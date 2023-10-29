«МЮ» проиграл 5 из 10 матчей АПЛ в сезоне. Это худший результат за 37 лет

«МЮ» проиграл 5 из 10 матчей АПЛ в этом сезоне.

« » на выезде разгромил « » (3:0) в 10-м туре .

Пять поражений в первых десяти матчах чемпионата Англии – антирекорд «Юнайтед» за 37 лет. В сезоне-1986/87 было 6 поражений.

Команда тренера Эрика тен Хага, набрав 15 очков, занимает 8-е место в таблице.

«Сити» разгромил «Юнайтед». Холанд сделал все три гола, началось со спорного пенальти

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