«МЮ» проиграл 5 из 10 матчей АПЛ в сезоне. Это худший результат за 37 лет
«МЮ» проиграл 5 из 10 матчей АПЛ в этом сезоне.
«Манчестер Сити» на выезде разгромил «Манчестер Юнайтед» (3:0) в 10-м туре АПЛ.
Пять поражений в первых десяти матчах чемпионата Англии – антирекорд «Юнайтед» за 37 лет. В сезоне-1986/87 было 6 поражений.
Команда тренера Эрика тен Хага, набрав 15 очков, занимает 8-е место в таблице.
«Сити» разгромил «Юнайтед». Холанд сделал все три гола, началось со спорного пенальти
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
🤠 Холанд - С заслуженной Победой,
фантастический игрок!!
Лучший, для меня
на данный момент!
Холанд VS МБаппе.
⚽️⚽️ МБаппе забил с игры два гола,
с пенальти не стал забивать.
⚽️⚽️👟 Холанд забил с пенальти,
с игры и с пенальти,
и чтобы мало не показалось
отдал и голевую передачу.
👑 Так что сейчас их гонка
начинается, я так думаю.
🤠🤠Уверен Месси и РоналЬду
будут рады, Месси уж точно.
Удачи всем короче!!!