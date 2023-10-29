Тен Хаг об «МЮ» после 0:3 от «Сити»: «Мы на пути к вершине и становимся сильнее. Нужно набраться терпения»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг считает, что «МЮ» движется к вершине, несмотря на 0:3 от «Сити».

– Это один из самых разочаровывающих дней для вас?

– Нет. План игры выполнялся очень хорошо. Конечно, поражение в дерби – это разочарование.

– Есть ли прогресс у «МЮ»?

– Вы спрашиваете от этом после матча с «Ман Сити». Хотя три предыдущих матча мы выиграли.

Мы на пути к вершине, мы двигаемся к вершине и снова становимся сильнее.

Нужно набраться терпения… Игроки возвращаются после травм, мы становимся сильнее, – сказал главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг.

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69 комментариев

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llolishe
В ЛЧ же в топ-4 в своей группе ЛЧ пхахаха
+45
-2
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Акира_1
Либо он рофлит, либо пора пригласить докторов в Манчестер, а может оба варианта сразу. 😆
+43
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+43
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JohnnyMulka
МЮ надо снести все, начиная от владельцев клуба, потом все управление, потом тренерский штаб и заканчивая массовой распродажей игроков

То, что представляет из себя клуб сейчас - это середняк.

Уже 10 лет болельщики живут памятью времён Ферги, а клуб на этом играет - зарабатывая миллиарды, для владельцев. На этом все

Ни о каких спортивных результатах речи не идёт. Одна пыль в глаза и вечные надежды, что уж вот с этого сезона будет что-то хорошее.
+28
-1
+27
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Акира_1
Ответ Мастер снижения зарплат в Барселоне
по-крайней мере, он не призывает верить в лимоны 🤷‍♂️ вот кому врач не помешал бы
Почеттино много шуточных вставок делает в ходе интервью, а вот этот господин из МЮ с его ЧСВ огромным очевидно серьёзно говорит.
+19
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United_LP
Таблетки выпить забыл
+13
0
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Эркинбек Апаканов
Типа на 0-6 стремится?
+12
-1
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Alex Legend
Ответ CriminalJoint62
Молодец, Тен Хаг. Никого не обвиняет, идет стабильно к цели. До левого пенальти смотрелись хорошо, Хойлунд мог забивать и Мактоминей. Судьи целенаправленно топят команду, это уже не смешно
К Чемпионшипу
+15
-4
+11
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red hikkikomori
🤡
Говорил что приехал прервать гегемонию Гвардиолы и Клоппа, а по итогу бьёт антирекорды каждый второй матч
https://m.sports.ru/tribuna/blogs/unitedtweets/3045598.html
+8
0
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OldCityFan
Продолжай радовать нас)
+6
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Wizard Harry
Ну пора бы просто всем болельщикам успокоится и признать, без шуток, что у человека психическое заболевание.
Так бывает, к сожалению, хоть ты молод, хоть стар, хоть богат хоть беден🤷🏼‍♂️
Он в своей реальности живет давно)
Игра у него прогрессирует, практически чемпионы. Его трансферы - неоспоримы, ОН КУПИЛ И ОНИ БУДУТ ИГРАТЬ.
Самомнение просто запредельное. Видимо это мания величия и это болячка.
Не выиграл ничего стоящего в своей жизни, но тренер МЮ с кредитом в 400 миллионов.

Болел МЮ искренне жаль)
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red hikkikomori
Ответ Леван Мкртчян
Просто у Хага геометрический образ мышления. Самая нижняя точка треугольника в пространстве тоже называется вершиной. На это дно МЮ и стремится
Гениальная отмазка для Тен Хага: я не физрук, я лысая математичка)
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Леван Мкртчян
Ответ United_LP
Таблетки выпить забыл
Просто у Хага геометрический образ мышления. Самая нижняя точка треугольника в пространстве тоже называется вершиной. На это дно МЮ и стремится
+7
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ASH11
Ответ Мастер снижения зарплат в Барселоне
Эрик, проснись, вы обос ра лись. МЮ играет плохо. практически все победы МЮ это отскоки, на подобии вчерашней победы Реала.
Вообще-то, Реал так годами кубки брал и ничего. Так что, МЮ только мечтать о таких успехах.
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isaac.
Ответ JohnnyMulka
МЮ надо снести все, начиная от владельцев клуба, потом все управление, потом тренерский штаб и заканчивая массовой распродажей игроков То, что представляет из себя клуб сейчас - это середняк. Уже 10 лет болельщики живут памятью времён Ферги, а клуб на этом играет - зарабатывая миллиарды, для владельцев. На этом все Ни о каких спортивных результатах речи не идёт. Одна пыль в глаза и вечные надежды, что уж вот с этого сезона будет что-то хорошее.
Прямо как Спартак
+4
-1
+3
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
Эрик, проснись, вы обос ра лись. МЮ играет плохо. практически все победы МЮ это отскоки, на подобии вчерашней победы Реала.
+13
-10
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Гена Гиндеров
БЕЗ ОБИД,болельщики юнайтед.
Похоже он стремится к вершине дна.
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Скаут Селуса
Господину Тен Хагу пора подавать заявку на поиск вакансии преподавателя физической культуры в какой-нибудь заштатной голландской школе начальных классов...
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U
Тамада, а не тренер.
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LaffyTaffy
у Тен Хаага и Абаскаля много общего
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corazón blanco
Есть стойкое ощущение, что Тен Хаг просто издевается над болельщиками. Разгром в дерби на родном стадионе, а он ищет позитивные моменты и вспоминает предыдущие три победы, которые тоже были вымучены.
+2
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Dvin
Ман Сити для МЮ это сейчас совсем другая весовая категория. Им бодаться с Астон Виллой, Эвертоном, а при удаче с Брайтоном. Увы
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Eridan
Это какой-то суперизвращенный троллинг фанов Маню!))
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Real_v_dushe
Запри Санчо в туалете, это поможет, инфасотка
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ArnoNeputevy
Интересно, что "МС" упорно повторял одну и ту же, весьма простую, комбинацию - с забеганием Бернарду слева и мягким навесом на Холанда. С третьей попытки забили. Странно, почему они не повторили ещё 2-3 раза. С каждым разом оборона "МЮ" теряла Холанда всё увереннее. Так что, прогресс налицо.
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Нефанатик
Арабы через год купят этот середняк вдвое дешевле чем предлагали в этом году.
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