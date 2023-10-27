Оуэн о «Золотом мяче»: «Удивлюсь, если Месси не получит. Холанд забил 52 гола в 53 матчах и выиграл требл, но Лео стал чемпионом мира и главной звездой»

Теги Майкл Оуэн Манчестер Сити МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Золотой мяч ЧМ-2022 Интер Майами Эрлинг Холанд Футбол

Майкл Оуэн оценил шансы Лионеля Месси и Эрлинга Холанда на «Золотой мяч».

– Кто достоин получить «Золотой мяч» и кто его получит?

– Думаю, два человека заслужили «Золотой мяч» в этом году.

Было несколько лет без каких-то выдающихся достижений, бывали более слабые года. Но в этом году можно сказать, что есть два выдающихся кандидата.

Холанд забил 52 гола в 53 матчах и выиграл требл. Впечатляющая работа весь год. Но я не думаю, что он выиграет. Он будет доблестным кандидатом, но станет вторым.

Потому что Месси, очевидно, провел год, о котором, вероятно, мечтал на протяжении всей карьеры. Наверное, у него были сезоны получше в плане выступлений, но он выиграл чемпионат мира и стал главной звездой – это практически подводит итог идеальной карьеры, не так ли?

Так что я бы удивился, если бы Месси не выиграл, – сказал бывший форвард «Ливерпуля», «Реала» и сборной Англии Оуэн в интервью As USA и DAZN Bet.

Церемония вручения самой престижной индивидуальной футбольной награды состоится 30 октября.

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121 комментарий

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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Дмитрий Гудков
Оуен кстати за деньги может с ДР поздравить. Меняя вот не давно Луиш Фигу поздравил
Ну, то, что Фигу может сделать что угодно за деньги - это не секрет уже давно🙃
+69
-5
+64
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Дмитрий Гудков
Оуен кстати за деньги может с ДР поздравить.
Меняя вот не давно Луиш Фигу поздравил
+60
-4
+56
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Илья Мурашов
Ответ Momos
Мы никогда не забудем высокое мастерство Месси при пробитии всех шести пенальти на ЧМ
С каждым разом у вас увеличивается количество пробитых пенальти. 4 было, 5 было, уже 6. Через год про 7 пенальти будете говорить
+61
-15
+46
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Александр Северный
боль и страдания для Ромки и Артемки официально открыты)))
+30
-10
+20
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VERBLYUD
Ответ Momos
Мы никогда не забудем высокое мастерство Месси при пробитии всех шести пенальти на ЧМ
Уже шесть? С каждым днем количество пенок у хейтеров увеличивается))
+20
-4
+16
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Я Гражданин Мира
Ответ Илья Мурашов
С каждым разом у вас увеличивается количество пробитых пенальти. 4 было, 5 было, уже 6. Через год про 7 пенальти будете говорить
Они считает и послематчевых пенальти тоже.
А что им остаётся делать
А 30 октября им всем надо будет скорая помощь
+14
-2
+12
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Momos
Ответ VERBLYUD
Не нужно забывать о том, что у Месси тоже была очень крутая статистика за сезон и он тоже выиграл 3 трофея, но вклад Лео в этих победах был больше, чем у Эрлинга в трофеях Ман Сити.
Мы никогда не забудем высокое мастерство Месси при пробитии всех шести пенальти на ЧМ
+50
-39
+11
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Илья Мурашов
Ответ Роман
Комментарий скрыт
Послематчевые не считаются голами.
+13
-2
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Квадратное личико
Ответ Илья Мурашов
С каждым разом у вас увеличивается количество пробитых пенальти. 4 было, 5 было, уже 6. Через год про 7 пенальти будете говорить
Самый главный показатель справедливости этого Золотого Мяча для Месси в том, что роналдуфанам ради того, чтоб бросить тень на достижения Лео в сезоне, приходится буквально врать. Буквально обманывать) Вот и всё 🙂
+10
-1
+9
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Greatest Of All Time
Ответ deadjoker
Месси получит награжу за 10 игр в сезоне. Холланд проведший лучше 30 игр получит ничего :)
Месси получил за то что он лучший футболист, а Холанд за то что играл лучше чем любой сезон Рюналду.
+12
-3
+9
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Крыс Пол
Эрлинг сам слил свои шансы в унитаз, когда в последних матчах сезона играл просто ужасно, а нужно было всего-лишь забить в финале или реализовать кучу голевых шансов с Реалом. А так хайп спал, все вспомнили, как играл Лео в финале на фоне пассивного Холанда в Стамбуле, и вопрос с ЗМ решился.
+25
-18
+7
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Александр Северный
боль и страдания для Ромки и Артемки официально открыты)))
Подогревают кресло, чтоб окончательно зажарить 30-го😎
+10
-4
+6
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VERBLYUD
Не нужно забывать о том, что у Месси тоже была очень крутая статистика за сезон и он тоже выиграл 3 трофея, но вклад Лео в этих победах был больше, чем у Эрлинга в трофеях Ман Сити.
+29
-23
+6
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Blaumerc
Ответ Ocelot
все эти футбольные эксперты и футболисты просто хотят подмазаться к проводам Месси на пенсию вот и несут подобное возьми человека который ни о Месси ни о Холанде не слышал и дай ему просто цифровую статистику: футболист А - забил столько то, выиграл столько то в предыдущем сезоне футболист Б - забил столько то, выиграл столько то в предыдущем сезоне и в 100 случаев из 100 такой человек выберет Холанда так как по цифрам он просто намного лучше
возьми любого человека который не знает ни Холанда ни Месси, и дай им цифры, при этом что один выиграл ЧМ а другой лигу чемпионов, человек скажет что за цифры Холанду положено золотая бутса, а Месси золотой мяч.
+12
-6
+6
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Greatest Of All Time
Статистика Месси с 1 августа 2022 до 31 июля 2023 года.

