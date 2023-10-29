Тен Хаг об «МЮ» после 0:3 от «Сити»: «Мы на пути к вершине и становимся сильнее. Нужно набраться терпения»

Эрик тен Хаг считает, что «МЮ» движется к вершине, несмотря на 0:3 от «Сити».

– Это один из самых разочаровывающих дней для вас?

– Нет. План игры выполнялся очень хорошо. Конечно, поражение в дерби – это разочарование.

– Есть ли прогресс у «МЮ»?

– Вы спрашиваете от этом после матча с «Ман Сити». Хотя три предыдущих матча мы выиграли.

Мы на пути к вершине, мы двигаемся к вершине и снова становимся сильнее.

Нужно набраться терпения… Игроки возвращаются после травм, мы становимся сильнее, – сказал главный тренер « » Эрик тен Хаг.

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