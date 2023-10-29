«МЮ» проиграл на «Олд Траффорд» 34 из 196 матчей АПЛ за 10 лет после ухода Фергюсона. Столько же домашних поражений было в 405 играх лиги за все время при нем
«МЮ» проиграл на «Олд Траффорд» 34 из 196 матчей после ухода Алекса Фергюсона.
В 10-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» уступил «Манчестер Сити» в дерби на «Олд Траффорд» (0:3) и проиграл 34-й домашний матч после ухода Алекса Фергюсона с поста главного тренера в 2013 году.
«МЮ» потерпел столько же поражений на домашнем стадионе за все время под руководством Фергюсона с 1986 по 2013 год – за этот период команда провела на «Олд Траффорд» 405 игр в чемпионате Англии.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
вспоминаю, как полгода назад они омерзительно поливали гомном Рона и визжали, что команда, наконец, избавилась от балласта и проводит великолепный сезон под руководством крутейшего тренера
жрите, не обляпайтесь
какие претензии к голландцу?
я конечно не владелец МЮ, и списал хотя бы часть их неудач на бесконечные травмы.
но они не спишут, и уволят Тен Хага.
фанаты Криштиану будут довольны))
мало времени прошло
пусть попробует
еще не все рекорды побиты
ты о чем вообще?)
Будут новые рекорды 💪
⚽️⚽️ МБаппе забил с игры два глаа, с пенальти не стал забивать.
Холанд забил с пенальти, с игры и с ⚽️⚽️ 👟 пенальти чтобы мало не показалось отдал и голевую передачу.
👑 Так что сейчас их гонка начинается, я так думаю.
🤠🤠Уверен Месси и Рональду будут рады, Месси уж точно.
Удачи всем короче