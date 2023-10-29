Тен Хаг об «МЮ» после 0:3 от «Сити»: «Мы на пути к вершине и становимся сильнее. Нужно набраться терпения»
Эрик тен Хаг считает, что «МЮ» движется к вершине, несмотря на 0:3 от «Сити».
– Это один из самых разочаровывающих дней для вас?
– Нет. План игры выполнялся очень хорошо. Конечно, поражение в дерби – это разочарование.
– Есть ли прогресс у «МЮ»?
– Вы спрашиваете от этом после матча с «Ман Сити». Хотя три предыдущих матча мы выиграли.
Мы на пути к вершине, мы двигаемся к вершине и снова становимся сильнее.
Нужно набраться терпения… Игроки возвращаются после травм, мы становимся сильнее, – сказал главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг.
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Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
То, что представляет из себя клуб сейчас - это середняк.
Уже 10 лет болельщики живут памятью времён Ферги, а клуб на этом играет - зарабатывая миллиарды, для владельцев. На этом все
Ни о каких спортивных результатах речи не идёт. Одна пыль в глаза и вечные надежды, что уж вот с этого сезона будет что-то хорошее.
Говорил что приехал прервать гегемонию Гвардиолы и Клоппа, а по итогу бьёт антирекорды каждый второй матч
https://m.sports.ru/tribuna/blogs/unitedtweets/3045598.html
Так бывает, к сожалению, хоть ты молод, хоть стар, хоть богат хоть беден🤷🏼♂️
Он в своей реальности живет давно)
Игра у него прогрессирует, практически чемпионы. Его трансферы - неоспоримы, ОН КУПИЛ И ОНИ БУДУТ ИГРАТЬ.
Самомнение просто запредельное. Видимо это мания величия и это болячка.
Не выиграл ничего стоящего в своей жизни, но тренер МЮ с кредитом в 400 миллионов.
Болел МЮ искренне жаль)
Похоже он стремится к вершине дна.