Тен Хаг о 0:3 от «Ман Сити»: «МЮ» играл очень хорошо в первом тайме. Пенальти изменил игру»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг дал комментарий по матчу 10-го тура АПЛ «МЮ» – «Ман Сити» (0:3).

«В первом тайме мы играли очень хорошо, очень хорошо защищались. У нас были контратаки, моменты, но мы могли бы извлечь больше пользы. Затем пенальти изменил игру.

Во втором тайме нам пришлось атаковать, мы хотели быть более компактными. Мы знали, что игроки «Сити» будут прессинговать, подниматься высоко.

Второй гол – мы пропустили его слишком рано. Мы принимали неверные решения. Говорили о том, чтобы не прессинговать вратарей, когда нет возможности для этого.

Думаю, в первом тайме все шло так, как мы хотели. Во втором тайме, при счете 0:2, нам пришлось играть против них в невыгодной ситуации, и в таком случае они находят лишнего игрока на поле. Мы должны быть лучше организованы.

Мы уступили, но в первом тайме играли хорошо. Мы разочарованы и раздражены, но завтра будем готовиться к следующему матчу», – сказал главный тренер «МЮ» тен Хаг.

«Сити» разгромил «Юнайтед». Холанд сделал все три гола, началось со спорного пенальти

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

139 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wekil Halylow
ловите наркомана
+157
-5
+152
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cristiano Ronaldo
Ответ Wekil Halylow
ловите наркомана
Никогда ещё не было такого ужаса и отчаяния,как при нём. Сезон в трубу, даже в первые пару месяцев и от этого ещё грустнее становится.
+71
-9
+62
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
#SharkTeam
Признался что хотел отавтобусить на 0-0 весь матч
+46
-3
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GuruFutbola
Не пропустил 7, есть чем гордиться
+45
-4
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Street Fighter
Ответ Cristiano Ronaldo
Никогда ещё не было такого ужаса и отчаяния,как при нём. Сезон в трубу, даже в первые пару месяцев и от этого ещё грустнее становится.
Да ну прям «никогда». А то есть сезон 21/22 с Рангником, когда МЮ закончил с отрицательной разницей мячей и побил все антирекорды был лучше?
+55
-18
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Born is the King
"Во втором тайме нам пришлось атаковать"

Надеюсь это его 0 английский. Потому что это даже не смешно
+27
0
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jack Stifferson
где тренерская работа? ее не видно. команде вообще пофиг, ходят лениво мяч пинают на защитников. клоуны 🤡
+27
-1
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ten Hug
Ну что ребят, увольнение и новый Сульшерообразный двухлетний цикл команды?))

