Жиру недовольно крикнул после замены, а потом сел на холодильник и закрыл лицо руками

Теги Милан Стефано Пиоли серия А Италия Наполи Оливье Жиру Ноа Окафор Футбол

Оливье Жиру проявил недовольство решением тренера Стефано Пиоли заменить его.

37-летний французский форвард сделал дубль в первом тайме матча 10-го тура Серии А с «Наполи» (2:2).

На 81-й минуте Пиоли решил выпустить Ноа Окафора вместо Оливье. Жиру всплеснул руками и что-то выкрикнул на эмоциях, увидев, что его меняют.

Уйдя с поля, Жиру сел на холодильник и закрыл лицо руками. Он досматривал матч, сидя на холодильнике.

Изображение: кадр из трансляции ESPN 2

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12 комментариев

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Good Man
лидер
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Бабайка Бабаяра
Человек реально предан футболу. И это в его возрасте. Аплодирую стоя!
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kaka10
*Шутка про Магуайра*
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0rbit
Ответ VERBLYUD
Хотел оформить хет-трик
хотел победить
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Grateskdurun
охладил точку, молодец.
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Splin
Ответ Grateskdurun
охладил точку, молодец.
разумно, не молод уже всеж😄
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Nachalnik
Нормальная реакция. Оливье не скандалист, просто эмоции захлестнули
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VERBLYUD
Хотел оформить хет-трик
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Абдул Абакаев
в этом заголовке прекрасно всё)
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Razrubsis
Жиру был на взводе, пришлось охладить траханье.
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