Агент Дзюбы о незабитом пенальти «Зениту»: «Артему не 18 лет, к концу матча набирается усталость, очень сводило ногу. Но его эта ситуация не сломит, он личность»

Агент Артема Дзюбы высказался о незабитом пенальти форварда.

«Акрон » и «Зенит » сыграли вничью в 11-м туре Мир РПЛ (1:1). В компенсированное ко второму тайму время Дзюба при счете 1:1 не реализовал 11-метровый.

«Артем провел очень хороший матч, поучаствовал в голе команды, выиграл много единоборств. Он стабильно проводит сезон. Но не будем забывать, что ему не 18 лет, к концу матча набирается усталость.

Говорили с ним после игры, Артем сказал, что очень сводило ногу в конце. Это не оправдание, просто как факт. После такого объема работы концентрация не может быть стопроцентной, это очевидно. Но Артем – сильный человек, личность, его эта ситуация не сломит. Артем настроен по-боевому, хочет вернуть должок команде», – сказал Леонид Гольдман .