Пирс Морган: «Сити» унизил «МЮ». Тен Хаг – мошенник, выгнал Роналду из клуба, а Криштиану забил 43 гола в 2023 году»

Пирс Морган снова высмеял Эрика тен Хага и похвалил Криштиану Роналду.

« » на выезде разгромил « » (3:0) в 10-м туре .

«МЮ» унижен «Сити» дома. Я напомню, что тен Хаг выгнал Роналду из клуба и сказал, что у него не будет бессонницы из-за этого. А Роналду забил 43 гола за клуб и сборную в 2023 году.

Этот парень [тен Хаг] – просто мошенник», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала», взявший скандальное интервью у в ноябре 2022-го, вскоре после которого португалец и «МЮ» расторгли контракт.

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