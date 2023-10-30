Жиру недовольно крикнул после замены, а потом сел на холодильник и закрыл лицо руками

Оливье Жиру проявил недовольство решением тренера Стефано Пиоли заменить его.

37-летний французский форвард сделал дубль в первом тайме матча 10-го тура Серии А с « » (2:2).

На 81-й минуте решил выпустить вместо . Жиру всплеснул руками и что-то выкрикнул на эмоциях, увидев, что его меняют.

Уйдя с поля, Жиру сел на холодильник и закрыл лицо руками. Он досматривал матч, сидя на холодильнике.

Изображение: кадр из трансляции ESPN 2

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