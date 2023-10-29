Эрик тен Хаг дал комментарий по матчу 10-го тура АПЛ «МЮ» – «Ман Сити» (0:3).

«В первом тайме мы играли очень хорошо, очень хорошо защищались. У нас были контратаки, моменты, но мы могли бы извлечь больше пользы. Затем пенальти изменил игру.

Во втором тайме нам пришлось атаковать, мы хотели быть более компактными. Мы знали, что игроки «Сити» будут прессинговать, подниматься высоко.

Второй гол – мы пропустили его слишком рано. Мы принимали неверные решения. Говорили о том, чтобы не прессинговать вратарей, когда нет возможности для этого.

Думаю, в первом тайме все шло так, как мы хотели. Во втором тайме, при счете 0:2, нам пришлось играть против них в невыгодной ситуации, и в таком случае они находят лишнего игрока на поле. Мы должны быть лучше организованы.

Мы уступили, но в первом тайме играли хорошо. Мы разочарованы и раздражены, но завтра будем готовиться к следующему матчу», – сказал главный тренер « » тен Хаг.

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