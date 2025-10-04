Судья назначил пенальти в пользу «Реала» в игре с «Вильярреалом» за фол Марина на Винисиусе. Бразилец забил сам
«Реал» заработал пенальти в матче с «Вильярреалом».
Команды проводят матч в рамках 8-го тура Ла Лиги.
На 68-й минуте вингер мадридцев Винисиус Жуниор упал в штрафной площади соперника после контакта с защитником Рафой Марином. Главный арбитр встречи Гильермо Куадра Фернандес назначил 11-метровый, бразильский футболист сам его реализовал.
Фото: кадр из трансляции
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
