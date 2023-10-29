«МЮ» проиграл 5 из 10 матчей АПЛ в сезоне. Это худший результат за 37 лет

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия рекорды Эрик тен Хаг Футбол

«МЮ» проиграл 5 из 10 матчей АПЛ в этом сезоне.

«Манчестер Сити» на выезде разгромил «Манчестер Юнайтед» (3:0) в 10-м туре АПЛ.

Пять поражений в первых десяти матчах чемпионата Англии – антирекорд «Юнайтед» за 37 лет. В сезоне-1986/87 было 6 поражений.

Команда тренера Эрика тен Хага, набрав 15 очков, занимает 8-е место в таблице.

«Сити» разгромил «Юнайтед». Холанд сделал все три гола, началось со спорного пенальти

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20 комментариев

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Старик Стариканов
7хаг побивает антирекорды которые даже не смог повторить Мойес
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Dexter Morgan
Роналду опять не прессингует. А Де Хеа ногами плохо играет. Ой, подождите...
+16
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Eridan
Из этих 5 побед - 3 явные отскоки! Маню еще перебрал по очкам.
+14
-2
+12
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Obdob
в этом сезоне ТТХ и Маню обновляют рекорды, но есть нюанс...
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igls54
И это в 37 лет
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FortMinor
тен Хага надо было менять еще после матча с брайтоном, он уже не вытащет этот сезон, а смена тренера мб как-то встрясет команду
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GuruFutbola
Дайте 7хагу пару лет
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Ваня Лазарець
Ответ Владислав Горшенин
Подождите , ведь мне буквально два часа назад доказывали , что Тен Хаг подходящий тренер для МЮ и все будет супер…
а мне это регулярно доказивают, а когда ставишь в пример трансферы 7хага то там визг, слезы, что ты ничего не знаешь, это все глейзеры, а 7хаг умничка
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yaroslav prihodko
Есть новый рекорд !
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Владислав Горшенин
Подождите , ведь мне буквально два часа назад доказывали , что Тен Хаг подходящий тренер для МЮ и все будет супер…
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Ложный Латераль
Как может быть такое, что все победы, кроме с Ноттингемом, абсолютные отскоки??
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xQcoW
Физрук Ттх вернул величие маню. Законное место в середине таблицы. Надеюсь, подольше задержится в красном болоте
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Someone from Internet
Это уже второй антирекорд за сегодня. По сути это своего рода рекорд количества антирекордов за день.
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20!8
Давно хотел посмотреть матч мю и сегодня выдалась такая возможность и вы знаете , в очередной раз убедился, что все беды мю от того , что Роналду не добегает в прессинге
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Reims Start 2023
Ответ Reims Start 2023
Холанд VS МБаппе. ⚽️⚽️ МБаппе забил с игры два глаа, с пенальти не стал забивать. Холанд забил с пенальти, с игры и с ⚽️⚽️ 👟 пенальти чтобы мало не показалось отдал и голевую передачу. 👑 Так что сейчас их гонка начинается, я так думаю. 🤠🤠Уверен Месси и Рональду будут рады, Месси уж точно. Удачи всем короче!!!
ОБРАБОТКА.

🤠 Холанд - С заслуженной Победой,
фантастический игрок!!
Лучший, для меня
на данный момент!

Холанд VS МБаппе.

⚽️⚽️ МБаппе забил с игры два гола,
с пенальти не стал забивать.

⚽️⚽️👟 Холанд забил с пенальти,
с игры и с пенальти,
и чтобы мало не показалось
отдал и голевую передачу.

👑 Так что сейчас их гонка
начинается, я так думаю.

🤠🤠Уверен Месси и РоналЬду
будут рады, Месси уж точно.

Удачи всем короче!!!
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Someone from Internet
Ответ Вальдано
Роналду всё разваливает после себя. Юве, МЮ. Токсичный чел.
Методичка неполная. Ты про де Хею забыл
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