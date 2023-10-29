Антони наотмашь ударил Доку по ногам после обводки и неудачной попытки отбора. Бельгиец поднес палец к лицу бразильца, и тот рукой резко ударил по его руке

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия судьи Пол Тирни Жереми Доку Антони Футбол

Антони ударил Жереми Доку по ногам, а затем рукой по руке.

«Манчестер Сити» на выезде разгромил «Манчестер Юнайтед» (3:0) в 10-м туре АПЛ.

Оба вингера появились на поле в самом конце матча. Антони вышел на замену на 86-й минуте, Доку – на 87-й.

На 92-й минуте бельгиец из «Сити» дважды обыграл бразильца из «МЮ» на фланге. После второго раза Антони наотмашь ударил Жереми по ногам.

Доку возмутился и погрозил пальцем перед носом Антони. Футболист сборной Бразилии в ответ резко ударил рукой по руке Доку.

Судья Пол Тирни по итогам эпизода показал желтую карточку Антони.

Фото: кадры из трансляции

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81 комментарий

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Дима
какое же 💩💩💩 собрал Хааг в МЮ.
хоть и переживаю за красных, но это стыд.
Вали уже в свой Аякс!
+243
-14
+229
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corazón blanco
Вообще дикость. Просто неспортивное поведение. А через минуту Доку боролся с Бруно, выиграл борьбу и Бруно от бессилия тоже хотел ударить ногой оппонента, но не попал. Отвратительное поведение от игроков Юнайтед, проигрывать нужно достойно.
+182
-4
+178
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sema mixajlov
От беспомощности бесится
+95
-3
+92
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Aleksey Yashin
Ещё один эпизод насилия со стороны Антони
+72
-2
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sbmncd9b8c
За что 100 лямов заплатили!!?)
+55
0
+55
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jam.football
сразу стало понятно, что он ударил ту девушку. не все в порядке с психикой у чувака
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jordy
Ответ Дима
какое же 💩💩💩 собрал Хааг в МЮ. хоть и переживаю за красных, но это стыд. Вали уже в свой Аякс!
Зато как с мячом вокруг своей оси вращается, любо дорого посмотреть.
+50
-2
+48
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jordy
Должны были удалять за подобную агрессию.
Со всей дури лупанул по ногам Доку, не пытаясь отбирать мяч.
+36
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OldCityFan
Со своей девушкой спутал Доку
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nb8dwryv56
Продублирую: Антони даже с виду «соплей перешибешь», ему только с девушками и справляться. Доку с улыбкой на лице укатал бы ч#ошника
+30
-4
+26
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DeN_21071982
Ответ Дима
какое же 💩💩💩 собрал Хааг в МЮ. хоть и переживаю за красных, но это стыд. Вали уже в свой Аякс!
В точку100%
+29
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Хызыр
Там чистая красная, просто подбежал и пнул. Не понимаю как можно просто желтой обойтись
+23
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Игорь Новиков
Как просрать 400 млн на трансферы. Пособие от тен Хага.
+25
-3
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Фанат спорта01
я всё же думаю что он бил свою девушку,он вообще кажется психически неуровновешенным.
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Wekil Halylow
Ответ corazón blanco
Вообще дикость. Просто неспортивное поведение. А через минуту Доку боролся с Бруно, выиграл борьбу и Бруно от бессилия тоже хотел ударить ногой оппонента, но не попал. Отвратительное поведение от игроков Юнайтед, проигрывать нужно достойно.
их насиловали
+19
-4
+15
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Stop1991
Ответ corazón blanco
Вообще дикость. Просто неспортивное поведение. А через минуту Доку боролся с Бруно, выиграл борьбу и Бруно от бессилия тоже хотел ударить ногой оппонента, но не попал. Отвратительное поведение от игроков Юнайтед, проигрывать нужно достойно.
бруно очень не адекватный чел и по жизни походу )
+14
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Marslan Akmataliev
Два раза ударил по ноге и это не красная?
Не знаю как вам, но для меня Антони один из самых мерзких игроков в современном футболе. Одни понты, скандалы, часто играет грязно.
+11
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ман сити фейк
За 100 приобрели быдло
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aidos_1979
Ответ sbmncd9b8c
За что 100 лямов заплатили!!?)
Погба, Санчо : хз!)
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Dexter Morgan
Детский сад просто.
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Bentley Verura
вот после таких эпизодов и вправду хочется верить тем девушкам которые обвинили его в насилии
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jexOn
Жаль, что не удалили его. Может тогда бы он за МЮ не играл.
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VladimirMezin1
Ответ Дима
какое же 💩💩💩 собрал Хааг в МЮ. хоть и переживаю за красных, но это стыд. Вали уже в свой Аякс!
Давно уже говорят, что 7хаг это шабашник и мутный тип. Собрал "своих" отмывами бабла и в ус не дует
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Artur Botezatu
перепутал доку со своей девушкой
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Моуриниста
Какие игроки такой и клуб и физрук
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