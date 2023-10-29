Кин про 0:3 «МЮ» с «Сити»: «Игроки «Юнайтед» не дотягивают во всех отношениях. Это разные уровни, наверстывать придется долго»

Теги Манчестер Юнайтед Рой Кин Манчестер Сити премьер-лига Англия Футбол

Рой Кин считает, что «Манчестер Сити» превзошел «МЮ» по игре.

Дерби команд на «Олд Траффорд» в 10-м туре АПЛ завершилось победой «горожан» со счетом 3:0.

«Это разные уровни. Игроки «Юнайтед» просто не дотягивают во всех отношениях. Технически и тактически.

Этой команде придется наверстывать еще долго», – сказал бывший игрок «МЮ».

Пирс Морган: «Сити» унизил «МЮ». Тен Хаг – мошенник, выгнал Роналду из клуба, а Криштиану забил 43 гола в 2023 году»

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Доминатор3000
Арсенал Артеты ждал сколько?
5 лет?
В этом году еле победили Сити,а ведь на поле не было Родри и КДБ…
Не стоит посыпать голову пеплом,терпение и вера…
Если уволить ЭТХ сейчас,можно впасть в бесконечную тренерскую чехарду…
Пусть работает человек.
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Rhea
Ответ Дима
Криштиану даже в 38 в этом МЮ был бы лучшим
Ну так он и был лучшим, пока Гвардиола с алиэкспресса не пришёл, чтоб пальцы гнуть и показывать, кто главный
+13
-7
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey Dolmatov
Как легко работать экспертом по МЮ: каждый год можно повторять одно и то же, и всегда попадать в точку
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Доминатор3000
Ответ Дима
А Артете в первые 2 сезона давали по 400 млн на трансферы? И покупал ли Артета по 2-3 игрока одного агентства?
Ну МЮ богаче Арсенала…
Могут себе позволить)
Ну нет сейчас тренера,способного сходу из Юнайтед сделать претендента на титул…
Кто?
Пару лет ещё надо ему дать,так же как дали Артете.
Должно получиться…
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кашшай Чакырович
Ответ Доминатор3000
Арсенал Артеты ждал сколько? 5 лет? В этом году еле победили Сити,а ведь на поле не было Родри и КДБ… Не стоит посыпать голову пеплом,терпение и вера… Если уволить ЭТХ сейчас,можно впасть в бесконечную тренерскую чехарду… Пусть работает человек.
Все верно, все хотят прям по щелчку пальца , стать лучшими ,я хорошо помню , как над Артетой все смеялись , а сейчас никто почему то не смеётся , люди глупые по природе своей , не понимают элементарных вещей !!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ваня Лазарець
Ответ Доминатор3000
Ну МЮ богаче Арсенала… Могут себе позволить) Ну нет сейчас тренера,способного сходу из Юнайтед сделать претендента на титул… Кто? Пару лет ещё надо ему дать,так же как дали Артете. Должно получиться…
при Артете играли игроки академии, поставь в этот состав МЮ парочку игроков из академии и можно смело ждать МЮ в чемпионшипе
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ложный Латераль
Ответ Sergo79
Это как же Сульшер угробил команду, что Тен Хаг второй сезон её поднять с газона не может.
Из команды Сульшера в основе остались Шоу, Далот, Бруну, Решфорд, Варан.

Вся другая ответственность на плечах Тен Хага
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кашшай Чакырович
Ответ Alex Rhea
Ну так он и был лучшим, пока Гвардиола с алиэкспресса не пришёл, чтоб пальцы гнуть и показывать, кто главный
Ну да 556 футболист ЧМ официально признан, был лучшим ! Это уже клиника , это даже не смешно ! А 6 место с Роналду лучше, чем 3 с Тен Хагом и 2 ,3 место с Сульшером !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Семен Романов
У меня знакомый болеет и за МЮ и за Спартак,ох и тяжко ему
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey Dolmatov
Ответ Ложный Латераль
Из команды Сульшера в основе остались Шоу, Далот, Бруну, Решфорд, Варан. Вся другая ответственность на плечах Тен Хага
Даже меньше. Варан толком не играл, а Далота Сульшер либо мариновал на скамейке, где ему самое место, либо отправлял в Милан на годик
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дима
Ответ Доминатор3000
Арсенал Артеты ждал сколько? 5 лет? В этом году еле победили Сити,а ведь на поле не было Родри и КДБ… Не стоит посыпать голову пеплом,терпение и вера… Если уволить ЭТХ сейчас,можно впасть в бесконечную тренерскую чехарду… Пусть работает человек.
А Артете в первые 2 сезона давали по 400 млн на трансферы?
И покупал ли Артета по 2-3 игрока одного агентства?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ложный Латераль
Ответ Доминатор3000
Арсенал Артеты ждал сколько? 5 лет? В этом году еле победили Сити,а ведь на поле не было Родри и КДБ… Не стоит посыпать голову пеплом,терпение и вера… Если уволить ЭТХ сейчас,можно впасть в бесконечную тренерскую чехарду… Пусть работает человек.
Все хейтеры и соперники МЮ согласны с данным мнением. Пусть Тен Хаг тренирует МЮ вечно
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dexter Morgan
Роя Кина не хватает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Биограф Венгера
Ответ Доминатор3000
Арсенал Артеты ждал сколько? 5 лет? В этом году еле победили Сити,а ведь на поле не было Родри и КДБ… Не стоит посыпать голову пеплом,терпение и вера… Если уволить ЭТХ сейчас,можно впасть в бесконечную тренерскую чехарду… Пусть работает человек.
Ну во что хотел играть Артета было понятно с первого сезона. Просто не хватало уровня исполнителей и на это ушло несколько трансферных окон. Во что играет Тен Хаг не скажет даже сам Тен Хаг, при этом у него стартовый пакет футболистов в среднем намного лучше чем то что было у Артеты.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Якушевич
Такое ощущение, что слышу это уже лет 8… после матчей с Барсой в прошлом году, показалось, что клуб наконец-то на верном пути
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wekil Halylow
Ответ Доминатор3000
Арсенал Артеты ждал сколько? 5 лет? В этом году еле победили Сити,а ведь на поле не было Родри и КДБ… Не стоит посыпать голову пеплом,терпение и вера… Если уволить ЭТХ сейчас,можно впасть в бесконечную тренерскую чехарду… Пусть работает человек.
Парти и Жезуса тоже не был и что?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nickolay Lyskov
Ответ Биограф Венгера
Ну во что хотел играть Артета было понятно с первого сезона. Просто не хватало уровня исполнителей и на это ушло несколько трансферных окон. Во что играет Тен Хаг не скажет даже сам Тен Хаг, при этом у него стартовый пакет футболистов в среднем намного лучше чем то что было у Артеты.
Можно попытаться неудачи объяснить большим списком травмированных. Проблема только в том, что, не считая Маунта, все - защитники. Этим можно оправдать 3 от МС. Но никак нельзя объяснить 0.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Den
такое ощущение, что игроки МЮ вышли на поле с дрожью в ногах. вообще никакие
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий