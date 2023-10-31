«Манчестер Сити» – клуб года по версии France Football 2-й раз подряд. «Барселона» выиграла приз в женском футболе

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Названы лучшая мужская и женская команды 2023 года по версии France Football.

Лучшим клубом года признан «Манчестер Сити», выигравший требл в сезоне-2022/23 – АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов. «Горожане» выигрывают эту премию во второй раз подряд.

Лучшей командой в женском футболе стала «Барселона», выигравшая женский чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

23 комментария

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Гамарджоба Генацвале
Ответ M J
Странно что не сборная Аргентины
Слишком палевно признавать Аргентину лучшим клубом.
+37
-5
+32
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Квадратное личико
Сезон Сити потрясающ был. Дримтим. Последними такими на моей памяти Барселона 2015 и Бавария 2013 были. Монстры.
+27
-7
+20
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Си Эм Панк
Ответ Artem Piatkov
Комментарий скрыт
Логика это просто не твоё (
+25
-5
+20
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M J
Странно что не сборная Аргентины
+16
-8
+8
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S H A R K
Ответ Bazilic
Комментарий скрыт
Барселона 2019 слабая команда была. Всё в основном на Месси и Бускетсе держалось.
+10
-2
+8
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serginn
Сити - лучшие, и плачьте хейтеры, это факт.
+11
-4
+7
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Bazilic
Ответ S H A R K
Барселона 2019 слабая команда была. Всё в основном на Месси и Бускетсе держалось.
Знаю, но там один Месси был больше многих команд
+5
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Alex Slobodskikh
Да, Барса была хороша.
Назначение Хави оправдывает себя
+3
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OldCityFan
Здесь без вариантов)
+4
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Горькие слёзы Моуриньо
Команда - пожалуй, да. В плане того что они показывали на поле - вопросов 0. Но если брать из левые спонсорские контракты и всю муть с нарушениями - возникает много вопросов к Мансити именно как к клубу
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0
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San Remo
рад за Манчестер сити и женскую Барселону!
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НИЧЕГО СМЕШНОГО
Женская бчк >мужской бчк 😁
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Собиратель хаоса
Выбор в этом году был очень сложным, конечно😄
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72bp4cq2tr
Ответ Квадратное личико
Сезон Сити потрясающ был. Дримтим. Последними такими на моей памяти Барселона 2015 и Бавария 2013 были. Монстры.
У тебя просто память барселоновская и тебе это не позволяет признать, что Мадрид Зидана был уникальным коллективом))
На его памяти, говорит😸
Мадрид в течение трех лет не проиграл ни одного противостояния с праймовыми ТОП клубами на своем пике, но болела барсы всеми силами пытается забыть это😸🤡
Отскок Сити в финале против Интера был монструозным, не поспоришь.
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Ювентиниус
Ответ Dexter Morgan
Ну это бесспорно. И персонально Холанд лучший в мире. Де Брюйне на втором месте.
Все таки супер лучший среди лучших очевидно аргентинский вундеркинд😀
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