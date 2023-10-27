Чемпионат Италии. «Дженоа» победила «Салернитану», в воскресенье «Интер» сыграет с «Ромой», «Милан» – с «Наполи»

«Дженоа» обыграла «Салернитану» (1:0) в стартовом матче 10-го тура Серии А.

В субботу « » сыграет с «Вероной».

В воскресенье « » будет противостоять «Роме», « » проведет гостевой матч с « ».

В понедельник «Эмполи» примет «Аталанту» Алексея Миранчука, завершится тур матчем « » – «Фиорентина».

10-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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