Антони наотмашь ударил Доку по ногам после обводки и неудачной попытки отбора. Бельгиец поднес палец к лицу бразильца, и тот рукой резко ударил по его руке
Антони ударил Жереми Доку по ногам, а затем рукой по руке.
«Манчестер Сити» на выезде разгромил «Манчестер Юнайтед» (3:0) в 10-м туре АПЛ.
Оба вингера появились на поле в самом конце матча. Антони вышел на замену на 86-й минуте, Доку – на 87-й.
На 92-й минуте бельгиец из «Сити» дважды обыграл бразильца из «МЮ» на фланге. После второго раза Антони наотмашь ударил Жереми по ногам.
Доку возмутился и погрозил пальцем перед носом Антони. Футболист сборной Бразилии в ответ резко ударил рукой по руке Доку.
Судья Пол Тирни по итогам эпизода показал желтую карточку Антони.
Фото: кадры из трансляции
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
хоть и переживаю за красных, но это стыд.
Вали уже в свой Аякс!
Со всей дури лупанул по ногам Доку, не пытаясь отбирать мяч.
Не знаю как вам, но для меня Антони один из самых мерзких игроков в современном футболе. Одни понты, скандалы, часто играет грязно.