Жиру дважды забил «Наполи» головой. У 37-летнего форварда «Милана» и Франции не было голов 11 матчей подряд

Оливье Жиру сделал дубль в матче с «Наполи».

37-летний форвард «Милана» и сборной Франции дважды забил головой на 22-й и 31-й минутах матча 10-го тура Серии А, воспользовавшись навесами и .

До этих голов Жиру не забивал на протяжении 1 матчей за клуб и сборную.

В 97 матчах за «Милан» француз забил 38 голов и отдал 14 результативных пасов. Подробная статистика Оливье – здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Милан» (0:2, второй тайм).

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