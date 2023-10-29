Пирс Морган: «Сити» унизил «МЮ». Тен Хаг – мошенник, выгнал Роналду из клуба, а Криштиану забил 43 гола в 2023 году»
Пирс Морган снова высмеял Эрика тен Хага и похвалил Криштиану Роналду.
«Манчестер Сити» на выезде разгромил «Манчестер Юнайтед» (3:0) в 10-м туре АПЛ.
«МЮ» унижен «Сити» дома. Я напомню, что Эрик тен Хаг выгнал Роналду из клуба и сказал, что у него не будет бессонницы из-за этого. А Роналду забил 43 гола за клуб и сборную в 2023 году.
Этот парень [тен Хаг] – просто мошенник», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала», взявший скандальное интервью у Криштиану в ноябре 2022-го, вскоре после которого португалец и «МЮ» расторгли контракт.
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Фанаты тен Хага к 10му туру этого сезона: Он всё правильно сделал с Роналду.
С ним упали со 2 места на 6, без него вернулись в ЛЧ.
А то, что происходит сегодня - это уже другая история, к Роналду не имеющая отношения.
Пирс так и через 10 лет может троллить - если б не выгнали Роналду, то сейчас (в 2033) всё было бы по-другому, но это наброс и не более того.
То есть если б Мендеш не устроил эту провокацию с переходом в МанСити и не засунул своего клиента в МЮ, Сульшер и дальше пытался бы подтянуться к МанСити и Ливерпулю, вполне может быть, что и сейчас был бы главным тренером МЮ.
Но не повезло, Роналду решил принять новый вызов ))
Сульшер и сам недавно в интервью вынужден был это признать.
18+3 за сезон до этого от Роналду средний сезон и разрушитель.