Оуэн о «Золотом мяче»: «Удивлюсь, если Месси не получит. Холанд забил 52 гола в 53 матчах и выиграл требл, но Лео стал чемпионом мира и главной звездой»

Майкл Оуэн оценил шансы Лионеля Месси и Эрлинга Холанда на «Золотой мяч».

– Кто достоин получить « » и кто его получит?

– Думаю, два человека заслужили «Золотой мяч» в этом году.

Было несколько лет без каких-то выдающихся достижений, бывали более слабые года. Но в этом году можно сказать, что есть два выдающихся кандидата.

забил 52 гола в 53 матчах и выиграл требл. Впечатляющая работа весь год. Но я не думаю, что он выиграет. Он будет доблестным кандидатом, но станет вторым.

Потому что , очевидно, провел год, о котором, вероятно, мечтал на протяжении всей карьеры. Наверное, у него были сезоны получше в плане выступлений, но он выиграл чемпионат мира и стал главной звездой – это практически подводит итог идеальной карьеры, не так ли?

Так что я бы удивился, если бы Месси не выиграл, – сказал бывший форвард «Ливерпуля», «Реала» и сборной Англии Оуэн в интервью As USA и DAZN Bet.

Церемония вручения самой престижной индивидуальной футбольной награды состоится 30 октября.

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