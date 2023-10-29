Холанд о 3:0 с «МЮ»: «Фантастическая победа. Мы контролировали игру все 90 минут, каждый футболист «Сити» сыграл невероятно»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Альф-Инге Холанд Бернарду Силва Филип Фоден Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд прокомментировал победу над «МЮ» в дерби.

Матч 10-го тура АПЛ завершился победой «Манчестер Сити» (3:0). Холанд оформил дубль и отдал голевую передачу на Филипа Фодена.

«Потрясающе. Фантастическая победа. Игра была невероятной, как и команда, и все остальное, особенно этот парень [показывает на Бернарду Силву].

Мы контролировали игру все 90 минут, каждый футболист «Манчестер Сити» сыграл фантастически».

О пенальти

«Я видел момент, это чистый фол. Видел повтор на экране, все было понятно. Оставалось лишь собраться и забить».

Об ассисте на Фодена

«Я видел, что Фил был один, так что это было легко.

[После забитого пенальти»] фанаты пели «Кино» (таким образом болельщики «Юнайтед», вероятно, напомнили норвежцу про фол Роя Кина на его отце Альфе-Инге Холанде – Sports.ru) – не знаю, почему. Я здорово отпраздновал, это была отличная игра», – сказал нападающий «Манчестер Сити» в интервью Sky Sports.

 

«Сити» разгромил «Юнайтед». Холанд сделал все три гола, началось со спорного пенальти

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9 комментариев

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Dexter Morgan
А ты лучший игрок мира в 2023 году. Гений.
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Артем Дорохин
Всех фанатов Манчестер Сити с красивой победой.
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wr94qgnft2
Просто сегодня лучший!
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Beyond
МЮ тоже был невероятен. Даже не верится, что такие команды играют в АПЛ...
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Виталий Ан
На сколько же интересней игра была сегодня, чем класико вчера. Да, МЮ не соответствует уровню Сити, но было интересно.
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