Антони ударил Жереми Доку по ногам, а затем рукой по руке.

« » на выезде разгромил « » (3:0) в 10-м туре .

Оба вингера появились на поле в самом конце матча. Антони вышел на замену на 86-й минуте, Доку – на 87-й.

На 92-й минуте бельгиец из «Сити» дважды обыграл бразильца из «МЮ» на фланге. После второго раза Антони наотмашь ударил по ногам.

Доку возмутился и погрозил пальцем перед носом . Футболист сборной Бразилии в ответ резко ударил рукой по руке Доку.

Судья Пол Тирни по итогам эпизода показал желтую карточку Антони.

Фото: кадры из трансляции

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