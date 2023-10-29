Жиру дважды забил «Наполи» головой. У 37-летнего форварда «Милана» и Франции не было голов 11 матчей подряд

Теги Милан Сборная Франции по футболу серия А Италия Наполи Оливье Жиру Давиде Калабрия Кристиан Пулишич Футбол

Оливье Жиру сделал дубль в матче с «Наполи».

37-летний форвард «Милана» и сборной Франции дважды забил головой на 22-й и 31-й минутах матча 10-го тура Серии А, воспользовавшись навесами Кристиана Пулишича и Давиде Калабрии.

До этих голов Жиру не забивал на протяжении 1 матчей за клуб и сборную.

В 97 матчах за «Милан» француз забил 38 голов и отдал 14 результативных пасов. Подробная статистика Оливье – здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Милан» (0:2, второй тайм).

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27 комментариев

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kaka10
Ближе к новому году Оливье начинает напоминать о себе
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ILya__Filimonov
Какой же он крутой !
Красава просто
Еще раз извиняюсь перед ним,что когда его считал так себе форвардом
+19
-3
+16
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Shumi-jr
Ответ deadjoker
Дедушка конечно топ для итальянской лиги
Он и на ЧМ отлично сыграл.
+8
0
+8
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deadjoker
Дедушка конечно топ для итальянской лиги
+6
-1
+5
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Streetbor
Если учесть что Жиру ещё и вратарь это вообще феноменально, на уровне Рожерио Сени)
+5
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Max Zhomkov
Ответ kaka10
Ближе к новому году Оливье начинает напоминать о себе
хихих. Хороший юмор))
+4
0
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lyosha1786
И это ещё не закончен первый тайм.
+3
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Гамарджоба Генацвале
Жиру как хороший коньяк, с годами только круче.
+2
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Uriah Heep
«Милан» не моя команда в Серии А, но на Жиру любо-дорого смотреть. Вспоминаю его игру за «Арсенал».
+2
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Splin
был на этом стадионе..мрак..старье
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deadjoker
Ответ Shumi-jr
Он и на ЧМ отлично сыграл.
Так в сборной у него одна роль, которую он отлично выполняет, создавать мбаппе пространство
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Игорь Новиков
Ответ benjamin92
Игорь, до Нового Года больше двух месяцев
Надо начинать готовиться заранее!!)
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Direct free kick
Ответ kaka10
Ближе к новому году Оливье начинает напоминать о себе
Судак Мендеш оставил Милан без Тареми и ротации ЦФ. Йович это чисто место в заявке и платёжке
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Andrey Yaroslavtsev
Жиру, это голова. )))
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Edo Milanian
а если еще и пенальти возьмет!...)
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Den
кому только жиру не забивал головой
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Reims Start 2023
Жиру всегда правильно использывает его в важных матчах, голова работает так скажем
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Splin
Красава!!!
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King_X
Ответ Shumi-jr
Он и на ЧМ отлично сыграл.
Кроме финала, там с Дембеле были нулевыми, к сожалению
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Direct free kick
Ответ Splin
11 игр без голов....где тут топовое?
Была бы ротация, таких игр было бы 5-7. Не спасибо жуже мендешу, запоровшему покупку Тареми
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Splin
Ответ Direct free kick
Была бы ротация, таких игр было бы 5-7. Не спасибо жуже мендешу, запоровшему покупку Тареми
Ну тоже верно. Но Жиру красава любому
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