«Тоттенхэм» в АПЛ опережает «Арсенал» и «Сити» на 2 очка, «Ливерпуль» – на 3, «МЮ» – на 11, «Челси» – на 14

Первые четыре команды в АПЛ не поменялись после 10-го тура.

« », в пятницу обыгравший «Кристал Пэлас» (2:1), набрал 26 очков и сохранил лидерство.

« », разгромивший «Шеффилд Юнайтед» (5:0), с 24 баллами идет вторым, опережая « », крупно обыгравший «МЮ» (3:0), по разнице голов. Отметим, что перед туром «Сити» был выше.

« » победил «Ноттингем Форест» (3:0) и, набрав 23 балла, замыкает топ-4.

Далее идут «Астон Вилла» (22), « » (17), «Брайтон» (17) и «Манчестер Юнайтед» (15).

«Челси» располагается на 11-м месте, имея 12 очков.

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