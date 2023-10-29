Холанд о 3:0 с «МЮ»: «Фантастическая победа. Мы контролировали игру все 90 минут, каждый футболист «Сити» сыграл невероятно»

Эрлинг Холанд прокомментировал победу над «МЮ» в дерби.

Матч 10-го тура завершился победой «Манчестер Сити» (3:0). Холанд оформил дубль и отдал голевую передачу на .

«Потрясающе. Фантастическая победа. Игра была невероятной, как и команда, и все остальное, особенно этот парень [показывает на ].

Мы контролировали игру все 90 минут, каждый футболист «Манчестер Сити» сыграл фантастически».

О пенальти

«Я видел момент, это чистый фол. Видел повтор на экране, все было понятно. Оставалось лишь собраться и забить».

Об ассисте на Фодена

«Я видел, что Фил был один, так что это было легко.

[После забитого пенальти»] фанаты пели «Кино» (таким образом болельщики «Юнайтед», вероятно, напомнили норвежцу про фол Роя Кина на его отце Альфе-Инге Холанде – Sports.ru) – не знаю, почему. Я здорово отпраздновал, это была отличная игра», – сказал нападающий « » в интервью Sky Sports.

«Сити» разгромил «Юнайтед». Холанд сделал все три гола, началось со спорного пенальти

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