  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Агент Дзюбы о незабитом пенальти «Зениту»: «Артему не 18 лет, к концу матча набирается усталость, очень сводило ногу. Но его эта ситуация не сломит, он личность»
8

Агент Дзюбы о незабитом пенальти «Зениту»: «Артему не 18 лет, к концу матча набирается усталость, очень сводило ногу. Но его эта ситуация не сломит, он личность»

Агент Артема Дзюбы высказался о незабитом пенальти форварда.

«Акрон» и «Зенит» сыграли вничью в 11-м туре Мир РПЛ (1:1). В компенсированное ко второму тайму время Дзюба при счете 1:1 не реализовал 11-метровый. 

«Артем провел очень хороший матч, поучаствовал в голе команды, выиграл много единоборств. Он стабильно проводит сезон. Но не будем забывать, что ему не 18 лет, к концу матча набирается усталость.

Говорили с ним после игры, Артем сказал, что очень сводило ногу в конце. Это не оправдание, просто как факт. После такого объема работы концентрация не может быть стопроцентной, это очевидно. Но Артем – сильный человек, личность, его эта ситуация не сломит. Артем настроен по-боевому, хочет вернуть должок команде», – сказал Леонид Гольдман

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАртем Дзюба
logoАкрон
logoЗенит
Леонид Гольдман
logoпремьер-лига Россия
logoСпорт-Экспресс
агенты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кордоба о словах Дзюбы про его симуляции: «Если посмотрите, какие фолы на мне совершаются… Я не плачу, я мужчина. Все сегодня видели пенальти Артема и понимали, что будет дальше»
25сегодня, 17:48
Тедеев о незабитом пенальти Дзюбы «Зениту»: «Артем был выхолощен к концу матча. Перед игрой он сказал правильную речь, я вспомнил, что он делал на ЧМ, когда всколыхнул всю страну»
16сегодня, 13:48
Тедеев про 1:1 с «Зенитом»: «Акрон» должен был побеждать – не из-за пенальти, а из-за созданных моментов. Судьи не дрогнули – это делает наш футбол сильнее. Дзюба – гладиатор»
33сегодня, 13:05
Главные новости
За фол на Винисиусе Моуриньо из «Вильярреала» получил вторую желтую. Вингера «Реала» придержали за плечо – он упал, схватившись за лицо
5117 минут назадФото
У «Динамо» при Карпине ни одной победы над командами из топ-8 РПЛ в семи матчах
1019 минут назад
«Реал» выиграл 9 из 10 матчей сезона и проиграл «Атлетико» 2:5. Дальше – «Хетафе», «Ювентус» и «Барса»
5229 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» обыграл «Вильярреал», «Атлетик» победил «Мальорку», «Барселона» сыграет с «Севильей» в воскресенье
3532 минуты назад
«Реал» обыграл «Вильярреал» – 3:1. У Винисиуса дубль, Мбаппе забил и сделал ассист, Моуриньо удалили
39432 минуты назад
У Мбаппе гол и ассист в игре с «Вильярреалом». Форвард «Реала» – лучший бомбардир Ла Лиги с 9 голами в 8 играх
1333 минуты назад
Аморим об отказе менять схему: «Я тренер большого клуба – и СМИ будут указывать, что мне делать? Моя самая большая проблема в том, что игроки верят вам»
1438 минут назад
Артета про 2:0 с «Вест Хэмом»: «Абсолютное доминирование «Арсенала». У нас сложный график, тяжелые травмы, но мы все равно играем хорошо»
1646 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» разгромил «Кремонезе», «Лацио» сыграл 3:3 с «Торино», «Аталанта» и «Комо» поделили очки
3151 минуту назад
«Арсенал» выиграет АПЛ с вероятностью 41,58%. Шансы «Ливерпуля» – 35,74%, «Ман Сити» – 10,74%, «Челси» – 2,02%, «МЮ» – 0,08% (Opta)
1555 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-судья Бурруль об удалении у «Вильярреала» в матче с «Реалом»: «Скорее спровоцировано Винисиусом, который сам упал. Там не было явной перспективной атаки»
1 минуту назад
У Мбаппе ушиб голеностопа. Форвард «Реала» поедет в сборную Франции, скорее всего
37 минут назад
Чемпионат Франции. «Марсель» разгромил «Мец», «Монако» Головина сыграет с «Ниццей» в воскресенье, «ПСЖ» Сафонова – с «Лиллем»
628 минут назад
Слот о трех поражениях «Ливерпуля» подряд: «Дело в соперниках. У «Челси» дома всегда сложно, с «Галатасараем» у нас был выход один на один перед пенальти, гол «Пэлас» – в конце добавленного времени»
1439 минут назад
Судья назначил пенальти в пользу «Реала» в игре с «Вильярреалом» за фол Марина на Винисиусе. Бразилец забил сам
1248 минут назадФото
МЛС. «Интер Майами» Месси примет «Нью-Инглэнд», «Канзас Сити» без Шапи в гостях у «Миннесоты», «Атланта» Миранчука сыграет с «Лос-Анджелесом» в ночь на понедельник
350 минут назад
У Кузяева небольшое сотрясение и перелом носа после столкновения с Баняцем в матче с «Крыльями»
257 минут назад
Конате получил травму квадрицепса в матче «Ливерпуля» с «Челси»
7сегодня, 20:10
Мостовой о 5:3 в игре «Локо» и «Динамо»: «Получился настоящий футбольный экстаз! Такой матч лишний раз подтверждает мои слова, футбол – не наука»
7сегодня, 20:04
Аморим про «МЮ»: «Знаю, игроки не хотят постоянно менять тренеров, но нужно показывать это и на поле. Поддерживать тренера – это думать: «Буду биться насмерть ради шанса убежать в контратаку»
2сегодня, 19:58