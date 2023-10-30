«Интер» опережает «Ювентус» на 2 очка, «Милан» – на 3, «Наполи» – на 7, «Рому» – 11
«Интер» лидирует в Серии А после 10-го тура.
«Нерадзурри» дома обыграли «Рому» (1:0), набрали 25 очков и опережают на два балла «Ювентус» (23), победивший «Верону» (1:0).
В топ-4 также входят «Милан» (22 очка) и «Наполи» (18), сыгравшие вничью (2:2) в Неаполе.
Далее расположились «Фиорентина» (17), «Аталанта» (16), «Болонья» (15), «Рома» (14) и «Лацио» (13).
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У Милана попроще:ФИО и Аталанта, но и отстают на 3 очка.
А вообще браво маленькому аргентинцу, который привез фол на ровном месте.