Жиру недовольно крикнул после замены, а потом сел на холодильник и закрыл лицо руками
Оливье Жиру проявил недовольство решением тренера Стефано Пиоли заменить его.
37-летний французский форвард сделал дубль в первом тайме матча 10-го тура Серии А с «Наполи» (2:2).
На 81-й минуте Пиоли решил выпустить Ноа Окафора вместо Оливье. Жиру всплеснул руками и что-то выкрикнул на эмоциях, увидев, что его меняют.
Уйдя с поля, Жиру сел на холодильник и закрыл лицо руками. Он досматривал матч, сидя на холодильнике.
Изображение: кадр из трансляции ESPN 2
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