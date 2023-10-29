Холанд о 3:0 с «МЮ»: «Фантастическая победа. Мы контролировали игру все 90 минут, каждый футболист «Сити» сыграл невероятно»
Эрлинг Холанд прокомментировал победу над «МЮ» в дерби.
Матч 10-го тура АПЛ завершился победой «Манчестер Сити» (3:0). Холанд оформил дубль и отдал голевую передачу на Филипа Фодена.
«Потрясающе. Фантастическая победа. Игра была невероятной, как и команда, и все остальное, особенно этот парень [показывает на Бернарду Силву].
Мы контролировали игру все 90 минут, каждый футболист «Манчестер Сити» сыграл фантастически».
О пенальти
«Я видел момент, это чистый фол. Видел повтор на экране, все было понятно. Оставалось лишь собраться и забить».
Об ассисте на Фодена
«Я видел, что Фил был один, так что это было легко.
[После забитого пенальти»] фанаты пели «Кино» (таким образом болельщики «Юнайтед», вероятно, напомнили норвежцу про фол Роя Кина на его отце Альфе-Инге Холанде – Sports.ru) – не знаю, почему. Я здорово отпраздновал, это была отличная игра», – сказал нападающий «Манчестер Сити» в интервью Sky Sports.
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