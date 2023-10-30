Гвардиола о «Золотом мяче»: «Если Месси победит, это будет справедливо из-за ЧМ. Если Холанд выиграет, это будет справедливо из-за его сезона. В этом году должны дать две награды!»

Пеп Гвардиола высказался о борьбе за «Золотой мяч».

Церемония вручения награды лучшему игроку года пройдет в Париже сегодня.

«Я очень симпатизирую и Месси, и Холанду. Если Месси победит, это будет справедливая победа из-за чемпионата мира. Если Холанд выиграет, это будет справедливо из-за сезона, который он провел.

В этом году должны дать две награды! Они оба заслуживают победы», – сказал главный тренер « ».

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