Тюкавин отдал бы «Золотой мяч» Мбаппе: «Месси, Килиан, Холанд войдут в тройку»

Теги премьер-лига Россия Лионель Месси Динамо Москва Золотой мяч Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Константин Тюкавин Футбол

Константин Тюкавин отдал бы «Золотой мяч» Килиану Мбаппе.

– Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?

– Мбаппе.

– Как думаете, кто войдет в тройку на итоговом голосовании?

– Месси, Мбаппе, Холанд, – сказал форвард «Динамо»

Напомним, «Золотой мяч» будет вручен в понедельник, 30 октября.

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19 комментариев

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Faust Doc
Ничего не понимаю, сейчас ЗМ у Смолова или Тюкавина????
+4
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Oleg
Ответ Artem Piatkov
По версии Мессифанов Мбаппе, Снейдер, Ван Дейк и Левандовский" если действительно заслуживают, то докажут это в следующем сезоне" Так и живём:)
Ты не живешь, ты существуешь)
А вообще похвально, фанаты роналду еще держатся.
То ли это от недалекости, то ли от тотальной зашоренности.
Признаюсь , я не знаю как бы пережил крах кумира и триумф главного конкурента)
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Илья Мурашов
Ответ Artem Piatkov
По версии Мессифанов Мбаппе, Снейдер, Ван Дейк и Левандовский" если действительно заслуживают, то докажут это в следующем сезоне" Так и живём:)
Также, как Рибери, Нойер
+1
0
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Олег Забродский
Если бы он у него был
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T622222
Хорошо что он не решает
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Spaten
Тюкавин: я не смогу в Голливуд, у меня ёлки))
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Anton Abaturov
Холланд должен брать
Киллиан третий после Де Брюйне
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-1
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Илья Мурашов
Интересный выбор. Решил выделиться или в правду считает Мбаппе достойным? В любом случае, Мбаппе нечем крыть достижения Месси и Холанна. Скорее всего, станет третьим.
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Илья Мурашов
Ответ Роман
Мбаппе был лучше Месси на ЧМ, в Лиге 1, Кубке Франции и ЛЧ. У пешего маркетинг на полную работает. ЗМ уже давно не имеет ценности, он как приз журналистских симпатий.
Давно? Это с какого года? С 2018?
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Quiet Dad
Ответ Artem Piatkov
По версии Мессифанов Мбаппе, Снейдер, Ван Дейк и Левандовский" если действительно заслуживают, то докажут это в следующем сезоне" Так и живём:)
и Тыщпищук!!
+1
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Anton Abaturov
Ответ Роман
С приходом Месси футбол превратился в цирк. Что их Барса с купленным судейским корпусом и левыми трофеями. Что в ЛЧ Эвребе, Айтейкин. Так и на ЧМ. Мистер пенка. И вот они мистеру пенки хотят дать ЗМ. Хотя Мбаппе и Холанд лучше его. Играй в одной команде Холанд, Мбаппе, Меси. Последний бы на лавке сидел.
Бро, ты прав на все 146%
И не видеть этого могут неадекваты
+3
-3
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Edwin_Hubble
Ответ Anton Abaturov
Холланд должен брать Киллиан третий после Де Брюйне
А потом ты проснулся
+2
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