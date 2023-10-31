«Манчестер Сити» – клуб года по версии France Football 2-й раз подряд. «Барселона» выиграла приз в женском футболе
Названы лучшая мужская и женская команды 2023 года по версии France Football.
Лучшим клубом года признан «Манчестер Сити», выигравший требл в сезоне-2022/23 – АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов. «Горожане» выигрывают эту премию во второй раз подряд.
Лучшей командой в женском футболе стала «Барселона», выигравшая женский чемпионат Испании и Лигу чемпионов.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Назначение Хави оправдывает себя
На его памяти, говорит😸
Мадрид в течение трех лет не проиграл ни одного противостояния с праймовыми ТОП клубами на своем пике, но болела барсы всеми силами пытается забыть это😸🤡
Отскок Сити в финале против Интера был монструозным, не поспоришь.