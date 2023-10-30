Пиоли о 2:2 с «Наполи»: «Когда ведешь 2:0, надо побеждать. Одно очко – это разочарование»
Стефано Пиоли высказался о ничьей «Милана» и «Наполи» (2:2).
«Ошибкой был первый пропущенный гол, потому что мы позволили сопернику вернуться в игру.
С учетом того, сколько моментов мы создали сегодня, двух забитых голов слишком мало. Обидно ехать домой с одним очком – это разочарование.
Когда ведешь со счетом 2:0, надо побеждать. Мы не переставали играть, не были пассивными, но если в первом тайме мы доминировали, то во втором – немного меньше.
Судьба тренера всегда в руках клуба. У нас есть амбиции побеждать. Мы знаем, что есть еще три или четыре команды, которые могут выиграть чемпионат», – сказал главный тренер «Милана» Пиоли в эфире DAZN.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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На замену выходит игрок из Аргентины за 3.5 млн евро, который не может по мячу попасть. Эта какая-то шутка или как понимать, что профессиональный футболист может такое вытворять на поле сам. Полностью заслужил обратную замену, что ещё больше позорит его пребывание.
По атаке: выбыл Чуквуезе, Окафор только восстановился (тоже ранее умудрился травмироваться), Ёвич сам больной футболист. Вроде вижу как выходит на поле, а в игре не вижу совсем. В итоге выходит карлик из Лацио, который приносит фол на ровном месте ко 2 голу.
Жду возвращения основного состава и первой линии запасных. С ними Пиоли начал здраво, держал 1 место в Серии А и убедительно смотрелись с Ньюкаслом и Дортмундом.
Также радует тройка полузащитников. Видно, что сыгранность улучшается. Меньше времени тратят на пасы и выход в атаку. Муса напоминает Кессие, только более техничный что ли