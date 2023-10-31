«Манчестер Сити» – клуб года по версии France Football 2-й раз подряд. «Барселона» выиграла приз в женском футболе

Названы лучшая мужская и женская команды 2023 года по версии France Football.

Лучшим клубом года признан « », выигравший требл в сезоне-2022/23 – , и Лигу чемпионов. «Горожане» выигрывают эту премию во второй раз подряд.

Лучшей командой в женском футболе стала « », выигравшая женский чемпионат и Лигу чемпионов.

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