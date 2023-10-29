«Тоттенхэм» в АПЛ опережает «Арсенал» и «Сити» на 2 очка, «Ливерпуль» – на 3, «МЮ» – на 11, «Челси» – на 14
Первые четыре команды в АПЛ не поменялись после 10-го тура.
«Тоттенхэм», в пятницу обыгравший «Кристал Пэлас» (2:1), набрал 26 очков и сохранил лидерство.
«Арсенал», разгромивший «Шеффилд Юнайтед» (5:0), с 24 баллами идет вторым, опережая «Манчестер Сити», крупно обыгравший «МЮ» (3:0), по разнице голов. Отметим, что перед туром «Сити» был выше.
«Ливерпуль» победил «Ноттингем Форест» (3:0) и, набрав 23 балла, замыкает топ-4.
Далее идут «Астон Вилла» (22), «Ньюкасл» (17), «Брайтон» (17) и «Манчестер Юнайтед» (15).
«Челси» располагается на 11-м месте, имея 12 очков.
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