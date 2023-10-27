Чемпионат Италии. «Дженоа» победила «Салернитану», в воскресенье «Интер» сыграет с «Ромой», «Милан» – с «Наполи»
«Дженоа» обыграла «Салернитану» (1:0) в стартовом матче 10-го тура Серии А.
В субботу «Ювентус» сыграет с «Вероной».
В воскресенье «Интер» будет противостоять «Роме», «Милан» проведет гостевой матч с «Наполи».
В понедельник «Эмполи» примет «Аталанту» Алексея Миранчука, завершится тур матчем «Лацио» – «Фиорентина».
10-й тур
- Дата проведения
- 27 октября, 21.45, «Луиджи Феррарис»
- Гол:
- 1:0 – 35 Гудмундссон.
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Дженоа –
Жозеп Мартинес, Сабелли (Вольякко, 90), Бани (де Винтер, 54), Васкес, Дрэгушин, Аарон Мартин, Бадель (Стротман, 59), Малиновский (Кутлу, 59), Френдруп, Гудмундссон, Ретеги (Экубан, 46).
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Салернитана –
Очоа, Маццокки, Дьомбер, Пирола, Ловато (Иквуемеси, 64), Брадарич (Самбия, 46), Кандрева (Бохинен, 46), Кулибали, Маджоре (Ленговски, 64), Жоване Кабрал (Тшауна, 77), Диа.
- Дата проведения
- 28 октября, 16.00, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 28 октября, 19.00, «виа дель Маре»
- Дата проведения
- 28 октября, 21.45, «Альянц Стэдиум»
- Дата проведения
- 29 октября, 14.30, «Сарденья»
- Дата проведения
- 29 октября, 17.00, «Stadio Comunale Brianteo»
- Дата проведения
- 29 октября, 20.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 29 октября, 22.45, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 30 октября, 20.30, «Карло Кастеллани»
- Дата проведения
- 30 октября, 22.45, «Стадио Олимпико»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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