Чемпионат Италии. «Дженоа» победила «Салернитану», в воскресенье «Интер» сыграет с «Ромой», «Милан» – с «Наполи»

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«Дженоа» обыграла «Салернитану» (1:0) в стартовом матче 10-го тура Серии А.

 В субботу «Ювентус» сыграет с «Вероной». 

В воскресенье «Интер» будет противостоять «Роме», «Милан» проведет гостевой матч с «Наполи». 

В понедельник «Эмполи» примет «Аталанту» Алексея Миранчука, завершится тур матчем «Лацио» – «Фиорентина». 

Чемпионат Италии

10-й тур

Дженоа – Салернитана 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
27 октября, 21.45, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 35 Гудмундссон.
ДженоаЖозеп Мартинес, Сабелли (Вольякко, 90), Бани (де Винтер, 54), Васкес, Дрэгушин, Аарон Мартин, Бадель (Стротман, 59), Малиновский (Кутлу, 59), Френдруп, Гудмундссон, Ретеги (Экубан, 46).
СалернитанаОчоа, Маццокки, Дьомбер, Пирола, Ловато (Иквуемеси, 64), Брадарич (Самбия, 46), Кандрева (Бохинен, 46), Кулибали, Маджоре (Ленговски, 64), Жоване Кабрал (Тшауна, 77), Диа.
Предупреждения:
Малиновский (37), Маджоре (37), Брадарич (39), Бани (42), Дьомбер (70), де Винтер (71), Иквуемеси (86).

 

Сассуоло – Болонья
Дата проведения
28 октября, 16.00, «Читта-дель-Триколоре»
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Лечче – Торино
Дата проведения
28 октября, 19.00, «виа дель Маре»
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Ювентус – Верона
Дата проведения
28 октября, 21.45, «Альянц Стэдиум»
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Кальяри – Фрозиноне
Дата проведения
29 октября, 14.30, «Сарденья»
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Монца – Удинезе
Дата проведения
29 октября, 17.00, «Stadio Comunale Brianteo»
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Интер – Рома
Дата проведения
29 октября, 20.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Наполи – Милан
Дата проведения
29 октября, 22.45, «Сан-Паоло»
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Эмполи – Аталанта
Дата проведения
30 октября, 20.30, «Карло Кастеллани»
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Лацио – Фиорентина
Дата проведения
30 октября, 22.45, «Стадио Олимпико»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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3 комментария

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Заяцволк
Ну я видел там, Интер, Рома, Фиорентина и Наполи молодцы, достойно защитили честь чемпионата в еврокубках, за это можно пожелать им побед, ну Рома и Интер одновременно не могут победить наверное, тогда ничья получается. Милан совсем стыд, проиграть разгромно мешкам зеро-ЛЧ, у которых уже нет Месси, да ещё и Спартак забрал их форму на матч с Факелом, что-то совсем чёрная полоса, видимо не будет шансов против Наполи. Лацио тоже капец, я смотрел они там против какого-то любительского клуба их Голландии играли, и были раздраконены, не мог поверить своим глазам. Поэтому очевидно тут тоже поражение. А наш Ювентус видимо технарь получил посреди недели ? Что-то в календаре пропущен матч, который должен был быть среди недели, ладно, наверное не поехали для того, чтобы лучше подготовиться, Аллегри же сказал в 4-ку попасть обязательно, понимаем. Поэтому тоже стоит ожидать победы. Ну это я так подробно расписал для всех, особенно для Сандро и Николо, для того, чтобы понятнее было, на кого ставить, не благодарите
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Кирилл Иванов
За Наполи! И лично Хвиче желаю продолжить в том же духе!
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