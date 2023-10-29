«Тоттенхэм» в АПЛ опережает «Арсенал» и «Сити» на 2 очка, «Ливерпуль» – на 3, «МЮ» – на 11, «Челси» – на 14

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ньюкасл Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Брайтон Футбол

Первые четыре команды в АПЛ не поменялись после 10-го тура.

«Тоттенхэм», в пятницу обыгравший «Кристал Пэлас» (2:1), набрал 26 очков и сохранил лидерство.

«Арсенал», разгромивший «Шеффилд Юнайтед» (5:0), с 24 баллами идет вторым, опережая «Манчестер Сити», крупно обыгравший «МЮ» (3:0), по разнице голов. Отметим, что перед туром «Сити» был выше.

«Ливерпуль» победил «Ноттингем Форест» (3:0) и, набрав 23 балла, замыкает топ-4.

Далее идут «Астон Вилла» (22), «Ньюкасл» (17), «Брайтон» (17) и «Манчестер Юнайтед» (15).

«Челси» располагается на 11-м месте, имея 12 очков.

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37 комментариев

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Старик Стариканов
Ожесточенная борьба будет за 10-ое место в исполнение МЮ и Челси
+58
-2
+56
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OldCityFan
Да отстаньте вы от МЮ и Челси, какой смысл их от 1 места считать
+30
0
+30
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Yri Yrov
Ответ Артур Азимов
Челси подает признаки жизни, чего не скажешь про МЮ
да в последнем матче ух как ожили Челси
+19
-2
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Артур Азимов
Ответ Старик Стариканов
Ожесточенная борьба будет за 10-ое место в исполнение МЮ и Челси
Челси подает признаки жизни, чего не скажешь про МЮ
+13
-5
+8
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djamel
Такого манчестерского дерби, отвратительного по уровню игры от красной его части, не было даже во время Всех худших тренеров мю за 10 последних лет вместе взятых. Бессилие. Понятно, что Холланд - машина, но у вас же Магвайер. А если серьезно, уже не удивляешься даже когда великий МЮ выхватывает условную трешку на Олд Траффорде.
+4
0
+4
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Андрей Andrey
Ответ Artūras Grigas
Интересно , они ( Тоттенхэм ) хотя бы спасибо сказали продажным арбитрам?
да Леви подкатил
+3
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Акира_1
Челси то зачем тут считать, если у Почеттино главная задача не еврокубки, а научиться вскрывать автобусы. 🤷‍♂️
+6
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+3
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Artūras Grigas
Интересно , они ( Тоттенхэм ) хотя бы спасибо сказали продажным арбитрам?
+5
-4
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Кефтеме
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Можно подкорректировать коммент, не?
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Artūras Grigas
Ответ Born is the King
Боули за год сделал из действующего обладателя ЛЧ клуб аутсайдер с Палмерами и Кукурелями
Он просто возвратил середняка на привычное место.
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Кефтеме
Ответ Хызыр
Чемпионом все равно будет сити. Команда не останавливаясь все 90 минут играет на недосягаемом ни для кого в мире уровне.
Ты не прав , они купили игру в даркнете , так что это не считается)))
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Artūras Grigas
Ответ Мастер снижения зарплат в Барселоне
Лестер, версия 2.0.
И че?
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Ilya Krapivchenko
Ответ Мастер снижения зарплат в Барселоне
Тоттенхэм будет чемпионом.
Один раз проиграли и уже второе и даже третье место)
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
Ответ Artūras Grigas
Лет так через 100.
Лестер, версия 2.0.
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Artūras Grigas
Ответ djamel
Такого манчестерского дерби, отвратительного по уровню игры от красной его части, не было даже во время Всех худших тренеров мю за 10 последних лет вместе взятых. Бессилие. Понятно, что Холланд - машина, но у вас же Магвайер. А если серьезно, уже не удивляешься даже когда великий МЮ выхватывает условную трешку на Олд Траффорде.
Левый пенальти сглумил их.
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Artūras Grigas
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Хорошая математика 26 - 15 = 15. Иди уроки делать!
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Evgeniy 72
Тренеришка хорош.
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Кефтеме
Ответ Direct free kick
Челси должен опережать МюМю в таблице по итогам чемпионата
Несомненно мой друг (какой то левый челик) х пойми кто
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Александр Кот
в Мю и Челси тут причем?!
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