58 Матчей.
67 результативных действий.
🏆 ЧЕМПИОН МИРА.
🏆 ЧЕМПИОН ЛИГИ1.
🏆 СУПЕРКУБОК ФРАНЦИИ.
🥇 Лучший игрок ЧМ2022.
🥇 Лучший игрок СУПЕРКУБКА.
🥇 Лучший ассистент ЛИГИ1.
🥇 ФИФА The Best.
🥇 Плеймейкер года IFFHS
🥇 Лучший бомбардир сборных IFFHS.
🥇 Лучший игрок года IFFHS.
🥇 Лауреус спортсмен года.
🥇 FIFPro World XI WINNER.
🥇 Лучший иностранный футболист ЛИГИ1.

Рекорды за сезон 2022/2023 .

1. Больше всех голов в истории ТОП5 Европы ( 496 ) Чемпионат.
2. Больше всех голов в истории ТОП5 Европы ( 704 ).
3. Самый результативный игрок в истории ЧМ ( 21 )
4. Больше всех игрок матча на 1 Чемпионате Мира ( 5 ).
5. Единственный футболистом в ИСТОРИИ кто стал 2 раза лучшим игроком турнира на ЧМ.
6. Больше всех ассистов в ПЛЕЙ-ОФФ ЧМ за всю историю.
7. Единственный игрок на ЧМ, кто забил в групповом этапе, 16 раунде, четвертьфинала, полуфинала и финала на 1 ЧМ.
8. Самый лучший дриблер в истории ЧМ ( 75 )
9. Единственный игрок, который забил или ассистировал в 14 разных играх Чемпионата Мира.

БОНУСЫ в сезоне.
Больше всех лучший игрок матча в Европе 25 раз.
Больше всех голов из-за штрафного 15 раз.
Больше всех голов со штрафного 6 раз.

