеличен штаб. Х.з. сколько помощников, а результата нет. Какие ещё аргументы нужны, чтобы его убрать?
Безотносительно того, что у Абаскаля действительно не все получается в Спартаке, ваш тезис спорный. Вспомните историю "рождния" Моуриньо и Виллаша Боаша? Они получили топ клуб без значимого опыта. И именно с топ клубами сделали свою тренерскую карьеру. А есть и обратные примеры, крутых именитых тренеров, которые скатились в никуда.
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Karel
Ответ Павел Ермаков
Когда наступят времена ,когда спрашивать станем с игроков,а не с тренера.
Когда игроки начнут стартовый состав определять, установки на матч делать, замены - тогда с игроков и спрашивать будут. Не с тренера же..
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Ленид Вилькин
Это не его вина,да и не беда позвавших его,но уж точно страдания болел созерцающих это,вдобавок и без пива....
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ilyich56
Можно по Газаеву его же словами пройтись, немного изменив плоскость)

– Что тут сказать...Когда Газаева только пригласили в политические деятели, у меня закрались большие сомнения, что у него здесь что-то получится. Но из принципов корпоративной этики я долгое время не позволял себе его критиковать. Сейчас прошло достаточно много времени, чтобы сделать выводы по этому специалисту. К сожалению, у меня сложилось такое впечатление, что Газаев – человек, далекий от политической деятельности.

– Даже так?

– Сужу так по его решениям, по различным нюансам, по его высказываниям на пресс-конференциях ("Николай Чудотворец дал вам крепкое здоровье и удачу" (с)). Понимаете, народ не обманешь. В такой стране, как Россия, должен работать политический деятель с определенным багажом знаний, с довольно большим опытом, с харизмой и авторитетом.

А где до политической деятельности трудился Газаев? В футболе? И за это его надо было звать в политики? Только потому что кто-то дал ему положительную характеристику?! Ребята, это несерьезно.
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bamboocha
И тут багаж. Блин, кто нибудь придёт уже налегке а не с горой чемоданов?
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Peter Kosenkov
Спартаку нужен кто-то свой в тренеры.... Горлукович , например)
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Алексей Ненахов
Ответ Bill Zapulil
Минусуйте, конечно, но я с Газзаевым согласен) хотя будет неприятно осознавать, что только из-за его сомнительной в некоторых периодах биографии - с ним не согласятся. Он прав как по Абаскалю, так и по Юрану с Осинькиным. Юрана следует пригласить в Спартак.
В локомотив к себе пригласи
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