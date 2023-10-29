«МЮ» проиграл на «Олд Траффорд» 34 из 196 матчей АПЛ за 10 лет после ухода Фергюсона. Столько же домашних поражений было в 405 играх лиги за все время при нем

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Олд Траффорд Манчестер Сити премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

«МЮ» проиграл на «Олд Траффорд» 34 из 196 матчей после ухода Алекса Фергюсона.

В 10-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» уступил «Манчестер Сити» в дерби на «Олд Траффорд» (0:3) и проиграл 34-й домашний матч после ухода Алекса Фергюсона с поста главного тренера в 2013 году.

«МЮ» потерпел столько же поражений на домашнем стадионе за все время под руководством Фергюсона с 1986 по 2013 год – за этот период команда провела на «Олд Траффорд» 405 игр в чемпионате Англии.

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34 комментария

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zzzeeerrrooo
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OldCityFan
Глейзеры продолжают к спортивному успеху идти
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Экочёрт 4000
очень рад за глоров "Ман Ю"
вспоминаю, как полгода назад они омерзительно поливали гомном Рона и визжали, что команда, наконец, избавилась от балласта и проводит великолепный сезон под руководством крутейшего тренера
жрите, не обляпайтесь
+17
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LIv93
Ой, ну там еще множество рекордов впереди
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Роман
Фергюсон сделал МЮ величайшим клубом своего времени. Был сильнейший МЮ и во что это сейчас превратилось вызывает сожаление.
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
Ответ Экочёрт 4000
очень рад за глоров "Ман Ю" вспоминаю, как полгода назад они омерзительно поливали гомном Рона и визжали, что команда, наконец, избавилась от балласта и проводит великолепный сезон под руководством крутейшего тренера жрите, не обляпайтесь
тот сезон МЮ, без Роналду, действительно полетел))
какие претензии к голландцу?
я конечно не владелец МЮ, и списал хотя бы часть их неудач на бесконечные травмы.
но они не спишут, и уволят Тен Хага.
фанаты Криштиану будут довольны))
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Владислав Горшенин
Ответ Безумный Макс
дайте севен Хагу поработать мало времени прошло пусть попробует еще не все рекорды побиты
Конечно , Ферги вон только через 5 лет первый трофей взял , а Хаг уже в первом сезоне ! Это же прогресс ! Ждём конечно новых успехов от великого лысого тренера…ой, тренеришки)
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Безумный Макс
дайте севен Хагу поработать
мало времени прошло
пусть попробует
еще не все рекорды побиты
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Крыс Пол
Уровень лиги вырос
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headmaster
Ответ Экочёрт 4000
очень рад за глоров "Ман Ю" вспоминаю, как полгода назад они омерзительно поливали гомном Рона и визжали, что команда, наконец, избавилась от балласта и проводит великолепный сезон под руководством крутейшего тренера жрите, не обляпайтесь
А с Роналду как сыграли против Сити? Счет напишешь или стыдно?
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Кирилл Конопельченко
КриРо до сих пор мешает МЮ видимо.
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Роман
Ответ Dexter Morgan
Позорище. Ещё и легенд своих перестали уважать.
Роналду перестал прессинговать вот и проигрывают.
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Cruel Snake
Так это уже было и так уже никогда не будет. Было прекрасное прошлое, сейчас мрачное настоящее. И если ничего не менять, будет мёртвое будущее
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#SharkTeam
Из них 6 устроил Сити
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OldCityFan
Ответ LIv93
Ой, ну там еще множество рекордов впереди
Мне казалось они уже все антирекорды побили)
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
Ответ Роман
Фергюсон сделал МЮ величайшим клубом своего времени. Был сильнейший МЮ и во что это сейчас превратилось вызывает сожаление.
ни к чему лицемерия, просто ты глор Криштиану - это все знают))
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Dexter Morgan
Ответ Роман
Роналду перестал прессинговать вот и проигрывают.
Действительно. Некому теперь отрабатывать на позиции ложного опорника.
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Безумный Макс
Ответ войд
Неужели и после этого позора лысого не уволят?
его после 7-0 от Ливерпуля не уволили
ты о чем вообще?)
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Eden Hazard
Ответ Люблю осень
Сити вроде похожий путь прошел.Из шипа в АПЛ, чинават, потом шейх.
Сити когда был то в шипе, то нет, не оценивался в 5 миллиардов и в 2000 году не так много людей знали что Манчестера 2. Разные ситуации.
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Urmatbek Abzhalov
Ответ zzzeeerrrooo
Английская версия Спартака
Спартак - российский мю
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_Beast_
Дайте Хагу еще поработать
Будут новые рекорды 💪
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Street Fighter
Ну из этих 34 аж 7 (21%) — за один только сезон 13/14. В остальных сезонах после САФа распределение поражений дома было примерно равномерным
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Reims Start 2023
Холанд VS МБаппе.
⚽️⚽️ МБаппе забил с игры два глаа, с пенальти не стал забивать.
Холанд забил с пенальти, с игры и с ⚽️⚽️ 👟 пенальти чтобы мало не показалось отдал и голевую передачу.
👑 Так что сейчас их гонка начинается, я так думаю.
🤠🤠Уверен Месси и Рональду будут рады, Месси уж точно.

Удачи всем короче
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Михаил Пуговкин
А сколько лет тренировал САФ до первой победы в чемпионате и АПЛ, есть кто без помощи гугл знает
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Den
верните САФа
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