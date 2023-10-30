Пиоли о 2:2 с «Наполи»: «Когда ведешь 2:0, надо побеждать. Одно очко – это разочарование»

Теги Милан Стефано Пиоли серия А Италия Наполи Футбол

Стефано Пиоли высказался о ничьей «Милана» и «Наполи» (2:2).

«Ошибкой был первый пропущенный гол, потому что мы позволили сопернику вернуться в игру.

С учетом того, сколько моментов мы создали сегодня, двух забитых голов слишком мало. Обидно ехать домой с одним очком – это разочарование.

Когда ведешь со счетом 2:0, надо побеждать. Мы не переставали играть, не были пассивными, но если в первом тайме мы доминировали, то во втором – немного меньше.

Судьба тренера всегда в руках клуба. У нас есть амбиции побеждать. Мы знаем, что есть еще три или четыре команды, которые могут выиграть чемпионат», – сказал главный тренер «Милана» Пиоли в эфире DAZN.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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4 комментария

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kaka10
Хочется на эмоциях раскритиковать Пиоли, но ситуация с составом конечно очень странная.

По защите: Выбыл Киер, Тчау дисквалификация, Калюлю сломался в игре, Кальдара включил режим Файзулина

На замену выходит игрок из Аргентины за 3.5 млн евро, который не может по мячу попасть. Эта какая-то шутка или как понимать, что профессиональный футболист может такое вытворять на поле сам. Полностью заслужил обратную замену, что ещё больше позорит его пребывание.

По атаке: выбыл Чуквуезе, Окафор только восстановился (тоже ранее умудрился травмироваться), Ёвич сам больной футболист. Вроде вижу как выходит на поле, а в игре не вижу совсем. В итоге выходит карлик из Лацио, который приносит фол на ровном месте ко 2 голу.

Жду возвращения основного состава и первой линии запасных. С ними Пиоли начал здраво, держал 1 место в Серии А и убедительно смотрелись с Ньюкаслом и Дортмундом.

Также радует тройка полузащитников. Видно, что сыгранность улучшается. Меньше времени тратят на пасы и выход в атаку. Муса напоминает Кессие, только более техничный что ли
+5
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Street Fighter
Ответ llolishe
Манчестер Юнайтед ведя к перерыву 3-0 против Лестера проиграл Лестеру 5-3 помню
К перерыву было 2:1. В начале второго тайма стало 3:1, Андер забил пяткой
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