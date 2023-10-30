Пиоли о 2:2 с «Наполи»: «Когда ведешь 2:0, надо побеждать. Одно очко – это разочарование»

Стефано Пиоли высказался о ничьей «Милана» и «Наполи» (2:2).

«Ошибкой был первый пропущенный гол, потому что мы позволили сопернику вернуться в игру.

С учетом того, сколько моментов мы создали сегодня, двух забитых голов слишком мало. Обидно ехать домой с одним очком – это разочарование.

Когда ведешь со счетом 2:0, надо побеждать. Мы не переставали играть, не были пассивными, но если в первом тайме мы доминировали, то во втором – немного меньше.

Судьба тренера всегда в руках клуба. У нас есть амбиции побеждать. Мы знаем, что есть еще три или четыре команды, которые могут выиграть чемпионат», – сказал главный тренер « » в эфире DAZN.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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