Кин про 0:3 «МЮ» с «Сити»: «Игроки «Юнайтед» не дотягивают во всех отношениях. Это разные уровни, наверстывать придется долго»
Рой Кин считает, что «Манчестер Сити» превзошел «МЮ» по игре.
Дерби команд на «Олд Траффорд» в 10-м туре АПЛ завершилось победой «горожан» со счетом 3:0.
«Это разные уровни. Игроки «Юнайтед» просто не дотягивают во всех отношениях. Технически и тактически.
Этой команде придется наверстывать еще долго», – сказал бывший игрок «МЮ».
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5 лет?
В этом году еле победили Сити,а ведь на поле не было Родри и КДБ…
Не стоит посыпать голову пеплом,терпение и вера…
Если уволить ЭТХ сейчас,можно впасть в бесконечную тренерскую чехарду…
Пусть работает человек.
Могут себе позволить)
Ну нет сейчас тренера,способного сходу из Юнайтед сделать претендента на титул…
Кто?
Пару лет ещё надо ему дать,так же как дали Артете.
Должно получиться…
Вся другая ответственность на плечах Тен Хага
И покупал ли Артета по 2-3 игрока одного агентства?