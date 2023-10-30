«Интер» опережает «Ювентус» на 2 очка, «Милан» – на 3, «Наполи» – на 7, «Рому» – 11

Теги Интер Рома Милан Лацио Аталанта Фиорентина Ювентус серия А Италия Наполи Болонья Футбол

«Интер» лидирует в Серии А после 10-го тура.

«Нерадзурри» дома обыграли «Рому» (1:0), набрали 25 очков и опережают на два балла «Ювентус» (23), победивший «Верону» (1:0).

В топ-4 также входят «Милан» (22 очка) и «Наполи» (18), сыгравшие вничью (2:2) в Неаполе.

Далее расположились «Фиорентина» (17), «Аталанта» (16), «Болонья» (15), «Рома» (14) и «Лацио» (13).

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10 комментариев

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Rio de Janeiro
Самый интересный в мире чемпионат
+14
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+14
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llolishe
Пужжоли чуть не проиграл выигранный матч 🤣
+3
-3
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Е.Р.
У Интера с Ювентусом по 4 сложных матча осталось в 1 круге: между собой, обоим с Наполи и с римлянами, также Аталанта у одних, ФИО у других.
У Милана попроще:ФИО и Аталанта, но и отстают на 3 очка.
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FinoAllaFine FJ
Интересный матч
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Papa Paolo
Ответ Sobachkin
Милан первый тайм огонь, прям и не верилось, но во втором просто встали... и чуть не проиграли....Но есть Меньян. хотя мне кажется второй гол, он зевнул
Не зевнул, там еще очень вовремя нагнулся нападающий в последний момент, что усложнило задачу вратарю.

А вообще браво маленькому аргентинцу, который привез фол на ровном месте.
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Vlados 86
Ответ Мастер снижения зарплат в Барселоне
3 очка - не отрыв.
Да ладно, совсем недавно +2 праздновали почти как скудетто) И Жиру опять герой.
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ArdaTuran
Ответ I am Timur >>M<<
Рома, ну как же не смогла даже долбанный интер обыграть.
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