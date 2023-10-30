Гвардиола о «Золотом мяче»: «Если Месси победит, это будет справедливо из-за ЧМ. Если Холанд выиграет, это будет справедливо из-за его сезона. В этом году должны дать две награды!»
Пеп Гвардиола высказался о борьбе за «Золотой мяч».
Церемония вручения награды лучшему игроку года пройдет в Париже сегодня.
«Я очень симпатизирую и Месси, и Холанду. Если Месси победит, это будет справедливая победа из-за чемпионата мира. Если Холанд выиграет, это будет справедливо из-за сезона, который он провел.
В этом году должны дать две награды! Они оба заслуживают победы», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
А лучший игрок АПЛ сезона или золотая бутса не достойны сюда?)
Или Кубок Англии.
Правильно, а то строчек наберется больше чем у Месси.
Заменив Холланда после пента-трика в плей-офф ЛЧ за полчаса до конца, Гвардиола продемонстрировал свою зависть. Ибо Холланд мог поставить исторический рекорд.
Я бы на месте Холланда кинул в прессе предъяву тренеру за такое отношение
Роналдо-2002
Зизу-1998
В 2014 у немцев была ровная команда и не было ярковыраженного лидера (Озил, Кроос, Мюллер, Хедира) решанул Гетце.
В 2010 тоже самое лучший бомбардир Вилья, игру делали Хави и Иньеста.
По этой логике должен получить Месси так как 7+3 на ЧМ решая на каждой стадии (в одиночку никто не выиграет) но именно Лео внёс наибольший вклад !
Хейтеры уже готовы даже Альваресу отдать, против которого болели на ЧМ!
Поставить Пепа на место.😉