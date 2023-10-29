«МЮ» проиграл на «Олд Траффорд» 34 из 196 матчей АПЛ за 10 лет после ухода Фергюсона. Столько же домашних поражений было в 405 играх лиги за все время при нем

«МЮ» проиграл на «Олд Траффорд» 34 из 196 матчей после ухода Алекса Фергюсона.

В 10-м туре « » уступил « » в дерби на «Олд Траффорд» (0:3) и проиграл 34-й домашний матч после ухода с поста главного тренера в 2013 году.

«МЮ» потерпел столько же поражений на домашнем стадионе за все время под руководством Фергюсона с 1986 по 2013 год – за этот период команда провела на « » 405 игр в чемпионате Англии.

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