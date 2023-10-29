Пирс Морган: «Сити» унизил «МЮ». Тен Хаг – мошенник, выгнал Роналду из клуба, а Криштиану забил 43 гола в 2023 году»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Манчестер Сити премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Эрик тен Хаг Пирс Морган Футбол

Пирс Морган снова высмеял Эрика тен Хага и похвалил Криштиану Роналду.

«Манчестер Сити» на выезде разгромил «Манчестер Юнайтед» (3:0) в 10-м туре АПЛ.

«МЮ» унижен «Сити» дома. Я напомню, что Эрик тен Хаг выгнал Роналду из клуба и сказал, что у него не будет бессонницы из-за этого. А Роналду забил 43 гола за клуб и сборную в 2023 году.

Этот парень [тен Хаг] – просто мошенник», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала», взявший скандальное интервью у Криштиану в ноябре 2022-го, вскоре после которого португалец и «МЮ» расторгли контракт.

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108 комментариев

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Меган Лайф
Морган походу за мю смотрит больше, чем за арсеналом))
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Люблю осень
пирс морган сидит на спортс под ником direct free kick
+58
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Vinnipukh Vinni
А когда Роналду был в составе, МанСити их не унижал?? )))
+56
-8
+48
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Someone from Internet
Он на полном серьёзе сравнивает голы, забитые в лиге СА и АПЛ?)
+37
-10
+27
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elkipalki
Ответ Vinnipukh Vinni
А когда Роналду был в составе, МанСити их не унижал?? )))
Так логика в том, что дело то не в Роналду оказалось.
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Гамаль Хайдаров
Ответ Меган Лайф
Морган походу за мю смотрит больше, чем за арсеналом))
больше чем за самим Роналду
+14
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jam.football
Тен Хаг не уровень МЮ. Ему надо отправлятся назад в свою Эредивизию
+12
-2
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RUSLAN USMANKULYYEW
он ещё долго будет напоминать?
+10
-1
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OldCityFan
Да и с Роналду результат был бы таким
+13
-6
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zzzeeerrrooo
С Роналду 6 было
Сегодня всего 3
+7
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larissa
Ответ Ложный Латераль
Фанаты тен Хага в конце прошого сезона: Он всё правильно сделал с Роналду, следующий сезон будем бороться за чемпионство. Фанаты тен Хага к 10му туру этого сезона: Он всё правильно сделал с Роналду.
Фанаты Тен Хана после 38 тура: Он всё правильно сделал, в следующем сезоне будем бороться за выход в АПЛ.
+9
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Станислав Карбанович
Ответ Меган Лайф
Морган походу за мю смотрит больше, чем за арсеналом))
По примеру Манси, который за Ливерпулем следит внимательнее, чем за МанСити)
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Nickolay Lyskov
Ответ Someone from Internet
Он на полном серьёзе сравнивает голы, забитые в лиге СА и АПЛ?)
Напомню, что Рона убрали после одного мяча в десяти играх АПЛ. Ровно столько же в этом сезоне забило все нападение МЮ.
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elkipalki
Ответ GuruFutbola
В чемпионате со 120 продавцами кебаба нынешний Роналдиньо закрытыми глазами после поллитра кашасы положил сотку за год
Конечно. Мане не может, Неймар не может, Бенз не может, Фирмино не может. А Вася со спортса смог бы) Саудовская лига на уровне 8-15 лиги Европы сейчас. А если взять верхушку таблицы, то еще выше.
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elkipalki
Ответ Рэдклифф, Сыр Жим
Не в защиту 7Хага - Роналду он выгнал по делу. Ибо бездарь который готов играть только на чистых мячах и забивать в пустые ворота не нужен ни одному клубу. Факт его конфликта с Мендешем и контракт с Насром тому подтверждение.
Вот это уровень спортса. Лучший бомбардир в истории футбола, ЛЧ и за сборные оказывпется бездарем))
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всёотлично
забил Люксембургам и другим аль ноу неймам) Морган точно на контракте)
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Ложный Латераль
Фанаты тен Хага в конце прошого сезона: Он всё правильно сделал с Роналду, следующий сезон будем бороться за чемпионство.

Фанаты тен Хага к 10му туру этого сезона: Он всё правильно сделал с Роналду.
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Dexter Morgan
Раньше были Кантона, Гиггз, Руни, Роналду, Фердинанд, Видич, Гари Невилл, а теперь всякие Антони, Рэшфорды и прочие. Раньше был Фергюсон, а теперь Тен Хаг. Рой Кин бы Тен Хага пинком под зад вышвырнул.
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Меган Лайф
Слушайте, а ведь в 21 мю играл против сити на олд траффорд с роном) итог 0-2))
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Крыс Пол
Эрик полностью дискредитировал себя. Перессорился с пол командой, привнес токсичную атмосферу в коллектив, выкинул авторитетных игроков, потратил деньги в никуда, насобирал исторические разгромные поражения. Так и хочется ему сказать: "Эрик, отправляйся обратно в Эредивизию поднимать Аякс с колен, в АПЛ для тебя слишком опасно"
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Vinnipukh Vinni
Ответ elkipalki
Так логика в том, что дело то не в Роналду оказалось.
Почему не в Роналду?
С ним упали со 2 места на 6, без него вернулись в ЛЧ.
А то, что происходит сегодня - это уже другая история, к Роналду не имеющая отношения.
Пирс так и через 10 лет может троллить - если б не выгнали Роналду, то сейчас (в 2033) всё было бы по-другому, но это наброс и не более того.
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Vinnipukh Vinni
Ответ exshepardjack
ну по твоей логике и второе место без роналду это уже совсем другая история
Да, без него были на 2 месте, прекрасно начали следующий сезон и тут внезапно он решил свалить из Ювентуса, который за несколько месяцев до этого почти вышиб из зоны ЛЧ.
То есть если б Мендеш не устроил эту провокацию с переходом в МанСити и не засунул своего клиента в МЮ, Сульшер и дальше пытался бы подтянуться к МанСити и Ливерпулю, вполне может быть, что и сейчас был бы главным тренером МЮ.
Но не повезло, Роналду решил принять новый вызов ))
Сульшер и сам недавно в интервью вынужден был это признать.
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Фанат спорта01
Ответ Someone from Internet
Я не хейтер Рона, отнюдь, но до его прихода трио Рэш, Марс и Гринвуд нормально забивали, после его ухода Рашфорд набрал сумасшедшую форму и начал тащить клуб. Роналду уже просто постарел и не может тащить в АПЛ. Это нормально для его возраста. В принципе сейчас в МЮ никто не тащит, даже молодые🤷
17+5 за сезон от Решфорда-суперсезон и ташер.
18+3 за сезон до этого от Роналду средний сезон и разрушитель.
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CHELSEA_2008
Всё верно. Глоры МЮ не поддержали одного из лучших игроков в своей истории, надевавших их футболку и выбрали Тен Хага. За это теперь и расплачиваются. Будут слушать Моргана пока лысый не уйдёт или клуб не извинится перед легендой.
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Jack Stifferson
Пирс Морган мошенник, пиарится на Роналду, а Криштиану забил на него в 2023 году.
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