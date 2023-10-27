Оуэн о «Золотом мяче»: «Удивлюсь, если Месси не получит. Холанд забил 52 гола в 53 матчах и выиграл требл, но Лео стал чемпионом мира и главной звездой»
Майкл Оуэн оценил шансы Лионеля Месси и Эрлинга Холанда на «Золотой мяч».
– Кто достоин получить «Золотой мяч» и кто его получит?
– Думаю, два человека заслужили «Золотой мяч» в этом году.
Было несколько лет без каких-то выдающихся достижений, бывали более слабые года. Но в этом году можно сказать, что есть два выдающихся кандидата.
Холанд забил 52 гола в 53 матчах и выиграл требл. Впечатляющая работа весь год. Но я не думаю, что он выиграет. Он будет доблестным кандидатом, но станет вторым.
Потому что Месси, очевидно, провел год, о котором, вероятно, мечтал на протяжении всей карьеры. Наверное, у него были сезоны получше в плане выступлений, но он выиграл чемпионат мира и стал главной звездой – это практически подводит итог идеальной карьеры, не так ли?
Так что я бы удивился, если бы Месси не выиграл, – сказал бывший форвард «Ливерпуля», «Реала» и сборной Англии Оуэн в интервью As USA и DAZN Bet.
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Меняя вот не давно Луиш Фигу поздравил
А что им остаётся делать
А 30 октября им всем надо будет скорая помощь
58 Матчей.
67 результативных действий.
🏆 ЧЕМПИОН МИРА.
🏆 ЧЕМПИОН ЛИГИ1.
🏆 СУПЕРКУБОК ФРАНЦИИ.
🥇 Лучший игрок ЧМ2022.
🥇 Лучший игрок СУПЕРКУБКА.
🥇 Лучший ассистент ЛИГИ1.
🥇 ФИФА The Best.
🥇 Плеймейкер года IFFHS
🥇 Лучший бомбардир сборных IFFHS.
🥇 Лучший игрок года IFFHS.
🥇 Лауреус спортсмен года.
🥇 FIFPro World XI WINNER.
🥇 Лучший иностранный футболист ЛИГИ1.
Рекорды за сезон 2022/2023 .
1. Больше всех голов в истории ТОП5 Европы ( 496 ) Чемпионат.
2. Больше всех голов в истории ТОП5 Европы ( 704 ).
3. Самый результативный игрок в истории ЧМ ( 21 )
4. Больше всех игрок матча на 1 Чемпионате Мира ( 5 ).
5. Единственный футболистом в ИСТОРИИ кто стал 2 раза лучшим игроком турнира на ЧМ.
6. Больше всех ассистов в ПЛЕЙ-ОФФ ЧМ за всю историю.
7. Единственный игрок на ЧМ, кто забил в групповом этапе, 16 раунде, четвертьфинала, полуфинала и финала на 1 ЧМ.
8. Самый лучший дриблер в истории ЧМ ( 75 )
9. Единственный игрок, который забил или ассистировал в 14 разных играх Чемпионата Мира.
БОНУСЫ в сезоне.
Больше всех лучший игрок матча в Европе 25 раз.
Больше всех голов из-за штрафного 15 раз.
Больше всех голов со штрафного 6 раз.
И это не ЗМ???
1) Месси бил 5 пенальти, а не 6, как ты написал.
2) Даже если брать послематчевые, которые никогда ни в какой статистике не учитываются, он бил 7, но никак не 6, как ты написал.
3) Мастерство Месси на минувшем ЧМ в гораздо большей степени проявлялось в 6 голевых действиях без учёта пенальти (3 голах и 3 голевых передачах), которые он совершил. В том числе, по одному голевому действию без пенальти в каждом матче плей-офф (чего до Месси не делал никто в истории чемпионатов мира).
Для того, чтоб очернить Месси, тебе приходится врать. Осознай это. Осознай то, что ты делаешь и на что ты идёшь. Посмотри на самого себя..
но точно знаю что в голове у хейтеров на спортс, одна желчь из-за того что их кумир кринж никогда не встанет в один ряд с Месси.
Месси во всех матчах ПЛЕЙ-ОФФ тащил. А мбапе никто не видел в плей-офф против Англии и Марокко, там тащил Гризман и Жиру.