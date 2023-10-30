Гвардиола о «Золотом мяче»: «Если Месси победит, это будет справедливо из-за ЧМ. Если Холанд выиграет, это будет справедливо из-за его сезона. В этом году должны дать две награды!»

Теги Манчестер Сити МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси Пеп Гвардиола Золотой мяч Интер Майами Эрлинг Холанд Футбол

Пеп Гвардиола высказался о борьбе за «Золотой мяч».

Церемония вручения награды лучшему игроку года пройдет в Париже сегодня. 

«Я очень симпатизирую и Месси, и Холанду. Если Месси победит, это будет справедливая победа из-за чемпионата мира. Если Холанд выиграет, это будет справедливо из-за сезона, который он провел. 

В этом году должны дать две награды! Они оба заслуживают победы», – сказал главный тренер «Манчестер Сити». 

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27 комментариев

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Aleksey Yashin
Если победит Кокорин, это будет просто справедливо
+14
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Ман Сити
Ответ Oleg
ЗМ уже второй год как не награда за год, а за сезон. Теперь циферки: Месси: 54 игры 38 голов 27 ассистов Чемпион Мира Лучший игрок ЧМ Чемпион Франции Лучший ассистент Лиги 1 Холанд: 57 игр 54 гола 5 асстстов ЛЧ АПЛ Месси дубль в финале главного турнира в истории, Холанда в решающих матчах с радарами искали.
Т.е. например "Лучший ассистент Лиги 1" надо включить.

А лучший игрок АПЛ сезона или золотая бутса не достойны сюда?)
Или Кубок Англии.

Правильно, а то строчек наберется больше чем у Месси.
+16
-6
+10
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San Remo
Лео 8 й золотой по закону сегодня получит. это будет справедливо.
+5
-2
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Мукунку хороший
Ответ Aleksey Yashin
Если победит Кокорин, это будет просто справедливо
Или хотя бы поборется с Заболотным)
+3
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Adrenaline Z
получит заслуженно чемпион мира Месси. это даже не обсуждается
+4
-3
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Квадратное личико
Ответ Илья Мурашов
Роналду 0 трофеев выиграл ЗМ у Рибери с треблом. Ривалдо с Кубком Америки выиграл ЗМ у МЮ с треблом. И только Месси с ЧМ не достоин ЗМ по мнению некоторых.
Слишком дельное и адекватное замечание, приятель. Артёмка такого не любит. Жди десятки дизов со всех его артёмок(
+1
0
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Сикарио
Наоборот, в этом сезоне никто не достоин награды. Можно пропустить.
+5
-5
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Мукунку хороший
Три..
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kaka10
Пеп уже давно не тренирует Месси, но относится к нему лучше чем к своим игрокам.

Заменив Холланда после пента-трика в плей-офф ЛЧ за полчаса до конца, Гвардиола продемонстрировал свою зависть. Ибо Холланд мог поставить исторический рекорд.

Я бы на месте Холланда кинул в прессе предъяву тренеру за такое отношение
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Илья Мурашов
Роналду 0 трофеев выиграл ЗМ у Рибери с треблом. Ривалдо с Кубком Америки выиграл ЗМ у МЮ с треблом. И только Месси с ЧМ не достоин ЗМ по мнению некоторых.
+9
-9
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Tseren031293
Каннаваро-2006
Роналдо-2002
Зизу-1998
В 2014 у немцев была ровная команда и не было ярковыраженного лидера (Озил, Кроос, Мюллер, Хедира) решанул Гетце.
В 2010 тоже самое лучший бомбардир Вилья, игру делали Хави и Иньеста.
По этой логике должен получить Месси так как 7+3 на ЧМ решая на каждой стадии (в одиночку никто не выиграет) но именно Лео внёс наибольший вклад !
Хейтеры уже готовы даже Альваресу отдать, против которого болели на ЧМ!
+3
-3
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DanMus
Почему нет Де Брюйне?
0
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Spaten
Пилите Шура! Они Золотые!
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Oleg
Ответ Ман Сити
Т.е. например "Лучший ассистент Лиги 1" надо включить. А лучший игрок АПЛ сезона или золотая бутса не достойны сюда?) Или Кубок Англии. Правильно, а то строчек наберется больше чем у Месси.
Главная строчка это то, что Холанд провалил решающие матчи.
+1
-1
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Kahn01
Ответ Aleksey Yashin
Если победит Кокорин, это будет просто справедливо
Премия золотой стул. Во всех смыслах
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Заборостроитель
Ответ kaka10
Пеп уже давно не тренирует Месси, но относится к нему лучше чем к своим игрокам. Заменив Холланда после пента-трика в плей-офф ЛЧ за полчаса до конца, Гвардиола продемонстрировал свою зависть. Ибо Холланд мог поставить исторический рекорд. Я бы на месте Холланда кинул в прессе предъяву тренеру за такое отношение
Да,Холанду надо баночку пепси на тренировке открыть.
Поставить Пепа на место.😉
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