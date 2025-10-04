Аморим об отказе менять схему: «Я тренер большого клуба – и СМИ будут указывать, что мне делать? Моя самая большая проблема в том, что игроки верят вам»

Рубен Аморим объяснил, почему не хочет отказываться от своей схемы.

«Я тренер клуба, большого клуба. И СМИ будут указывать, что мне делать? Этого не может быть. Так продолжаться не может.

Моя самая большая проблема в том, что мои игроки верят вам, ребята [из СМИ], когда вы говорите, что проблема нашей команды в схеме. Меня это раздражает, потому что я вижу команду.

Эта команда много лет играла по другой системе. И тогда вы говорили об отсутствии индивидуальности, о чем угодно еще, я не знаю. Так что дело не в схеме. Дело в мелких деталях, в том, как мы играем», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед » перед матчем с «Сандерлендом» в 7-м туре АПЛ (2:0).