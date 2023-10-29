Быстров о поражении «Спартака» от «Факела»: «Абаскаль сам слил игру, Соболев как инвалид передвигался. Поле – не оправдание»

Владимир Быстров обвинил Гильермо Абаскаля в поражении «Спартака» от «Факела».

Встреча прошла в Воронеже в субботу и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. После матча тренер « » заявил, что гордится своими футболистами.

«Странные слова , что он своей командой гордится. Мы видели в Воронеже одну команду — « », который играл первым номером, на каждом кусочке поля выигрывал свои микродуэли. Абаскаль сам слил эту игру.

Двойная замена, когда он убрал Литвинова, который более или менее в центре поля закрывал позицию, и Игнатова, который единственный хотя бы бегал на максимальной скорости...

Соболев все 90 минут передвигался как инвалид. Просто как ветеран. Так нельзя играть в футбол. Я смотрел весь матч, у него ни одного рывка не было.

Для такой команды, как «Спартак», поле – не аргумент для оправдания. Во все времена играли на плохих полях. Команда выходила, билась и добивалась результата. В Воронеже великолепное поле для Воронежа. Такое бывает, это же форс-мажор. Ну, прошел дождь.

Мы тоже играли в разный футбол, но когда сталкивались с какими-то трудностями, будь то поля, мороз, то команда перестраивалась. Абаскаль сказал, что гордится своей командой. Чем тут гордиться? Каждую дуэль проиграли», – сказал экс-игрок сборной России.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!