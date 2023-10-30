«Интер» опережает «Ювентус» на 2 очка, «Милан» – на 3, «Наполи» – на 7, «Рому» – 11

«Интер» лидирует в Серии А после 10-го тура.

«Нерадзурри» дома обыграли «Рому» (1:0), набрали 25 очков и опережают на два балла « » (23), победивший «Верону» (1:0).

В топ-4 также входят « » (22 очка) и « » (18), сыгравшие вничью (2:2) в Неаполе.

Далее расположились « » (17), « » (16), « » (15), « » (14) и « » (13).

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