И это не ЗМ???
+15
-10
+5
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Tristan...
Ответ deadjoker
Месси получит награжу за 10 игр в сезоне. Холланд проведший лучше 30 игр получит ничего :)
Каннаваро 2006, Роналдо 2002, Зидан 1998 тоже получили ЗМ за 10 игр в сезоне. К их ЗМ вопросов же нет?
+4
0
+4
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ Тюменский медвежонок
вы возможно удивитесь но 90% футболистов за деньги что угодно сделают) предательство родного клуба, развал родного клуба, поздравление с днем рождения любого ноунейма и т.д.)
Вы тоже возможно удивитесь, но не только футболисты за деньги что угодно сделают. 90% людей на это готовы.
+4
-1
+3
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Квадратное личико
Ответ Momos
Мы никогда не забудем высокое мастерство Месси при пробитии всех шести пенальти на ЧМ
Ты пишешь ложь.
1) Месси бил 5 пенальти, а не 6, как ты написал.
2) Даже если брать послематчевые, которые никогда ни в какой статистике не учитываются, он бил 7, но никак не 6, как ты написал.
3) Мастерство Месси на минувшем ЧМ в гораздо большей степени проявлялось в 6 голевых действиях без учёта пенальти (3 голах и 3 голевых передачах), которые он совершил. В том числе, по одному голевому действию без пенальти в каждом матче плей-офф (чего до Месси не делал никто в истории чемпионатов мира).
Для того, чтоб очернить Месси, тебе приходится врать. Осознай это. Осознай то, что ты делаешь и на что ты идёшь. Посмотри на самого себя..
+4
-1
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Tristan...
Ответ deadjoker
Пересмотрите сезоны :) тогда даже статистика велась. Просто сравните
Они получили свои ЗМ за победу на ЧМ. Даже не становясь лучшим игроком турнира. Месси сделал и то и то
+3
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Илья Мурашов
Ответ Роман
Холанд забивает 5 пенальти на ЧМ, Месси выигрывает требл. Мессифилы бы плачь вселенского масштаба бы устроили, если бы ЗМ давали Холанду за 5 пенок. А когда Месси, то это другое.
В первую очередь оценивают игру футболиста, а потом трофеи и статистику. Подставленная нога не тянет на лучшего игрока. Но ЗБ и The Best от ФИФА получит.
+8
-5
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Tazemyrat Tolayew
Величайший футболист всех времен Лео Месси 18.12.2022 возьмёт рекордный 8 золотой мяч 30 октября, а тот кто захотела догнать по золотым мячам, смиренно ушла покорять нефтоевродоллары в СА лигу! Самое главное она крсемёрка смирилась тогда когда не нашла себе сила выиграть сб. Марокко на ЧМ
+9
-6
+3
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Blaumerc
Ответ S. A.
Игрок в дебютном сезоне забил 36 голов в сильнейшей лиге мира, обновив тем самым рекорд, помог выиграть команде требл, чего она до этого не делала никогда в своей истории. Всего за сезон, забил 52 гола. Но нет, кое-кто стал Чемпионом Мира, забив 7 мячей, 4 из которых с пенальти, и поэтому только он должен получить Золотой Мяч. Пофиг на то, что во второй части сезона его не было видно, а клуб бездарно вылетел в 1/8 ЛЧ. 7 матчей на ЧМ, 7 голов, 4 из которых с пенальти > 50+ матчей, 52 гола, требл и рекорд АПЛ по голам. Что у них в голове?
не знаю что в голове у людей которые играли на высочайшем уровне (Роналдо, Оуен и др) которые сами выигрывали ЗМ, и признают что Месси достоин. так как Месси в целом провёл отличный сезон, и по гол+пас был лучшим в мире.
но точно знаю что в голове у хейтеров на спортс, одна желчь из-за того что их кумир кринж никогда не встанет в один ряд с Месси.
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Greatest Of All Time
Ответ Gosha Virobian
Объективно главной звездой ЧМ был Мбаппе, он в одиночку в финале вернул Францию из ямы. Кидайте минусы, но это факт. Месси может быть лучший футболист в истории, но если брать матчи ЧМ, то Черепашка гениален на ЧМира
А где он был против Англии и Марокко??))))
Месси во всех матчах ПЛЕЙ-ОФФ тащил. А мбапе никто не видел в плей-офф против Англии и Марокко, там тащил Гризман и Жиру.
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Вальдано
Ответ Greatest Of All Time
Статистика Месси с 1 августа 2022 до 31 июля 2023 года. 58 Матчей. 67 результативных действий. 🏆 ЧЕМПИОН МИРА. 🏆 ЧЕМПИОН ЛИГИ1. 🏆 СУПЕРКУБОК ФРАНЦИИ. 🥇 Лучший игрок ЧМ2022. 🥇 Лучший игрок СУПЕРКУБКА. 🥇 Лучший ассистент ЛИГИ1. 🥇 ФИФА The Best. 🥇 Плеймейкер года IFFHS 🥇 Лучший бомбардир сборных IFFHS. 🥇 Лучший игрок года IFFHS. 🥇 Лауреус спортсмен года. 🥇 FIFPro World XI WINNER. 🥇 Лучший иностранный футболист ЛИГИ1. Рекорды за сезон 2022/2023 . 1. Больше всех голов в истории ТОП5 Европы ( 496 ) Чемпионат. 2. Больше всех голов в истории ТОП5 Европы ( 704 ). 3. Самый результативный игрок в истории ЧМ ( 21 ) 4. Больше всех игрок матча на 1 Чемпионате Мира ( 5 ). 5. Единственный футболистом в ИСТОРИИ кто стал 2 раза лучшим игроком турнира на ЧМ. 6. Больше всех ассистов в ПЛЕЙ-ОФФ ЧМ за всю историю. 7. Единственный игрок на ЧМ, кто забил в групповом этапе, 16 раунде, четвертьфинала, полуфинала и финала на 1 ЧМ. 8. Самый лучший дриблер в истории ЧМ ( 75 ) 9. Единственный игрок, который забил или ассистировал в 14 разных играх Чемпионата Мира. БОНУСЫ в сезоне. Больше всех лучший игрок матча в Европе 25 раз. Больше всех голов из-за штрафного 15 раз. Больше всех голов со штрафного 6 раз. И это не ЗМ???
Сейчас вылезет тот, который "Итак, что мы имеем".. 😄🤭
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Tristan...
Ответ Power Lifting
Другие забивают 50+ голов за 10 встреч, но Лео Месси выиграл ЧМ. Игра головой дала о себе знать, Майкл)
Каннаваро 2006, Роналдо 2002, Зидан 1998 - эти парни тоже выиграли ЧМ. К их ЗМ вопросы есть?
+2
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