Кин про 0:3 «МЮ» с «Сити»: «Игроки «Юнайтед» не дотягивают во всех отношениях. Это разные уровни, наверстывать придется долго»

Рой Кин считает, что «Манчестер Сити» превзошел «МЮ» по игре.

Дерби команд на «Олд Траффорд» в 10-м туре завершилось победой «горожан» со счетом 3:0.

«Это разные уровни. Игроки «Юнайтед» просто не дотягивают во всех отношениях. Технически и тактически.

Этой команде придется наверстывать еще долго», – сказал бывший игрок « ».

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