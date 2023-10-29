Быстров о поражении «Спартака» от «Факела»: «Абаскаль сам слил игру, Соболев как инвалид передвигался. Поле – не оправдание»

Теги Спартак Владимир Быстров премьер-лига Россия Факел Матч ТВ Александр Соболев Михаил Игнатов Руслан Литвинов Гильермо Абаскаль Футбол

Владимир Быстров обвинил Гильермо Абаскаля в поражении «Спартака» от «Факела».

Встреча прошла в Воронеже в субботу и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. После матча тренер «Спартака» заявил, что гордится своими футболистами.

«Странные слова Абаскаля, что он своей командой гордится. Мы видели в Воронеже одну команду — «Факел», который играл первым номером, на каждом кусочке поля выигрывал свои микродуэли. Абаскаль сам слил эту игру.

Двойная замена, когда он убрал Литвинова, который более или менее в центре поля закрывал позицию, и Игнатова, который единственный хотя бы бегал на максимальной скорости...

Соболев все 90 минут передвигался как инвалид. Просто как ветеран. Так нельзя играть в футбол. Я смотрел весь матч, у него ни одного рывка не было.

Для такой команды, как «Спартак», поле – не аргумент для оправдания. Во все времена играли на плохих полях. Команда выходила, билась и добивалась результата. В Воронеже великолепное поле для Воронежа. Такое бывает, это же форс-мажор. Ну, прошел дождь.

Мы тоже играли в разный футбол, но когда сталкивались с какими-то трудностями, будь то поля, мороз, то команда перестраивалась. Абаскаль сказал, что гордится своей командой. Чем тут гордиться? Каждую дуэль проиграли», – сказал экс-игрок сборной России. 

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19 комментариев

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alexsem69
Володька прав!
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Алексей Букарев
Удивительно, но Быстров полностью прав
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Ракелль
дайте Абаскалю поработать
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T622222
К всеобщему сожалению, Володя прав на все 100%.
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Kit Belleu
Руководство Лукойла приняло решение,что решение о тренере и об остальном они примут к лету 2025 года.
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Onion
По Соболеву вообще неясно - самые для его как раз условия были...
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Faust Doc
Алло Дельфин это Володька, ты там вообще ничего не тренируешь?
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Femida_win
100 % ясно. При Абаскале чемпионами не станем!
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ alexsem69
Володька прав!
Это Володька...
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Олег Кузнецов
В чём он прав!? Что зрителей считают за баранов!! А то, что вчера было, можно показывать и брать за это деньги!! ЭТО ПОЗОР!!!
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Ответ Anton Chernikoff
когда же Абаскаля уже попросят... если бы на его месте был любой российский специалист, уже давно бы выгнали и как всегда сказали что наши тренеры некчёмные.. сколько можно терпеть этот унылый футбол Абаскаля.. уже смотреть противно, да и оправданий стало очень много,то карточка, то ветер, то поле, то не выспался,то ещё что то..
неделей ранее более сильный клуб на нормальном поле тем же составом раскатали, тут надо выгонять обязательно? просто вопрос, когда ты на работе делаешь ошибку начальники каждый раз тебя увольняют? или ты переделываешь то, что сделал не правильно?
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igor.igorev
Ответ Ракелль
дайте Абаскалю поработать
Гильермоверим!
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Ксяоми Ноутов
Ответ Onion
По Соболеву вообще неясно - самые для его как раз условия были...
ему некогда, у него медиафутбол и стримы
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