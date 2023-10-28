Тюкавин отдал бы «Золотой мяч» Мбаппе: «Месси, Килиан, Холанд войдут в тройку»
Константин Тюкавин отдал бы «Золотой мяч» Килиану Мбаппе.
– Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?
– Мбаппе.
– Как думаете, кто войдет в тройку на итоговом голосовании?
– Месси, Мбаппе, Холанд, – сказал форвард «Динамо»
Напомним, «Золотой мяч» будет вручен в понедельник, 30 октября.
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А вообще похвально, фанаты роналду еще держатся.
То ли это от недалекости, то ли от тотальной зашоренности.
Признаюсь , я не знаю как бы пережил крах кумира и триумф главного конкурента)
Киллиан третий после Де Брюйне
И не видеть этого могут неадекваты