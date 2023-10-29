Жиру дважды забил «Наполи» головой. У 37-летнего форварда «Милана» и Франции не было голов 11 матчей подряд
Оливье Жиру сделал дубль в матче с «Наполи».
37-летний форвард «Милана» и сборной Франции дважды забил головой на 22-й и 31-й минутах матча 10-го тура Серии А, воспользовавшись навесами Кристиана Пулишича и Давиде Калабрии.
До этих голов Жиру не забивал на протяжении 1 матчей за клуб и сборную.
В 97 матчах за «Милан» француз забил 38 голов и отдал 14 результативных пасов. Подробная статистика Оливье – здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Милан» (0:2, второй тайм).
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Красава просто
Еще раз извиняюсь перед ним,что когда его считал так себе форвардом