Давайте дадим ЭТХ несколько лет, говорили они

И увольняют через полтора, смех :)
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Direct free kick
Ответ GuruFutbola
Не пропустил 7, есть чем гордиться
Октрябрь исторически месяц разгромов для МанЮ. Единственная традиция сира, которую сберегли
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Street Fighter
Ответ Фанат спорта01
а сейчас разница мячей не отрицательная?
А сейчас конец сезона?
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ОлегГуннар
Шёл 11ый год после ухода Ферги, а я до сих пор не могу понять стиль игры команды. Каждый раз как будто потряс калейдоскоп - всё что-то новое.
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
danik 258808
Ответ Street Fighter
Да ну прям «никогда». А то есть сезон 21/22 с Рангником, когда МЮ закончил с отрицательной разницей мячей и побил все антирекорды был лучше?
если рагник побил все антирекорды, то выходит эти что устанавливает лысый ещё хуже чем у рагника?
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
red hikkikomori
Я вот полысевшую резину на днях поменял на новую, думаю МЮ тоже не стоит тянуть до зимы и заменить лысую на немецкую (Флика), а то несвоевременная замена может быть чревата
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ilia Tikhonov
Ответ Street Fighter
Я понимаю, что сейчас набежит куча троллей, но в чем он не прав? До пенальти игра была равной. Владение в районе 50:50, неплохой прессинг МЮ в сочетании с хорошим билдапом от своих ворот. Не очень рискованная игра со стороны обеих команд, была лишь пара потерь у Сити на своей половине, которые чуть было не привели к остроте в самом начале матча. Потом судья назначил левый пенальти (не надо мне щас тут писать, что МЮ всё равно проиграл 0:3. Да даже если бы 0:10, от этого пенка не в любом случае легитимной не станет. Правила есть правила) и игра сломалась. МЮ приуныл, и Сити доиграл 1 тайм с небольшим перевесом: 4-7 по ударам, владение 44:56. По опасным моментам тоже было примерное равенство. А вот во втором тайме развалились. Да. Полный провал. Не знаю в чем дело. Видимо психология какая-то, не знаю. Но играли же на равных первые полчаса, что случилось потом? В любом случае, пенальти именно что сломал игру, ведь после него МЮ и посыпался
Ну вот в этом и проблема,что для такого клуба как МЮ понятия «приуныл» не должно быть. К сожалению,у этих игроков нет характера.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фанат спорта01
Ответ Street Fighter
А сейчас конец сезона?
так мы говорим про отрезок а не сезон и Рангника просто подставили сразу сказав что он будет временным тренером и он был просто манекеном который ничего не решал
А Тен Хагу дали полный карт Бланш:400млн на трансферы,сделали всё что он просил и он управляет всем.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
В общем ожидаемые дежурные слова от Тен Хага. Просто безобразная, беззубая игра в исполнении Юнайтед. Если бы не Онана, была бы манита на Траффорде.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Акира_1
Нынешний Мудрик на фоне Антони топище)
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ман Сити
"Во втором тайме нам пришлось атаковать"
Вранье, не было никаких атак во втором тайме
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Irakli Kan
МЮ выгнал Рона и стал играть хорошо, выгнал Же Хеа и стал играть лучше, вот сейчас нет Санчо и играет очень хорошо... осталось выяснить кто ещё мешает команде, устроить ещё один конфликт, выгнать его и вот тогда точно все будет зе бест
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sLp
Ответ Street Fighter
Я понимаю, что сейчас набежит куча троллей, но в чем он не прав? До пенальти игра была равной. Владение в районе 50:50, неплохой прессинг МЮ в сочетании с хорошим билдапом от своих ворот. Не очень рискованная игра со стороны обеих команд, была лишь пара потерь у Сити на своей половине, которые чуть было не привели к остроте в самом начале матча. Потом судья назначил левый пенальти (не надо мне щас тут писать, что МЮ всё равно проиграл 0:3. Да даже если бы 0:10, от этого пенка не в любом случае легитимной не станет. Правила есть правила) и игра сломалась. МЮ приуныл, и Сити доиграл 1 тайм с небольшим перевесом: 4-7 по ударам, владение 44:56. По опасным моментам тоже было примерное равенство. А вот во втором тайме развалились. Да. Полный провал. Не знаю в чем дело. Видимо психология какая-то, не знаю. Но играли же на равных первые полчаса, что случилось потом? В любом случае, пенальти именно что сломал игру, ведь после него МЮ и посыпался
Вот и вопрос : почему команда перестает играть ??Потому что первые 30 мин играли в разы лучше,чем в предыдущих матчах,но проблема в том,что игра идет 90 минут.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman
Ответ Street Fighter
Я понимаю, что сейчас набежит куча троллей, но в чем он не прав? До пенальти игра была равной. Владение в районе 50:50, неплохой прессинг МЮ в сочетании с хорошим билдапом от своих ворот. Не очень рискованная игра со стороны обеих команд, была лишь пара потерь у Сити на своей половине, которые чуть было не привели к остроте в самом начале матча. Потом судья назначил левый пенальти (не надо мне щас тут писать, что МЮ всё равно проиграл 0:3. Да даже если бы 0:10, от этого пенка не в любом случае легитимной не станет. Правила есть правила) и игра сломалась. МЮ приуныл, и Сити доиграл 1 тайм с небольшим перевесом: 4-7 по ударам, владение 44:56. По опасным моментам тоже было примерное равенство. А вот во втором тайме развалились. Да. Полный провал. Не знаю в чем дело. Видимо психология какая-то, не знаю. Но играли же на равных первые полчаса, что случилось потом? В любом случае, пенальти именно что сломал игру, ведь после него МЮ и посыпался
Правила и есть правила, поэтому по этим самим правилам пенку и поставили. Борьбы не было, Родри не хватал Хейлунда, а вот тот схватил и не отпускал. Я не люблю такие пенки, но они в духе закона, плюс дурачок Хейлунд сыграл глупо
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Водяра
Чемодан. Вокзал. Амстердам.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VuNePonimaete
Увольте уже этого бездаря
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mr@k
зимой надо вернуться в Аякс и не пыжиться тут
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
San Remo
Ответ Ahmat Tebuev
интересно теперь кто виноват по мнению Тен Хаага?
жители России
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий